Từ lâu, YooA (Oh My Girl) đã được gọi bằng cái tên “búp bê sống” của Kpop nhờ gương mặt thanh tú, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng thần thái vừa ngọt ngào vừa sang chảnh. Bước ra từ làng nhạc thần tượng, YooA vốn quen thuộc với hình ảnh nữ idol sở hữu loạt hit đình đám cùng nhóm Oh My Girl và cả sự nghiệp solo ấn tượng. Thế nhưng, năm nay, mỹ nhân sinh năm 1995 đã khiến công chúng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi chính thức lấn sân diễn xuất, chọn Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) làm nơi ra mắt khán giả điện ảnh.

YooA vốn nổi tiếng với visual xinh như búp bê

Tác phẩm đầu tay của YooA mang tên Project Y - bộ phim kể về Misun (Han So Hee) và Dokyung (Jeon Jong Seo), hai cô gái đánh cắp số tiền đen và vàng thỏi được giấu kín, với khát vọng trốn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt. YooA thủ vai Ha Kyung, một nhân vật mang màu sắc mới lạ, khác hẳn hình tượng “búp bê Kpop” quen thuộc. Bộ phim được chọn trình chiếu trong hạng mục Korean Cinema Today tại BIFF và lập tức tạo cơn sốt khi toàn bộ vé được bán hết chỉ sau vài phút mở bán.

Xuất hiện tại lễ khai mạc, buổi giao lưu (Open Talk) và cả sự kiện cùng ekip làm phim, YooA khiến truyền thông không ngớt trầm trồ bởi diện mạo của mình. Với thần thái sang chảnh, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn, cô giống hệt một búp bê sứ ngồi giữa đời thật. Loạt hình ảnh tại BIFF càng củng cố thêm biệt danh “búp bê sống” mà khán giả gắn cho cô suốt nhiều năm qua.

Nhan sắc xinh đẹp của YooA tại chuỗi sự kiện quảng bá phim ở LHP Busan

Trong phần chia sẻ, YooA bộc bạch: “Tôi nghĩ nhân vật Ha Kyung có thể mang đến cho những khán giả quen thuộc với hình ảnh cũ của tôi một sự phản bội đầy mới mẻ. Tôi tin đây sẽ là bước khởi đầu tốt để mình được nhớ đến với tư cách diễn viên YooA”. Cô cũng không giấu được xúc động khi nói về trải nghiệm đầu tiên trên phim trường: “Tôi thật sự hạnh phúc khi được làm việc cùng những diễn viên, nhà sản xuất và ekip tuyệt vời. Thấy khán giả dõi theo trọn vẹn bộ phim, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng”.

Thực tế, màn thể hiện của YooA trong Project Y được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, đặc biệt ở sự tự nhiên và chiều sâu vượt xa mong đợi đối với một tân binh diễn xuất. Nếu như trên sân khấu ca nhạc, YooA từng mê hoặc người xem bằng những màn trình diễn đầy cảm xúc, thì ở điện ảnh, cô lại mang đến một hình ảnh táo bạo, gai góc và hoàn toàn khác biệt. Nhiều người nhận xét YooA đã dám liều lĩnh lột xác khỏi danh xưng idol để chứng minh bản thân trong một địa hạt mới.

YooA và 2 nữ chính của phim

Trước khi đến với điện ảnh, YooA đã có gần 10 năm hoạt động cùng Oh My Girl, nhóm nhạc nổi tiếng với loạt hit như Closer, Secret Garden, Dolphin hay Nonstop. Bên cạnh đó, sự nghiệp solo cũng giúp cô khẳng định tên tuổi với ca khúc Bon Voyage, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Tháng 6/2024, YooA ký hợp đồng độc quyền với Saram Entertainment, công ty quản lý của nhiều ngôi sao diễn xuất hàng đầu Hàn Quốc, như một cách khẳng định việc bản thân sẽ nghiêm túc theo đuổi con đường diễn viên.