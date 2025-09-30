Phim Hàn mỗi năm ra mắt hàng chục tác phẩm, bom tấn nào cũng được truyền thông bùng nổ, nhưng xen kẽ đó có không ít viên ngọc quý bị bỏ lỡ. Đáng tiếc ở chỗ, những bộ phim này không thua kém gì siêu hit về nội dung lẫn diễn xuất, thậm chí có khi còn sâu sắc hơn nhiều. Nếu chỉ mải chạy theo trào lưu, rất có thể chúng ta đã vô tình quay lưng với những tác phẩm thực sự xuất sắc. Cùng điểm lại 10 phim Hàn hay tới mức khó tin mà chẳng mấy ai biết tới.

1. Chicago Typewriter (2017)

Chicago Typewriter kể về ba nhân vật chính có mối liên kết bí ẩn từ kiếp trước, quay ngược thời gian về thời kỳ Nhật chiếm đóng Hàn Quốc. Một nhà văn nổi tiếng, một fan cuồng và một linh hồn đã dệt nên câu chuyện vượt thời gian vừa lãng mạn vừa bi tráng.

Điểm cộng lớn nhất của phim chính là cách đan xen giữa quá khứ và hiện tại đầy mượt mà, vừa khiến khán giả thổn thức vì tình yêu, vừa tự hào về tinh thần dân tộc. Dàn diễn viên Yoo Ah In, Im Soo Jung và Go Kyung Pyo diễn xuất cực thăng hoa, nhưng thật tiếc là phim không đạt rating cao, thậm chí bị lấn át bởi các đối thủ cùng thời điểm. Sau nhiều năm, Chicago Typewriter vẫn là tác phẩm mà những mọt phim chính hiệu luôn khuyên nhau phải xem một lần trong đời.

2. Daily Dose of Sunshine (2023)

Daily Dose of Sunshine lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, xoay quanh một nữ y tá khoa tâm thần do Park Bo Young thủ vai. Bộ phim khắc họa cuộc sống của những bệnh nhân mắc rối loạn tâm lý, trầm cảm, rối loạn lo âu - những vấn đề vốn bị xã hội né tránh.

Không kịch tính như các drama giật gân, Daily Dose of Sunshine nhẹ nhàng mà chạm sâu. Đây là dạng phim chữa lành hiếm hoi, giúp khán giả hiểu rằng những “vết thương vô hình” cũng cần được quan tâm và chữa trị. Tuy ra mắt trên Netflix nhưng phim không tạo hiệu ứng truyền thông quá mạnh. Dẫu vậy, ai đã từng xem đều thừa nhận đây là một trong những bộ phim nhân văn và đáng nhớ nhất năm 2023.

3. Law School (2021)

Nếu Mỹ có Suits thì Hàn Quốc cũng từng có Law School, bộ phim lấy bối cảnh trường luật danh tiếng với những vụ án phức tạp cùng cuộc đấu trí căng não giữa thầy và trò. Kim Myung Min, Ryu Hye Young, Kim Bum đã mang đến những màn đối đáp pháp lý “căng như dây đàn”.

Điều khiến Law School khác biệt là sự chính xác trong kiến thức pháp luật, đồng thời đào sâu vào khía cạnh đạo đức của nghề luật. Dù kịch bản được đánh giá rất chắc tay, phim lại không đạt mức phổ biến như mong đợi, phần vì đề tài khá khô khan, không hợp gu số đông. Nhưng với những ai yêu thích trí tuệ và drama đỉnh cao, Law School thật sự là món ăn lạ nhưng cực phẩm.

4. Save Me (2017)

Save Me thuộc hàng phim “gây ám ảnh” nhất nhì màn ảnh Hàn, khai thác chủ đề giáo phái cực đoan. Seo Ye Ji hóa thân thành cô gái trẻ mắc kẹt trong một tổ chức tôn giáo biến chất, kêu cứu trong vô vọng. Chỉ cần một câu thoại “Cứu tôi” cũng đủ khiến người xem nổi da gà.

Sức mạnh của Save Me nằm ở bầu không khí u tối, ngột ngạt, phản ánh mặt trái của niềm tin mù quáng. Đây là bộ phim không dành cho người yếu tim, nhưng lại xứng đáng được gọi là kiệt tác khi dám chạm vào những đề tài gai góc. Mặc dù không tạo thành cơn sốt, Save Me vẫn luôn được giới phê bình xếp vào hàng top của K-drama tâm lý - tội phạm.

5. Strangers from Hell (2019)

Strangers from Hell chuyển thể từ webtoon đình đám, kể về chàng trai trẻ chuyển đến ký túc xá rẻ tiền và dần phát hiện ra những cư dân nơi đây đều kỳ dị một cách đáng sợ. Bộ phim là hành trình trượt dốc tâm lý, khi nhân vật chính ngày càng bị kéo vào vòng xoáy kinh hoàng.

Lee Dong Wook trong vai nha sĩ bí ẩn đã lột xác hoàn toàn, khiến khán giả sốc nặng vì diễn xuất quá ám ảnh. Với không khí kinh dị tâm lý nặng đô, Strangers from Hell từng gây chú ý trong cộng đồng mọt phim nhưng lại không đạt mức phổ biến rộng rãi. Đây chắc chắn là lựa chọn cho những ai muốn tìm cảm giác rùng mình thật sự.

6. Way Back Love (2025)

Ra mắt năm 2025, Way Back Love được đánh giá là viên ngọc thầm lặng. Bộ phim kể về tình yêu tuổi trẻ dang dở, sau nhiều năm gặp lại, những người từng yêu nhau phải đối diện với ký ức chưa khép và quyết định có bước tiếp hay không.

Không tạo được sức nóng ngay khi phát sóng, nhưng Way Back Love gây ấn tượng mạnh với những ai đã lỡ xem. Sự chân thật trong cảm xúc, cộng hưởng cùng diễn xuất tinh tế của dàn cast trẻ, giúp bộ phim trở thành một “món quà bí mật” dành riêng cho khán giả kiên nhẫn tìm kiếm. Có thể ít người biết đến, nhưng khi đã chạm vào, Way Back Love khiến khán giả day dứt mãi không thôi.

7. Deaths Game (2024)

Deaths Game xoay quanh một nhân vật được trao cho 12 cơ hội tái sinh sau khi tự tử, mỗi lần phải sống cuộc đời của một người khác. Nếu không thể tránh cái chết trong kiếp sống mới, linh hồn anh ta sẽ vĩnh viễn biến mất.

Kịch bản sáng tạo, cài cắm nhiều cú twist bất ngờ, Deaths Game được đánh giá cao cả về ý tưởng lẫn thông điệp: sự sống là quý giá, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Phim quy tụ dàn cameo khủng, nhưng đáng tiếc là vì ra mắt trong thời điểm có nhiều bom tấn, nó không được chú ý rộng rãi ở thị trường quốc tế. Với những ai yêu thích drama kỳ ảo và triết lý nhân sinh, Deaths Game chính là một chuyến hành trình không thể bỏ lỡ.

8. Tell Me That You Love Me (2024)

Tell Me That You Love Me là bản remake từ phim Nhật kinh điển, kể về chuyện tình giữa một nữ diễn viên khao khát thành công và một họa sĩ khiếm thính sống khép kín. Dàn diễn viên Jung Woo Sung và Shin Hyun Bin đã mang đến những màn kết hợp tinh tế, dịu dàng mà sâu lắng.

Điểm nổi bật nhất chính là cách phim khai thác ngôn ngữ ký hiệu như một chất liệu điện ảnh, biến những khoảnh khắc im lặng trở thành đoạn hội thoại lay động lòng người. Tuy không được quảng bá rầm rộ, phim lại là viên ngọc sáng dành cho những khán giả yêu thích sự lãng mạn trưởng thành và tinh tế.

9. The Kidnapping Day (2023)

The Kidnapping Day tưởng chừng là một phim hình sự nặng nề, nhưng lại bất ngờ trở thành tác phẩm vừa hồi hộp vừa cảm động. Chuyện kể về một người cha bất đắc dĩ bắt cóc cô bé để có tiền chữa bệnh cho con gái mình, nhưng rồi giữa họ dần nảy sinh tình cảm cha – con kỳ lạ.

Phim cân bằng tốt giữa yếu tố thriller và tình cảm gia đình, mang đến những khoảnh khắc nghẹn ngào lẫn gay cấn. Tuy nhiên, vì không có ngôi sao hạng A và kịch bản không theo công thức thị trường, The Kidnapping Day chỉ âm thầm chinh phục khán giả qua truyền miệng. Đây là tác phẩm chứng minh rằng phim Hàn vẫn còn rất nhiều cách kể chuyện mới mẻ.

10. Navillera (2021)

Navillera kể về một ông lão 70 tuổi cả đời mơ ước được múa ballet, nhưng chỉ đến tuổi xế chiều mới dám thực hiện. Ông gặp một vũ công trẻ do Song Kang thủ vai, cả hai trở thành đôi bạn đồng hành trên hành trình theo đuổi giấc mơ.

Điểm đáng khen là Navillera không chỉ nói về nghệ thuật, mà còn truyền cảm hứng rằng ước mơ không có tuổi. Những cảnh múa ballet xen lẫn sự kiên định của ông lão khiến khán giả vừa khóc vừa cười. Tuy giàu tính nhân văn, bộ phim lại không tạo hiệu ứng rầm rộ, phần vì nhịp phim chậm và thiếu yếu tố drama thường thấy. Nhưng với những ai yêu sự nhẹ nhàng sâu lắng, Navillera chính là kiệt tác bị bỏ quên.