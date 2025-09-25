Với các khán giả đang theo dõi bộ phim Phó Sơn Hải, câu chuyện tình yêu của cặp đôi Lý Trầm Chu - Triệu Sư Dung đang là tâm điểm chú ý. Nhìn bề ngoài, họ là những nhân vật mà ai nấy đều phải kiêng nể, Lý Trầm Chu với thân phận bang chủ Quyền Lực bang càng đủ sức tung hoành võ lâm, người gặp người sợ. Thế nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đằng sau dáng vẻ oai phong vô hạn đấy là những nỗi lòng chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung ra đi trong vòng tay nhau.

Cái kết của cặp đôi này khiến khán giả xem Phó Sơn Hải khóc cạn nước mắt.

Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung kết làm vợ chồng từ thuở thiếu thời, bên nhau nhiều năm cùng vượt qua sóng gió. Lý Trầm Chu có thể lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng anh luôn dành sự dịu dàng cho người phụ nữ mình thương. Ở chiều ngược lại, cũng chỉ có Triệu Sư Dung luôn bên cạnh Lý Trầm Chu, hiểu được những lý tưởng và nỗi khổ trong lòng anh.

Tất cả những gì Lý Trầm Chu mong muốn là sự bình yên cho cả thiên hạ, mặc cho mọi người có nghĩ thế nào về mình. Thế nhưng một người như vậy lại phải chịu sự nghi kỵ từ hoàng đế, mỗi lần vào kinh quay về thân thể lại trở nên yếu hơn do bị hạ độc. Những đau đớn đó chẳng mấy ai biết, cũng chỉ có Triệu Sư Dung cùng anh trải qua.

Cặp đôi Triệu Sư Dung và Lý Trầm Chu trong Phó Sơn Hải khiến khán giả xem mà xót xa (vietsub: Phó Sơn Hải / 赴山海 - 1st VNFanpage)

Kết cục bi thương của cặp đôi Lý Trầm Chu - Triệu Sư Dung trong phim Phó Sơn Hải (vietsub: Phó Sơn Hải / 赴山海 - 1st VNFanpage)

Mới đây, một đoạn video hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội đã hé lộ cái kết của cặp đôi này. Cụ thể, cả Lý Trầm Chu lẫn Triệu Sư Dung đều bất hạnh qua đời. Điều may mắn duy nhất là ở những giây phút cuối cùng, họ vẫn được ra đi trong vòng tay nhau. Vào thời khắc ấy, trời đổ tuyết trắng xóa, tạo nên một khung cảnh đầy tính thẩm mỹ khiến không chỉ các khán giả xem phim, mà ngay cả những người dù chỉ lướt qua đoạn video này cũng thấy day dứt.

Có thể nói, câu chuyện của Lý Trầm Chu và Triệu Sư Dung cực kỳ cảm động. Thế nhưng để nó mang lại được nhiều cảm xúc trong lòng người xem như vậy thì không thể không khen ngợi diễn xuất của Thành Nghị cùng với Đinh Tiêu Oánh. Chẳng cần những phân cảnh "tình bể bình" hết cỡ hay những nụ hôn nóng bỏng, cả hai vẫn tạo phản ứng hóa học tràn màn hình, khiến cho bất cứ ai cũng cảm nhận được thứ tình cảm sâu nặng mà dịu dàng hai nhân vật dành cho nhau.

Dưới đây là một vài bình luận của khán giả: