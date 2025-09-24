Sắp bước sang quý 4 nhưng màn ảnh Hoa ngữ 2025 vẫn lạnh lẽo bất ngờ, số lượng tác phẩm gây chú ý gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay, tạo cách biệt một trời một vực so với năm ngoái. Nhìn lại loạt bom tấn gây bão trong năm 2024 mới thấy màn ảnh Hoa ngữ năm nay bết bát đến mức nào.

Khánh Dư Niên 2 (Trương Nhược Quân, Lý Thấm)

Là phần tiếp theo của series phim quyền mưu đình đám, Khánh Dư Niên 2 không tránh khỏi tranh cãi khi kịch bản bị cho là dài dòng và chưa đủ xuất sắc. Tuy nhiên, sức hút từ phần đầu cộng với dàn diễn viên thực lực vẫn giúp phim đủ sức gây bão khi lên sóng. Đây cũng là tác phẩm duy nhất trong năm 2024 - 2025 đạt lượt view trung bình mỗi tập vượt 100 triệu. Thành công này khiến khán giả càng trông đợi vào Khánh Dư Niên 3, hy vọng phần tiếp theo có thể làm "ấm" lại thị trường ảm đạm hiện tại.

Phồn Hoa (Hồ Ca, Mã Y Lợi)

Ngay từ khi công bố, Phồn Hoa đã được dự đoán là tác phẩm chất lượng khi mời Vương Gia Vệ làm đạo diễn cùng dàn diễn viên thực lực Hồ Ca, Mã Y Lợi, Tân Chỉ Lôi. Bộ phim mất đến 3 năm để hoàn thành nhưng thành quả hoàn toàn xứng đáng, vừa tạo hiệu ứng truyền thông vừa thắng lớn về mặt giải thưởng. Phồn Hoa được đánh giá là tác phẩm hiếm hoi cân bằng được tính nghệ thuật và sự đại chúng, nhờ vậy mà Hồ Ca một lần nữa khẳng định vị thế "ông hoàng rating" còn Mã Y Lợi có thêm vai diễn để đời trong sự nghiệp.

Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân)

Trong bối cảnh phim tiên hiệp bão hòa, Dữ Phượng Hành bất ngờ tạo được thành công lớn trên màn ảnh nhỏ. Với gần 70 triệu view/tập và rating đứng top đầu đài Hồ Nam năm 2024, bộ phim khẳng định sức hút bền bỉ của dòng phim này khi được đầu tư chỉn chu. Câu chuyện tình cảm vừa ngọt ngào vừa bi thương giúp Dữ Phượng Hành giữ chân khán giả trong suốt quá trình phát sóng. Nhờ thành công này, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân tiếp tục trở thành "couple quốc dân" được khán giả mong muốn tái hợp.

Câu Chuyện Hoa Hồng (Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vi)

Lưu Diệc Phi tái xuất màn ảnh nhỏ luôn là sự kiện được quan tâm và Câu Chuyện Hoa Hồng cũng không phải ngoại lệ. Bộ phim chinh phục người xem nhờ kịch bản đời thường, phản ánh hành trình thăng trầm của nữ chính Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi đảm nhận. Vai diễn này giúp "thần tiên tỷ tỷ" chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ cùng sức hút của cô bên mảng phim truyền. Thành công vang dội cũng khiến Đồng Đại Vi được nhắc đến nhiều hơn, trở thành bạn diễn ăn ý của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh.

Mặc Vũ Vân Gian (Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt)

Bị chê bai là "bình hoa di động" suốt nhiều năm, Ngô Cẩn Ngôn đã có màn lội ngược dòng ấn tượng nhờ Mặc Vũ Vân Gian. Nội dung phim xoay quanh hành trình báo thù kịch tính, nhiều cú twist bất ngờ làm cho khán giả không thể rời mắt. Nhờ vai diễn này, Ngô Cẩn Ngôn được công nhận tiến bộ rõ rệt trong khi Vương Tinh Việt trở thành cái tên sáng giá của dòng phim cổ trang. Vì vậy mà Mặc Vũ Vân Gian được mệnh danh là "hắc mã" mùa hè 2024, vượt xa kỳ vọng ban đầu và đưa thể loại phim nữ chính báo thù đạt đỉnh cao.

Vĩnh Dạ Tinh Hà (Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề)

Thuộc thể loại xuyên không - hệ thống vốn hiếm khi được khai thác, Vĩnh Dạ Tinh Hà đem đến làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ. Nữ chính Lăng Diệu Diệu do Ngu Thư Hân thể hiện gây ấn tượng bởi tính cách dí dỏm cùng chemistry ngọt ngào với Đinh Vũ Hề. Phim kết hợp khéo léo giữa yếu tố hài hước, lãng mạn và những khoảnh khắc cảm động khiến khán giả bàn tán không ngớt khi phát sóng. Nhờ đó, Vĩnh Dạ Tinh Hà trở thành tác phẩm bùng nổ vào cuối năm 2024, góp phần củng cố danh tiếng cho dàn diễn viên trẻ.

Cửu Trọng Tử (Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ)

Từng bị đánh giá thấp ngay từ khâu quảng bá, Cửu Trọng Tử lại bất ngờ bứt phá nhờ kịch bản báo thù đầy cuốn hút. Dù không sở hữu dàn diễn viên hạng A, bộ phim vẫn chứng minh sức mạnh của nội dung khi tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng khán giả trẻ. Nhờ vai nữ chính trong Cửu Trọng Tử, Mạnh Tử Nghĩa được nhắc đến nhiều hơn còn Lý Quân Nhuệ ghi điểm với ngoại hình lẫn diễn xuất tiến bộ. Thành công của tác phẩm này thậm chí mở đường cho cặp sao tái hợp trong Thượng Công Chúa, hứa hẹn sẽ tạo thêm cú hit mới.