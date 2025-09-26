Những yếu tố gây tò mò của ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Câu chuyện mở màn khi Bảo (Xuân Thắng), một thợ độ xe tài ba, cải tạo chiếc xe hơi không rõ lai lịch. Trong khi nhà báo An (Hứa Vĩ Văn) cố tình tiếp cận Bảo với mục đích truy tìm một cô gái mất tích bí ẩn, oan hồn của Ngư (Bé Quyên) cứ thế bám riết Bảo và gieo rắc tai ương cho những người vô tội quanh anh.

Truyền thuyết ‘ma giữ của’

Khác với phần lớn phim kinh dị Việt Nam, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại được giới thiệu là hạn chế sử dụng thủ pháp jump-scare gây hiệu ứng giật mình. Thay vào đó, phim hứa hẹn sẽ gieo rắc cảm giác rùng rợn bằng nhịp phim chậm cùng hành tung bí ẩn của nhân vật.

Đạo diễn tiết lộ không khí u ám sẽ duy trì xuyên suốt phim cùng loạt cảnh hiến tế. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, người đàn ông mình trần, sắc diện u ám, dội máu tươi từ đầu tới chân. Giữa không gian bóng tối phủ ngập, màu đỏ tươi của máu cùng loạt búp bê gương mặt dị hợm thêm bắt mắt và được kỳ vọng thu hút thị giác.

Giống như nhiều tác phẩm trước, Lương Đình Dũng cho biết anh sẽ tận dụng thế mạnh trong việc khắc họa nội tâm nhân vật. Thông qua câu chuyện kinh dị, anh muốn đào sâu bản ác và dục vọng của con người. Mỗi nhân vật trên màn ảnh đều mang một diện mạo khó đoán, ánh mắt và lời nói nhiều ẩn ý.

Những biểu tượng ma quái

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh chủ trương hạn chế lời thoại cho nhân vật. Bù lại, anh đưa vào phim nhiều hình ảnh ẩn dụ đóng vai trò kể chuyện hiệu quả. Hơn 50 chiếc xe hơi được sưu tập khắp các tỉnh miền Bắc để đưa vào phim, tạo thành lực lượng vai diễn đặc biệt trong câu chuyện. Đó vừa là không gian để những cuộc đối thoại diễn ra, ký ức được vén màn; vừa là chứng nhân của những va chạm và tội ác.

Là người đam mê tốc độ, đạo diễn Lương Đình Dũng từ lâu đã ấp ủ câu chuyện về những chiếc xế hộp. Anh tin rằng mỗi chiếc xe đều có lịch sử của nó. Thậm chí, anh từng nghe kể về những câu chuyện ma mị gắn liền những chiếc xe trên các cung đường rừng núi Việt Nam. Đó là nguồn cảm hứng lớn tạo nên kịch bản Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Tương tự, cá trê - loài động vật da trơn mà theo nhận định của nhà làm phim là có ánh mắt đầy ám ảnh - cũng xuất hiện mọi nơi nhân vật Bảo có mặt. Những con cá đen bóng theo đường nước tràn vào nhà, lạc trong tủ áo, chui ra từ ống xả xe hơi. "Mấy con cá trê này hay sống trong mộ lắm. Nhiều khi, mở mổ ra, cả chục con ở trong", câu thoại của nhà báo An giống như lời cảnh báo về những sự chết chóc ở nơi cá trê hiện hữu. Khoảng 1 tạ cá trê với hơn 500 con được sử dụng làm đạo cụ, góp phần quan trọng trong việc tạo dựng thế giới ma quỷ trên màn ảnh rộng.

Phủ màu ma mị cho núi rừng Việt Nam

Được xem là tác phẩm có không gian phóng khoáng và tự do nhất của đạo diễn Lương Đình Dũng, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại khai thác nhiều cảnh sắc tự nhiên của các tỉnh thành trải dài từ Tây Bắc đến Bắc Trung bộ. Núi rừng hoang sơ, hang động nghìn năm tuổi, rừng già phủ sương vốn đã tĩnh mịch, lại được phủ thêm màu tối, không khí ma mị, trở nên vừa gần gũi thân quen vừa rùng rợ, đáng sợ.

Đáp ứng tiêu chí cao của đạo diễn Lương Đình Dũng, đội ngũ thiết kế đi qua hành trình hơn 20.000km để tìm kiếm những địa điểm lần đầu bước lên màn ảnh Việt. Hang Bàn Bù cách biệt thế gian ở Thanh Hóa, rừng cổ thụ hàng trăm tuổi hình thù kỳ quái ở Mộc Châu, Sơn La hay thảo nguyên dứa Tam Điệp xa tít tầm mắt từ đời bước lên phim vừa chân thực vừa đậm màu điện ảnh.

Dàn diễn viên trẻ gây tò mò

Vẫn giữ hình tượng nam nhân lịch lãm thân thuộc những ở Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, Hứa Vĩ Văn sẽ tạo thêm dấu ấn mới với tính cách bí hiểm.

Kết hợp với tài tử dạn dày kinh nghiệm diễn xuất là những gương mặt trẻ tiềm năng của phim Việt. Lâu ngày trở lại điện ảnh, Yu Dương được trông đợi tỏa sáng với vẻ đẹp ma mị, gợi nhắc vai diễn trong Lời nguyền huyết ngải cách đây 13 năm.

Giống như "song trùng" của Ngà trong câu chuyện, Ngư - qua màn thể hiện của Bé Quyên - hứa hẹn mang đến nét đẹp mong manh, ngây thơ và u sầu. Người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 muốn cho thấy sự chân thành trong vai trò tân binh làng điện ảnh.

Đảm nhận vai nam chính, xuất hiện ở 90% cảnh phim, Xuân Thắng khẳng định tinh thần lăn xả vì vai diễn. Qua những hình ảnh được tiết lộ, anh lên hình với gương mặt u tối và chất chứa nhiều ẩn ức.

Bộ ba diễn viên chính: Xuân Thắng, Yu Dương và Bé Quyên

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại khởi chiếu toàn quốc từ 26/9/2025.