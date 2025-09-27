Tối ngày 26/9, The Murky Stream (tựa Việt: Dòng Nước Đục) đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là bộ phim thuộc thể loại cổ trang - chính kịch - hành động, lấy bối cảnh ở một thời kỳ rối ren không có vương pháp, kể câu chuyện của 3 nhân vật chính với số phận đan xen là Jang Si Yul, Choi Eun cùng với Jung Cheon.

The Murky Stream thuộc thể loại cổ trang - chính kịch - hành động, vừa lên sóng tối ngày 26/9.

Jang Si Yul mang trong mình quá khứ bí ẩn, nhưng anh ta cất giấu nó thật kỹ và đang sống như một tay giang hồ. Trong khi đó, Choi Eun xinh đẹp, chính trực, sắc sảo và đầy mạnh mẽ. Cô là con của thương nhân hàng đầu Joseon. Còn Jung Cheon là một chàng trai mang trong mình chủ nghĩa lý tưởng. Anh luôn phấn đấu trở thành một vị quan thanh liêm để có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Trong tuần đầu tiên, The Murky Stream đã chiếu 3 tập ở nền tảng Disney+ và đang ghi nhận phản hồi tốt từ khán giả. Mọi người nhận xét rằng tác phẩm này có khởi đầu hấp dẫn, nhịp phim không bị nhàm chán và bối cảnh được xây dựng một cách chân thực.

Shin Ye Eun được khen xinh đẹp trong tạo hình cổ trang ở phim mới.

Nhân vật Choi Eun do Shin Ye Eun thủ vai mang những nét e ấp của phụ nữ thời phong kiến...

...thế nhưng đồng thời, Shin Ye Eun cũng thể hiện được sự mạnh mẽ, chính trực của cô gái này.

Không chỉ vậy, các diễn viên cũng thu về những lời khen. Shin Ye Eun (thủ vai Choi Eun) được ca ngợi cực kỳ xinh đẹp trong tạo hình cổ trang mới, trong khi Rowoon (thủ vai Jang Si Yul) khiến ai nấy ngỡ ngàng với một tạo hình bụi bặm, khác hẳn với những gì anh từng mang đến ở The Matchmakers, Destined with You hay Tomorrow.

Rowoon mang tới một hình ảnh khác lạ hoàn toàn ở The Murky Stream.

Trên trang Mydramalist, phim đang nhận điểm số 8.1 từ khán giả. Netizen cũng nói rằng 3 tập khởi đầu là quá ít. Và dĩ nhiên, với một bộ phim hay như vậy thì quãng thời gian chờ đợi 1 tuần sẽ rất dài: