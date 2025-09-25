Hành trình khó khăn, chỉ được đóng vai phụ

Màn ảnh Việt đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ diễn viên trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết.

Steven Nguyễn trong phim Mưa Đỏ

Trong số đó, cái tên Steven Nguyễn đã và đang để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, đặc biệt là với vai diễn Quang trong bộ phim Mưa Đỏ.

Hành trình từ một chàng trai đam mê diễn xuất đến một "ngôi sao" tiềm năng của màn ảnh Việt đã chứng minh được sự nỗ lực và tài năng không ngừng nghỉ của anh.

Steven Nguyễn sinh năm 1991 và lớn lên tại TP.HCM. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu, hóa thân vào những nhân vật khác nhau.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật không hề trải đầy hoa hồng. Sau khi tốt nghiệp, anh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau, từ phục vụ quán cà phê đến nhân viên văn phòng, để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê diễn xuất.

Dù vậy, niềm đam mê với nghệ thuật vẫn thôi thúc anh. Anh đã không ngừng trau dồi kỹ năng, tham gia các lớp học diễn xuất và casting ở nhiều dự án khác nhau.

Sự kiên trì và nỗ lực của anh đã được đền đáp khi anh bắt đầu nhận được những vai diễn nhỏ trong các phim truyền hình và phim ngắn. Mặc dù là những vai phụ, nhưng Steven luôn nỗ lực hết mình để mỗi nhân vật anh đảm nhận đều có một màu sắc riêng, không bị lu mờ.

Bước ngoặt sự nghiệp với một vai diễn không ngờ đến

Thời gian gần đây, Steven Nguyễn bất ngờ trở thành hiện tượng gây sốt mạng xã hội khi nhận lời tham gia phim Mưa Đỏ - bộ phim điện ảnh kỷ lục với doanh thu 700 tỷ, thu hút sự chú ý của khán giả cả nước. Từ một diễn viên phụ, Steven Nguyễn bất ngờ trở thành tài tử điện ảnh cả nước biết mặt.

Điều đặc biệt là vai diễn đem lại thành công cho Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ lại là một vai phản diện.

Quá trình được nhận vai không hề dễ dàng với Steven Nguyễn. Anh chia sẻ, diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời mới được vào phim. Ban đầu, anh khá thất vọng khi nhận vai diễn này nhưng khi tìm hiểu về nhân vật thì thấm thía.

Steven Nguyễn đi casting với tâm trạng không phải tốt nhất. Anh vừa đi quay cả đêm xong và sáng phải bay ra Hà Nội ngay, tới phim trường Điện ảnh Quân đội để casting luôn.

Lúc vào, anh chưa được casting liền mà phải đợi người ta casting xong mới tới lượt. Anh tự nhận lúc đó mình diễn không tốt, đạo diễn phim không hề ưng.

Anh nói trong một talkshow: "Tôi đành đi về, buồn quá, khóc với quản lý quá trời. Nhưng một thời gian sau tôi lại nhận được tin đậu vai. Tôi nhận tin đó trong sự ngỡ ngàng tột độ, không hiểu sao mình lại được chọn. Vì thế tôi mới nói mình may mắn".

Steven Nguyễn còn tiết lộ, đạo diễn phim Mưa Đỏ nói rằng, anh được vào vai là do "các cụ chọn" nhưng vì sao được chọn thì chính anh cũng không biết.

Cho đến hiện tại, Steven Nguyễn khá tâm đắc với vai diễn Quang và nhiều lần khẳng định đó không phải vai diễn thuần phản diện mà có nội tâm, tâm lý phức tạp.

Để chuẩn bị cho vai diễn, ngoài việc tìm hiểu tư liệu, đào sâu phân tích tâm lý nhân vật, Steven Nguyễn còn luyện tập nhiều về võ thuật, giảm cân để vóc dáng đẹp hơn, phù hợp hơn.

Anh đã giảm từ 75kg xuống 70kg, chỉ ăn khoảng 300g tinh bột mỗi ngày để giữ cơ bắp. Đồng thời, anh tập luyện tại trường bắn ở Củ Chi trong 1 tháng, sau đó tập luyện võ thuật trong 1 tháng.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác nhau. Mỗi vai diễn là một màu sắc khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất và khả năng biến hóa linh hoạt của anh.

Steven Nguyễn không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc mà còn bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến. Anh luôn lắng nghe và học hỏi từ những người đi trước, không ngừng tìm tòi để làm mới bản thân.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Steven Nguyễn đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh Việt và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt trong tương lai.