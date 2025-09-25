Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu do đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy thực hiện, đồng thời đóng nam chính. Phim lép vế về hiệu ứng khán giả lẫn số suất chiếu ngoài rạp, bị chỉ trích về chất lượng kịch bản. Tác phẩm rời rạp từ ngày 25/9, tổng doanh thu 153 triệu đồng. Đây là phim Việt có doanh thu thấp nhất phòng vé tính từ đầu năm 2025.

Trong sáng 24/9, phim chỉ bán được 2 vé, thu về 120.000 đồng. Ngày 25/9, một số hệ thống rạp ở Hà Nội dừng chiếu. Ở TPHCM, phim chỉ còn 2 suất chiếu trong ngày cuối cùng.

Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu chỉ thu 153 triệu đồng sau hai tuần ra rạp.

Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu nói về Thiên An (Hoàng Anh Duy) - gặp biến cố trắng tay sau mùa đại dịch. Sự nghiệp sụp đổ, nợ nần bủa vây, Thiên An vùng vẫy tìm cơ hội trở thành diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng không nhỏ.

Trong lúc quẫn bách, Thiên An nghe lời bạn đi casting, lọt ngay vào mắt đại gia và được nâng đỡ. Đang trên đỉnh vinh quang, Thiên An bị tung clip thân mật với một đạo diễn nam. Vừa nổi tiếng lại bị dìm xuống đáy vực, Thiên An lên cơn cuồng sát và chịu án tử hình.

Kịch bản phim bị đánh giá hời hợt, nhiều sạn và thiếu thông điệp. Nhân vật nam chính mong muốn trở thành ngôi sao giải trí nhưng lại không có tài năng. Một số phân đoạn hát, nhảy trong phim cũng thiếu thuyết phục, thua xa diễn viên quần chúng.

Phim gây ồn ào ngay từ buổi ra mắt công chúng. Diễn viên Cát Phượng thẳng thừng chê phim trước mặt khán giả, chỉ ra những điều bất ổn trong quá trình thực hiện dự án. Ngày tiền kỳ chỉ có cô, diễn viên Lê Quốc Nam, Lộ Lộ và đạo diễn Hoàng Anh Duy. Thời điểm đó, cô nhắc nhở đàn em kịch bản yếu, cần tập hợp đủ các diễn viên để cùng góp ý chỉnh sửa.

Cát Phượng thẳng thừng chê phim, nói đạo diễn yếu tay nghề.

Sau đó, Cát Phượng nhận lịch quay luôn và bất ngờ khi đạo diễn chỉ đạo làm theo đường dây tại hiện trường, không cần kịch bản. “Tôi định bỏ về nhưng nghĩ nếu bỏ về thì không có đạo đức nghề nghiệp và thiếu chuyên nghiệp nên vui vẻ quay theo ý đạo diễn”, cô nói.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định không có chuyện ê-kíp Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu tạo drama bởi sự việc này gây thiệt hại không nhỏ, phải giải trình với các nhà đầu tư. Đạo diễn Hoàng Anh Duy cũng bóng gió chỉ trích Cát Phượng thông qua story (nội dung chỉ tồn tại 24h) trên Instagram.

