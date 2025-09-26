Có những bộ phim Trung Quốc ra mắt trong sự hoài nghi, chê bai của khán giả, hoặc âm thầm lên sóng mà không một chút "bọt sóng" truyền thông. Tuy nhiên, chính chất lượng kịch bản đã giúp những tác phẩm này lội ngược dòng thành công, khiến bất cứ ai lỡ "lọt hố" cũng đều phải xem cuốn và không thể dừng lại.

1. Cổ Tương Tư Khúc

Cổ Tương Tư Khúc là dự án của Bilibili do đó phim khó tránh khỏi những hạn chế về ngân sách và không có bối cảnh quá cầu kỳ. Điều này thể hiện qua các bối cảnh có phần đơn sơ của bộ phim. Cổ Tương Tư Khúc đã khiến ai nấy kinh ngạc khi mở điểm 8,4 (về sau tăng lên 8,5) trên Douban. Đây được xem là số điểm cao nhất trong làn sóng phim cổ trang gần đây, vượt qua cả Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình - Tống Dật vốn chỉ được 6,8 điểm. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nữ chính của Cổ Tương Tư Khúc, đó là sao nữ sinh năm 1996 Trương Nhã Khâm.

Không chỉ khắc họa tỉ mỉ và sáng tạo chuyện tình này, Cổ Tương Tư Khúc còn khéo léo giới thiệu những nét văn hóa quý giá thời xưa, như những món ăn truyền thống trong ngày Thượng Tị (lễ Tình Nhân) hay phong tục đeo mặt nạ. Các cảnh quay được thực hiện rất cân đối và đẹp mắt. Trang phục diễn viên không quá lấp lánh nhưng hài hòa và phù hợp với từng nhân vật. Dàn diễn viên tuy còn mới nhưng có diễn xuất vô cùng tự nhiên và chân thật. Sự dụng tâm của toàn bộ ê-kíp đã giúp người xem thưởng thức trọn vẹn từng khung hình.

2. Kỳ Hồn

Bộ phim Kỳ Hồn, chuyển thể từ manga nổi tiếng Hikaru no Go, ban đầu đã gây thất vọng lớn cho khán giả ngay từ khi tung poster và trailer. Nguyên nhân chính là dàn diễn viên hầu hết còn quá mới mẻ, thiếu vắng những gương mặt ngôi sao lớn, khiến người xem lo ngại về chất lượng. Tuy nhiên, khi lên sóng Kỳ Hồn đã hoàn toàn gây bất ngờ với chất lượng chỉn chu và hấp dẫn. Phim có màu sắc và góc quay đẹp, nội dung bám sát nguyên tác gốc và hạn chế cải biên không hợp lý.

Bộ phim đạt thành tích ấn tượng trên Douban khi tăng từ 7,3 lên 8,6 điểm (dữ liệu năm 2020) và cuối cùng duy trì ở mức 8,4 điểm. Tác phẩm cũng lọt vào Top 10 phim truyền hình Trung Quốc hay nhất năm 2020 của Douban. Ngoài ra, phim còn tạo nên cơn sốt thảo luận với hơn 54.000 cuộc bàn luận, đứng đầu danh sách tìm kiếm hot trong hơn một tuần, và chủ đề trên Weibo đạt 320 triệu lượt đọc.

3. Mặc Vũ Vân Gian

Bộ phim Mặc Vũ Vân Gian đã xóa tan những e ngại ban đầu của khán giả về nữ chính Ngô Cẩn Ngôn, người từng bị xem là "kẻ ăn may" sau thành công của Diên Hi Công Lược và vắng bóng trên màn ảnh hai năm. Mặc Vũ Vân Gian đã áp dụng thành công công thức quen thuộc của Vu Chính từng làm nên chuyện với Diên Hi Công Lược. Bộ phim kết hợp giữa yếu tố báo thù, nữ chính "bàn tay vàng" cùng các tình tiết đơn giản, dễ hiểu, tạo ra tính giải trí cao. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo giúp khán giả xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Phim đạt độ nóng phá vạn trên nền tảng Youku chỉ sau hai ngày mở màn, là bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất trong năm 2024, đồng thời tỷ lệ thị phần (dữ liệu Vân Hợp) tăng từ 8.5% lúc mở đầu lên mức cao nhất là 31% chỉ sau vài ngày, tăng gần gấp bốn lần. Vượt Qua Khánh Dư Niên 2 trở thành bộ phim có độ nóng cao nhất ngày đầu mở màn năm 2024. Doanh thu và số lượng nhà quảng cáo tăng gấp 3.5 lần sau năm ngày, với xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian chiếu.

4. Tích Hoa Chỉ

Bộ phim Tích Hoa Chỉ với sự tham gia của hai diễn viên trẻ Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên, đã trở thành "hắc mã" (ngựa ô) bứt phá ngoạn mục trên đường đua phim Hoa khi đạt được thành quả vượt xa mong đợi của nhà sản xuất. Mặc dù phải khởi đầu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các dự án lớn như Dữ Phượng Hành và Thừa Hoan Ký, Tích Hoa Chỉ đã từng bước chinh phục khán giả và củng cố niềm tin.

Bộ phim không chỉ giúp Trương Tịnh Nghi có sự bứt phá đáng kể trong diễn xuất mà còn lập kỷ lục ấn tượng: Youku thông báo Tích Hoa Chỉ là bộ phim cổ trang thứ hai trong năm 2024 cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng này. Thành tích này được xem là không tưởng khi phim có tổng lượt xem tích lũy theo ngày đạt 50 triệu views, dù dàn diễn viên còn trẻ, độ nổi tiếng và lượng fan hâm mộ đều không cao.

5. Altay Của Tôi

Bộ phim truyền hình dài 8 tập Altay Của Tôi (A Lạp Thái Của Tôi) đã trở thành một hiện tượng đột phá của Trung Quốc trong năm nay. Dưới sự đạo diễn của Đằng Tùng Tùng cùng các diễn viên thực lực như Mã Y Lợi, Châu Y Thiên, Vu Thích bộ phim đã nhanh chóng tạo sức ảnh hưởng lớn. Phim được người xem trên mạng xã hội ca ngợi là một điểm đến "chữa lành" mới, nhờ vào những cảnh quay phong cảnh tuyệt đẹp tại Altay, thu hút những người đang mệt mỏi vì áp lực cuộc sống.

Mức độ lan tỏa của phim được thể hiện qua con số hơn 500 triệu lượt xem cho các hashtags liên quan trên Weibo. Đặc biệt, Altay Của Tôi đã đạt được rating trung bình 8,7 trên trang đánh giá Douban, trở thành bộ phim truyền hình Trung Quốc có điểm số cao nhất ra mắt trong năm nay.

6. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác

Bộ phim cổ trang Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác đã tạo nên một bất ngờ lớn, hoàn toàn phá vỡ định kiến về mô-típ quen thuộc của dòng phim thần tượng. Khởi đầu là một tác phẩm ba không với không diễn viên nổi tiếng, không có kinh phí lớn, không tuyên truyền, bộ phim ban đầu không được kỳ vọng cao. Tuy nhiên, ngay khi phát sóng, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác đã nhanh chóng đạt điểm số cao 8.3 và danh tiếng không ngừng tăng vọt.

Thành công này đến từ việc phim định vị thể loại rõ ràng là phim suy luận, tập trung vào phá án huyền nghi. Khác biệt với các drama tình cảm sướt mướt, cả nam và nữ chính đều chuyên tâm vào sự nghiệp, chỉ dùng yếu tố tình cảm để điều tiết nhịp độ. Phim cũng học hỏi cấu trúc từ các tác phẩm như Thám Tử Địch Nhân Kiệt, với một mạch truyện chính xuyên suốt đan xen nhiều vụ án phụ. Đặc biệt, bộ phim còn thể hiện sự tôn trọng lịch sử khi cố gắng bám sát thời đại, không bóp méo lịch sử qua lời thoại và các chi tiết.

7. Sơn Hà Lệnh

Bộ phim Sơn Hà Lệnh (tên ban đầu là Thiên Nhai Khách) đã tạo ra một thành công bất ngờ, dù ban đầu không được khán giả kỳ vọng cao bởi phim không được đầu tư lớn và sở hữu dàn diễn viên không quá nổi bật. Bên cạnh đó, khi phim chưa lên sóng có rất nhiều bình luận chỉ trích, cho rằng dự án phim đang bắt chước phong cách với ngụ ý "đạo nhái" Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ngoài ra, Sơn Hà Lệnh cũng bị tố đổi tên vì muốn "dựa hơi" đàn anh đi trước. Vì lẽ đó, người hâm mộ không những không hài lòng mà còn kêu gọi "tẩy chay".

Bất chấp những hạn chế ban đầu, khi lên sóng, Sơn Hà Lệnh lại được đón nhận nồng nhiệt và đạt thành tích ấn tượng với 8,6/10 điểm trên trang đánh giá Douban – một con số rất cao đối với dòng phim đam mỹ cải biên tại Trung Quốc. Thành công này được cho là nhờ vào việc cốt truyện và các tình tiết chính trong tiểu thuyết được giữ nguyên khi chuyển thể, làm hài lòng cả fan nguyên tác lẫn khán giả đại chúng.

8. Tư Đằng

Bộ phim chiếu mạng Tư Đằng đã trở thành một thành công bất ngờ, dù ban đầu không được quan tâm vì cốt truyện cũ và dàn diễn viên bị đánh giá thấp. Đặc biệt, nữ chính Cảnh Điềm còn dễ gây mất thiện cảm với danh xưng "bình hoa di động" và "thuốc độc phòng vé". Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ sự chỉn chu trong từng cảnh quay, kỹ xảo đầu tư hợp lý và nội dung bám sát, truyền tải được tinh thần của nguyên tác.

Thành công này có được nhờ sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn Lý Mộc Qua và nỗ lực phi thường của đoàn làm phim. Mặc dù sở hữu những cảnh quay sang chảnh và ngoại cảnh đẹp mê hồn, đoàn làm phim Tư Đằng lại vô cùng "nghèo". Họ phải tiết kiệm tối đa chi phí: tận dụng các thành viên trong đoàn (từ đạo diễn, trợ lý diễn viên đến người nhà sản xuất) để đóng vai quần chúng, trả giá nhiệt tình tiền thuê bối cảnh, thậm chí bữa ăn đơn giản và nước mưa trong phim cũng phải dùng nước nuôi cá để tiết kiệm. Dù tiết kiệm mọi mặt, đoàn phim vẫn tuyệt đối không cắt giảm chi phí cho những yếu tố cốt lõi là bối cảnh và kỹ xảo, nhờ đó mang đến cho khán giả những cảnh quay ngoại cảnh sống động, đẹp mê hồn và kỹ xảo mượt mà, cảm xúc.

9. Ở Rể

Bộ phim Ở Rể ban đầu không được chú ý nhiều vì dàn diễn viên chính Quách Kỳ Lân và Tống Dật không phải là tên tuổi quá hot. Sau khi lên sóng, Ở Rể bất ngờ trở thành một hiện tượng mới nhờ sự kết hợp giữa yếu tố "vừa vui vừa cuốn". Nội dung phim hài hước, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hấp dẫn, được ví như phiên bản pha trộn giữa Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn và Khánh Dư Niên. Sự kết hợp giữa câu chuyện khởi nghiệp đầy sáng tạo của Ninh Nghị và quá trình bồi đắp tình yêu với người vợ giàu có chính là điểm cộng lớn, giúp bộ phim bứt phá và đạt được thành công ngoài mong đợi.

10. Thần Tịch Duyên

Bộ phim Thần Tịch Duyên ban đầu nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ sở hữu dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất hùng hậu. Phim có sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng và được công nhận về diễn xuất là Trương Chấn (từng để lại ấn tượng sâu đậm tại cả Đài Loan và Trung Quốc) và Nghê Ni. Đặc biệt, ê-kíp sản xuất đứng sau bộ phim từng làm nên thành công của bom tấn cổ trang Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (2017). Tuy nhiên, sau khi tập đầu tiên lên sóng vào ngày 15 tháng 7, kết quả lại không như mong đợi. Đại đa số khán giả đều bày tỏ ý kiến rằng Trương Chấn và Nghê Ni không phù hợp với thể loại phim cổ trang, và tuổi tác của cả hai càng không thích hợp để thể hiện một bộ phim thần tượng huyền huyễn.

Tuy nhiên Thần Tịch Duyên đã chinh phục khán giả và lội ngược dòng thành công. Phim mang đến một trải nghiệm thị giác tuyệt vời với những cảnh tiên hiệp huyền ảo, được ví như một không gian "chữa lành" hoàn hảo trong trí tưởng tượng, bên cạnh cốt truyện giàu tình cảm, đặc biệt là chuyện tình giữa Chiến thần Cửu Thần và tiểu tiên tử Linh Tịch. Dàn diễn viên chính và phụ đều thể hiện xuất sắc.