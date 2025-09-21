Tử Chiến Trên Không đang là dự án phim Việt đứng đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân lấy cảm hứng sâu sắc từ vụ cướp máy bay có thật vào năm 1978, sở hữu dàn diễn viên “bảo chứng” gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn… Ngoài ra, phim còn gây bất ngờ khi có một số diễn viên từng đóng siêu phẩm Mưa Đỏ trước đó, điển hình là Đình Khang.

Trong Tử Chiến Trên Không, Đình Khang vào vai hạ sĩ Vinh phục vụ công tác mặt đất. Nam diễn viên xuất hiện chỉ trong vài phân cảnh nhỏ, nổi bật nhất là cảnh thông báo tin tức cho Bình (Thanh Sơn) ở đầu phim. Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi trên màn ảnh, thậm chí còn không được bay trên không nhưng Đình Khang vẫn được nhiều khán giả chú ý, lan truyền thông tin trên mạng xã hội.

Đình Khang đóng vai nhỏ trong Tử Chiến Trên Không

Bản thân Đình Khang cũng xác nhận tham gia một vai nhỏ trong Tử Chiến Trên Không thông qua video do Steven Nguyễn - bạn diễn của anh trong Mưa Đỏ đăng tải. Steven Nguyễn ban đầu bất ngờ khi cậu em có vai trong phim, sau đó bày tỏ cảm giác sốc hài hước khi biết rằng nhân vật này toàn ở dưới mặt đất.

Steven Nguyễn tỏ ra sốc với vai của Đình Khang

Sinh năm 2000, Đình Khang vẫn còn là cái tên mới mẻ trên màn ảnh Việt. Sự nghiệp anh bắt đầu từ vai Đại Điên trong series kinh dị Tết Ở Làng Địa Ngục, cũng như cách dự án kinh dị - giật gân khác như Đèn Âm Hồn, Mất Tích Đêm 30... Đây là vai diễn phụ nhưng để lại dấu ấn đậm nét cho người xem. Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ “chấm” Đình Khang ngay từ chính ánh mắt của nam diễn viên.

Đình Khang trong Tết Ở Làng Địa Ngục

Đình Khang trong Đèn Âm Hồn

Sau đó, Đình Khang tham gia Mưa Đỏ với vai Tú. Nhân vật này hy sinh sớm, không có nhiều phân đoạn như các anh em khác trong Tiểu đội 1 nhưng vẫn được yêu thích. Với diễn xuất tự nhiên, kinh nghiệm Taekwondo dày dặn và tính cách “lầy lội” ngoài đời, Đình Khang bùng nổ danh tiếng và đang là một trong những tân binh được yêu thích hiện tại.

Mưa Đỏ giúp Đình Khang nổi tiếng

Từng chia sẻ trong một phỏng vấn, Đình Khang cho biết anh không sợ đóng vai phụ, chỉ sợ vai diễn của mình nhạt nhòa và không ai nhớ đến. Anh cũng không muốn bản thân bị “đóng khung” vào những hình ảnh thư sinh, hiền lành chỉ vì ngoại hình của mình.