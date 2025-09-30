Đằng sau cơn sốt phim siêu ngắn “xem 1 phút, nghiện cả ngày” gây bão toàn cầu

Phim siêu ngắn: Giải cứu "thời gian chết" giữa nhịp sống gấp gáp

Thị trường phim siêu ngắn đang viết nên một chương mới cho ngành công nghiệp giải trí, với bí mật thành công nằm ở khả năng tích hợp hoàn hảo vào những khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày của người xem.

Người xem chỉ cần vài phút mở điện thoại là có thể theo dõi trọn một tập phim với nhiều nội dung đa dạng. Định dạng dọc tối ưu cho smartphone – vật dụng quá quen thuộc với hầu hết mọi người – khiến trải nghiệm càng thêm tiện lợi, phù hợp với nhịp sống bận rộn hiện nay.

Trên những chuyến tàu metro, xe buýt, giờ nghỉ trưa hay trước giờ đi ngủ, chỉ cần vài phút mở điện thoại, người xem đã có thể theo dõi trọn một tập phim ngắn. Được thiết kế quay theo định dạng dọc, tối ưu cho điện thoại - vật bất ly thân của mỗi người trong xã hội hiện đại, phim ngắn thu hút người xem nhờ yếu tố then chốt: ngắn gọn, mô tuýp mới lạ và tiết tấu nhanh.

Sự trỗi dậy của phim siêu ngắn đang tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong làng điện ảnh toàn cầu. Bùng nổ sau đại dịch, chỉ trong vài năm, thị trường phim siêu ngắn tại Trung Quốc đã tăng gấp mười lần, đạt giá trị ước tính 5,3 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến chạm mốc 14 tỷ USD vào năm 2027.

Ở thị trường quốc tế, phim siêu ngắn đạt doanh thu lên đến khoảng 96 tỷ USD (hơn 2,5 triệu tỷ đồng). Riêng thị trường Mỹ, dòng phim này đóng góp 60% tổng doanh thu quốc tế. Điển hình, phim "Forbidden desires: Alpha's love" có doanh thu hơn 10 triệu USD (hơn 261.165 tỷ đồng) tại Mỹ.

Điều gì khiến những bộ phim này càn quét thị trường "quá nhanh, quá nguy hiểm" đến vậy?

"Phim siêu ngắn có đặc điểm là quy mô sản xuất nhỏ và chu kỳ sản xuất ngắn. Chúng tôi quay toàn bộ phim trong vòng 7-10 ngày và phát hành online trong vòng ba tháng", Ngô Phúc Giang, nhà sản xuất của Guangzhou Jinfan Network Technology, cho biết.

Một trong các ví dụ về phim kinh phí thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao là The Divorced Billionaire Heiress, với chi phí sản xuất chưa đến 200.000 USD nhưng đã trở thành "cú hit" ở Bắc Mỹ khi thu về 35 triệu USD. "So với phim truyền hình dài tập, phim ngắn tập được sản xuất và kiếm tiền hiệu quả hơn", Bạch Sa Sa, nhà sáng lập một công ty truyền thông ở Bắc Kinh, nói. "Chúng nhanh, gọn nhẹ hơn và dễ dàng mở rộng quy mô hơn".

Thành công của phim siêu ngắn không chỉ đến từ quy trình sản xuất, mà còn ở cách thức tiếp cận khán giả. Tờ The Economist từng ví von phim siêu ngắn là "đứa con lai" của TikTok và Netflix. Chúng được thiết kế dành riêng cho thế hệ smartphone, phù hợp với thói quen xem video dọc, tiết tấu phim nhanh, cốt truyện tuy đơn giản nhưng lại đầy bất ngờ, xoay quanh những đề tài phổ biến như tình yêu, drama công sở, cung đấu hay xuyên không. Cách đặt tên phim cũng đánh vào tâm lý tò mò, gắn trên các nền tảng mạng xã hội hot nhất hiện nay như: "Tổng tài nghìn tỷ cua lại vợ sau ba năm không biết mặt", "Sự trả thù của cô con dâu IQ 600", hay "Anh công nhân nghèo đổi đời nhờ chiếc ví rách".

"Phim ngắn tập trung vào chủ đề nhỏ về đời sống tình cảm cá nhân, kể những câu chuyện dễ hiểu cho khán giả và thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của họ", Tăng Bội Luân, nhà nghiên cứu truyền thông tại Đại học Fudan, cho biết. Các công ty cũng tìm đường ra thị trường quốc tế bằng câu chuyện phù hợp từng nơi, như phim về người sói, ma cà rồng và tỷ phú.

Chính sự ngắn gọn, bất ngờ trở thành "món ăn" tinh thần giữa nhịp sống hiện đại. Phim siêu ngắn đã len lỏi vào cuộc sống hằng ngày, từ giờ ăn trưa đến giờ giải lao buổi tối, từ trạm chờ xe buýt đến trên các tuyến metro. Như Bảo Ngọc, 25 tuổi, cho biết những bộ phim này thuần giải trí, nội dung đơn giản, "không hại não" giúp cô có tiếng cười xả stress sau giờ làm việc căng thẳng. "Không chỉ giới trẻ, mẹ mình cũng mê mẩn những bộ phim ngắn định dạng dọc gắn liền với Facebook và Tiktok, xuýt xoa theo từng tình tiết," chị Hà Trang chia sẻ trên trang cá nhân.

Việt Nam: YeaH1 tiên phong khai phá thị trường nội dung siêu ngắn

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng toàn cầu, trong đó YeaH1 Group nổi bật như một nhà tiên phong trong việc định hình thị trường nội dung siêu ngắn đầy tiềm năng.

Bên cạnh các sản phẩm cao cấp như "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai," "Chị Đẹp Đạp Gió," "Gia Đình Haha," và "Tân Binh Toàn Năng," YeaH1 đã mạnh mẽ đầu tư vào dòng giải trí mới, áp dụng "công thức vàng" toàn cầu xoay quanh những mối tình Lọ Lem - tổng tài và những câu chuyện nữ cường mang tính cách mạnh mữ và tư duy hiện đại.

Tú Vi - Chị Đẹp từng gây tiếng vang lớn khi đóng phim ngắn "Dâu hào môn"

Các sản phẩm như "Dâu Hào Môn", "Dỗ Dành Vợ Yêu", "Chị Ơi Làm Nũng Em Đi" và "Dẫn Dụ Em Vào Lòng" đã chứng minh được hiệu quả, trong đó "Dẫn Dụ Em Vào Lòng" từng vươn lên hạng 3 trong Top chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Dòng phim ngắn đã khẳng định uy tín và sự thành công vượt bậc nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ từ nhà sản xuất trong việc lựa chọn diễn viên. Khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự tham gia của hàng loạt ngôi sao lớn với diễn xuất xuất sắc.

Trong số đó, "Chị Đẹp" Tú Vi gây bão với vai diễn trong "Dâu Hào Môn," và Thùy Trang, một diễn viên thực lực có hơn 18 năm kinh nghiệm, đã ghi dấu ấn qua "Mẹ Lao Công Học Yêu." Đàm Phương Linh, nữ chính các bộ phim top 1 Rating toàn quốc từ Kênh Truyền hình Vĩnh Long tham gia bộ "Dỗ Dành Vợ Yêu". Đặc biệt, Ngọc Huyền, nữ diễn viên nổi tiếng của VTV, cũng lần đầu tham gia phim ngắn "Dẫn Dụ Em Vào Lòng," cùng những diễn viên kì cựu của màn ảnh Việt như diễn viên Đoàn Minh Tài, Kiều Trinh, và siêu mẫu Dương Yến Ngọc.

Ngọc Huyền - Nữ diễn viên nổi tiếng của VTV lần đầu tham gia phim ngắn "Dẫn dụ em vào lòng" và nhanh chóng gặt hái thành công

Sự góp mặt của những tên tuổi này không chỉ nâng cao chất lượng mà còn khẳng định vị thế của dòng phim ngắn trong lòng khán giả, tạo nên cú sốc tích cực cho ngành công nghiệp giải trí.

Bà Nguyễn Quế Tiên - Giám đốc điều hành Khối Nội dung số Tập đoàn YeaH1 kiêm Phó Giám đốc MangoPlus cho biết: "Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào diễn viên có độ nhận diện, có thực lực và ngoại hình phù hợp với nhân vật là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng nội dung. Sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng không chỉ thu hút khán giả mà còn tạo ra giá trị nghệ thuật cho sản phẩm. Tại YeaH1, chúng tôi luôn chú trọng lựa chọn diễn viên phù hợp để mang đến những trải nghiệm phim siêu ngắn chất lượng và đáng nhớ."

Bà Nguyễn Quế Tiên - Giám đốc điều hành Khối Nội dung số Tập đoàn YeaH1 kiêm Phó Giám đốc MangoPlus

Thành công này chứng tỏ khả năng sản xuất nội dung bắt kịp xu hướng toàn cầu của các đơn vị nội địa. Phim ngắn không chỉ là "cây hái ra tiền" mà còn là "cửa ngõ" quảng bá thương hiệu, khẳng định giá trị lan tỏa văn hóa và thương mại.

Với khả năng "đánh trúng tâm lý" người xem và công nghệ sản xuất siêu nhanh, siêu gọn, thị trường nội dung phim siêu ngắn rõ ràng còn nhiều dư địa để phát triển. Câu hỏi đặt ra là liệu phim siêu ngắn – người bạn đồng hành lý tưởng của dân văn phòng và bà nội trợ – có thể trở thành "ông trùm" mới, vượt mặt các "ông lớn" giải trí truyền thống hay không? Và những đất nước không phải là cường quốc điện ảnh có cơ hội nào trong cuộc đua đặc biệt này, nếu họ có khả năng biến những ưu điểm của việc sản xuất dòng phim siêu ngắn thành lợi thế cạnh tranh cho chính mình? Cơ hội nào sẽ có cho Việt Nam, nếu chúng ta bắt đúng xu hướng này của thế giới? Một phân khúc đặc biệt trong thị trường giải trí hiện đại toàn cầu này thực sự đang mở rộng cho các nhà sản xuất Việt Nam bứt phá và ghi tên mình trong cuộc đua sắp tới.