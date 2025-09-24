Hot nhất màn ảnh Hàn hiện tại đương nhiên không gì khác ngoài bộ phim lãng mạn Ngự Trù Của Bạo Chúa. Dù vướng phải những lùm xùm, thế nhưng không thể phủ nhận tác phẩm này vẫn có sức hút nhờ nội dung giàu tính giải trí, cũng như là phản ứng hóa học của cặp đôi chính Yoona - Lee Chae Min.

Lee Chae Min đang là cái tên được săn đón sau thành công với Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Ngự Trù Của Bạo Chúa xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa cô nàng đầu bếp xinh đẹp, tài giỏi Yeon Ji Young, người vì lý do nào đó đã bất ngờ xuyên không về thời phong kiến và vị hoàng đế trẻ Lee Heon. Vốn dĩ, anh ta phải trở thành một vị bạo chúa khiến người người khiếp sợ. Thế nhưng rồi, sự xuất hiện của Yeon Ji Young và tình yêu của nàng khiến mọi thứ có cơ hội thay đổi.

Với những ai đang xem phim, tin rằng họ sẽ đều đưa ra chung một nhận định rằng Yoona đã có màn hóa thân trọn vẹn. Thực tế đây là điều không quá bất ngờ khi mà lãng mạn vốn có thể coi là thế mạnh của cô nàng.

Dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị, Lee Chae Min vẫn có màn thể hiện ấn tượng.

Dù cho Lee Chae Min kém đàn chị Yoona tới 10 tuổi, thế nhưng phản ứng hóa học của cặp đôi trong Ngự Trù Của Bạo Chúa là rất tốt.

Trong khi đó, Lee Chae Min mới là cái tên mang đến sự ngạc nhiên cho khán giả. Có thể bạn chưa biết, thế nhưng anh chàng vốn không phải sự lựa chọn ban đầu của ekip sản xuất. Thay vào đó, Park Sung Hoon là cái tên được sắp xếp để hợp tác với Yoona. Tuy nhiên, tài tử Squid Game vướng vào ồn ào đăng nội dung nhạy cảm nên cuối cùng, cơ hội đến với Lee Chae Min.

Ngôi sao sinh năm 2000 chỉ có rất ít thời gian để chuẩn bị cho vai Lee Heon. Park Sung Hoon chính thức xác nhận rút khỏi dự án vào ngày 11/1, thông tin Lee Chae Min được chọn được công bố vào ngày 13/1 và đến đầu tháng 2, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã chính thức bước vào giai đoạn ghi hình.

Nhờ vai diễn Lee Heon, Lee Chae Min giờ đã trở thành cái tên được nhiều nhà làm phim để mắt. Có nguồn tin hé lộ anh đang có 30 kịch bản khác nhau để lựa chọn.

Thế nhưng mặc cho thời gian gấp rút, Lee Chae Min vẫn cố gắng hết mình để có một vai diễn trọn vẹn. Anh học cưỡi ngựa, bắn cung, tập luyện cho các pha hành động cũng như nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng.

Và rồi, những sự nỗ lực của Lee Chae Min cuối cùng cũng không uổng phí. Dù anh kém đàn chị Yoona tới 10 tuổi, thế nhưng trên màn ảnh, khán giả không hề cảm thấy lấn cấn một chút nào. Không chỉ vậy, cũng nhờ vai diễn mà Lee Chae Min đã thực sự đổi đời, không còn là cái tên ít được chú ý ở làng điện ảnh xứ Hàn nữa.

Theo những thông tin từ Sports Seoul, nhờ sức nóng từ Ngự Trù Của Bạo Chúa nên Lee Chae Min đang lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Thậm chí, một nguồn tin còn hé lộ đã có tới 30 kịch bản được gửi đến để nam diễn viên lựa chọn. Đáng nói hơn, không chỉ phim truyền hình mà anh chàng còn có cơ hội để thử sức ở mảng điện ảnh.