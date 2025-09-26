Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là gần nhất của Triệu Lộ Tư trước khi cô vướng phải loạt lùm xùm với công ty quản lý và có vô số phát ngôn chấn động liên quan đến vấn đề phong sát. Tưởng đâu sẽ còn rất lâu nữa phim mới có thể ra mắt khán giả, thậm chí là "đắp chiếu" vĩnh viễn, nào ngờ Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại bất ngờ "đánh úp", ra mắt liền lúc 4 tập vào sáng ngày 26/9.

Động thái bất ngờ của ekip làm phim khiến khán giả vô cùng sốc, nhất là khi hiếm có bộ phim nào lại bất ngờ "nhảy dù" ra mắt vào buổi sáng, trong giờ hành chính của ngày làm việc. Rất nhiều người hâm mộ của Triệu Lộ Tư vì vậy mà đã "than trời", dù muốn cũng không thể xem phim ngay vì còn vướng lịch học tập, làm việc. Dù vậy, điều này không cản bước được sức nóng của Triệu Lộ Tư và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Phim nhanh chóng vượt mức nhiệt 20.000 sau vài tiếng ra mắt, chiêu thương cũng khá tốt với 9 quảng cáo trong 4 tập đầu tiên, hứa hẹn sẽ còn tăng lên vì hiện phản ứng của khán giả khá tốt. Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi phim có bối cảnh, tạo hình đẹp, nhất là những trang phục sang xịn mịn của Triệu Lộ Tư. Về diễn biến kịch bản thì hiện tại chưa có nhiều đánh giá, một phần là do phim ra mắt trong giờ hành chính, gây khó khăn cho việc xem và đưa ra nhận xét chi tiết.

Bình luận của khán giả: - Giờ hành chính mà còn hot cỡ đó thì đủ hiểu fame của cô Tư to thế nào. - Mới lướt qua tập 1 thấy phim rất đẹp, màu, góc quay và tạo hình đều ok. Kịch bản thì chưa ngấm được lắm, chắc phải để xem xong 4 tập. - Nó đẹp, nó tiểu thư vô cùng luôn. Chưa cần biết nội dung nhưng hình thức là 10 điểm đã. - Không đánh tiếng, không chiêu thương, ra giờ hành chính vẫn 20.000, đúng là đỉnh lưu hàng thật giá thật.

Phim nhanh chóng phá mức nhiệt 20.000

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, là bộ phim tình cảm lãng mạn do đạo diễn Trần Sướng chỉ đạo. Bộ phim kể về Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư), một cô gái mạnh mẽ lớn lên bên bà ngoại sau khi bị bố mẹ bỏ rơi. Với ý chí kiên cường, cô nỗ lực học tập, đỗ đại học danh tiếng và xây dựng sự nghiệp tại thành phố lớn.

Hứa Nghiên gặp và kết hôn với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình), một doanh nhân tài năng. Tuy nhiên, sự khác biệt về xuất thân và những bí mật dần lộ ra khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau cú sốc ly hôn và mất việc, Hứa Nghiên tìm lại chính mình, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp và nhận ra giá trị của gia đình, tình yêu. Bộ phim không chỉ là câu chuyện tình cảm động mà còn truyền tải thông điệp về sự trưởng thành và tự lập.

Đây là bộ phim ra mắt ngay khi những lùm xùm của Triệu Lộ Tư chưa được giải quyết triệt để, cô thậm chí còn lọt top những nữ diễn viên bị ghét nhất nhì Trung Quốc. Dù vậy, điều này dường như không quá ảnh hưởng đến tác phẩm, bằng chứng chính là mức nhiệt tăng nhanh và chiêu thương khá tốt. Thực tế thời gian qua, dù bị ghét, liên tục vướng lùm xùm nhưng tên tuổi của Triệu Lộ Tư chưa bao giờ hết hot. Mỗi lần cô xuất hiện ở các sự kiện lớn là khán giả lại được chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn người tới để gặp thần tượng. Dù bị vùi dập tơi tả nhưng Triệu Lộ Tư dường như vẫn đang "tỏa sáng" như chính tên tác phẩm mà cô góp mặt.