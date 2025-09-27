Tối ngày 26/9, The Murky Stream (tựa Việt: Dòng Nước Đục) đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là bộ phim thuộc thể loại cổ trang - chính kịch - hành động, lấy bối cảnh ở một thời kỳ rối ren không có vương pháp, kể câu chuyện của 3 nhân vật chính với số phận đan xen là Jang Si Yul, Choi Eun cùng với Jung Cheon.
Jang Si Yul mang trong mình quá khứ bí ẩn, nhưng anh ta cất giấu nó thật kỹ và đang sống như một tay giang hồ. Trong khi đó, Choi Eun xinh đẹp, chính trực, sắc sảo và đầy mạnh mẽ. Cô là con của thương nhân hàng đầu Joseon. Còn Jung Cheon là một chàng trai mang trong mình chủ nghĩa lý tưởng. Anh luôn phấn đấu trở thành một vị quan thanh liêm để có thể giúp đỡ những người xung quanh.
Trong tuần đầu tiên, The Murky Stream đã chiếu 3 tập ở nền tảng Disney+ và đang ghi nhận phản hồi tốt từ khán giả. Mọi người nhận xét rằng tác phẩm này có khởi đầu hấp dẫn, nhịp phim không bị nhàm chán và bối cảnh được xây dựng một cách chân thực.
Không chỉ vậy, các diễn viên cũng thu về những lời khen. Shin Ye Eun (thủ vai Choi Eun) được ca ngợi cực kỳ xinh đẹp trong tạo hình cổ trang mới, trong khi Rowoon (thủ vai Jang Si Yul) khiến ai nấy ngỡ ngàng với một tạo hình bụi bặm, khác hẳn với những gì anh từng mang đến ở The Matchmakers, Destined with You hay Tomorrow.
Trên trang Mydramalist, phim đang nhận điểm số 8.1 từ khán giả. Netizen cũng nói rằng 3 tập khởi đầu là quá ít. Và dĩ nhiên, với một bộ phim hay như vậy thì quãng thời gian chờ đợi 1 tuần sẽ rất dài:
- Xem thử mà hay quá, khong biết bao giờ có tập mới nhỉ?
- Tôi đã cày một lèo cả 3 tập, không thấy nhàm chán chút nào cả.
- Chưa xem hết tập 1 nhưng tôi rất thích cách họ dùng ánh sáng để khắc họa chân thực bối cảnh thời đó. Vì tôi từng xem Ngự Trù Của Bạo Chúa và có những cảnh mà bạn có thể nhận ra họ dùng đèn LED, đôi khi nó còn lọt vào khung hình nữa. Nhưng ở The Murky Stream, ánh sáng và độ mờ ảo rất chuẩn.
- Không thể tin được Rowoon trông khác biệt đến thế trong loạt phim này. Gần như không thể nhận ra đó là anh ấy. Tôi thích việc anh ấy được gọi là "trai đẹp" trong tập 2 ngay cả khi phủ đầy bụi bặm.
- Phim hay quá, nam nữ chính nhìn nhau thôi mà lụy, không biết có loveline nào không nhỉ?
- Phải đăng nhập để bình luận, tưởng phim này không hay mà xem dính luôn ạ, 3 tập vèo cái hết chưa kịp đã nữa, huhu. Shin Ye Eun xinh xỉu, nên tích cực đóng cổ trang hơn nha.
- Cho đến giờ thì rất ấn tượng. Thậm chí tôi còn không ngờ 3 tập phim đã trôi qua như vậy. Phim thú vị, có nhịp độ nhanh. Rất đáng để chờ đợi, mong chờ tuần sau.