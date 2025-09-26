Trong biển phim Hàn đang ra mắt liên tục, You And Everything Else (Eun Jung và Sang Yeon) trên Netflix là một cái tên thực sự xuất sắc. Bộ phim dài 15 tập không chạy theo công thức quen thuộc với những cú twist kịch tính, mà lặng lẽ khắc họa mối quan hệ nữ - nữ nặng trĩu những ghen tỵ, khao khát và mặc cảm, khiến khán giả xem xong vừa bức bối vừa bị ám ảnh.

Poster phim You And Everything Else

Câu chuyện You And Everything Else xoay quanh Ryu Eun Jung (Kim Go Eun) và Cheon Sang Yeon (Park Ji Hyun) - hai người phụ nữ gắn bó với nhau suốt 30 năm. Họ vừa ngưỡng mộ, vừa ganh ghét, vừa muốn thoát khỏi nhau lại vừa không thể sống thiếu nhau. Tất cả dẫn đến một lựa chọn tàn nhẫn: khi Sang Yeon mắc ung thư giai đoạn cuối, cô muốn Eun Jung cùng sang Thụy Sĩ để thực hiện cái chết nhân đạo. Đằng sau lời đề nghị ấy là cả một lịch sử dài của những thương tổn không tên của cả 2 cô gái.

Điểm đặc biệt khiến bộ phim trở nên xuất sắc chính là cách khai thác mối quan hệ phức tạp giữa hai nữ chính. Không phải kiểu chị em tốt nâng đỡ nhau, cũng không theo motif liên thủ chống lại đàn ông, đây là sự ràng buộc đậm chất đố kỵ, nỗi khao khát được công nhận và cảm giác thua kém không bao giờ biến mất dù họ là bạn thân. Từ ước ao ngây ngô thời tiểu học, những so sánh thời đại học, cho đến lúc trưởng thành chật vật trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, Eun Jung và Sang Yeon liên tục trở thành chuẩn mực lẫn vết thương của nhau.

Kịch bản do Song Hye Jin chấp bút tinh tế trong từng chi tiết, khắc họa rõ cách những suy đoán tưởng chừng vô hại lại đủ sức hủy hoại mối quan hệ. Đạo diễn Jo Young Min thì chọn lối kể kiệm lời, dùng khoảng lặng, ánh mắt, không gian tĩnh để nói thay nhân vật. Ngay cả nhạc phim cũng biến thành một nhân vật đồng hành cùng cảm xúc khán giả.

Dĩ nhiên không thể không nhắc đến diễn xuất. Kim Go Eun nhập vai Eun Jung quá thuyết phục, khiến nhân vật bình thường bỗng trở nên đặc biệt, vừa đủ gần gũi để cảm thông, vừa đủ sáng để trở thành cái bóng khiến người khác cảm thấy thua thiệt. Park Ji Hyun thì mang đến một Sang Yeon đầy mâu thuẫn, bên ngoài tự tin kiêu hãnh nhưng luôn ẩn giấu sự cô độc nặng nề. Hai người họ không chỉ so găng mà thực sự hòa quyện, tạo nên màn đối đáp cảm xúc hiếm có trên màn ảnh Hàn.

Cặp nữ chính quá xuất sắc của You And Everything Else

You And Everything Else không dễ xem, thậm chí nhiều lúc còn khiến người ta nghẹn ngào khó chịu. Nhưng chính sự bức bối đó mới khiến phim trở thành trải nghiệm khác biệt hoàn toàn sới mặt bằng chung phim Hàn hiện tại, khiến người xem vừa sợ hãi vừa không thể bỏ lỡ. Có lẽ chính bởi vậy nên dù không thực sự bùng nổ nhưng phim vẫn chậm rãi thu hút những người xem riêng của mình. Thậm chí gần đây nó còn lọt vào top 5 Netflix toàn cầu, chứng tỏ chứng hút khó có thể cưỡng lại của mình.