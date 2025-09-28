Mới ra mắt được 2 tập nhưng bộ phim First Lady đang khiến những khán giả khó tính phải trầm trồ, dù rating quanh quẩn mức 1 - 2% và chưa tạo được tiếng vang lớn trên các bảng xếp hạng. Nguyên nhân không hẳn vì chất lượng phim kém, mà chủ yếu do nền tảng phát sóng MNB vốn ít người xem và đề tài chính trị nhạy cảm khiến việc PR trở nên khó khăn.

Poster phim First Lady

Phim First Lady kể câu chuyện của Cha Su Yeon (Eugene) - một phụ nữ kiên cường, đã đồng hành cùng chồng mình là Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo) trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống. Nói về xuất thân, Su Yeon là tiểu thư giàu có nhưng chấp nhận kết hôn với một chàng trai nghèo vì tình yêu. Cô đồng hành, dùng cả đời để giúp đỡ chồng mình, bất chấp người ngoài dèm pha. Su Yeon còn từng là thành viên Quốc hội, nhưng tham vọng chính trị liên tục bị ngăn cản bởi cha cô, người khi đó đang giữ chức lãnh đạo đảng. Trước tình thế đó, cô chuyển mục tiêu sang hỗ trợ Min Cheol và đặt trọn niềm tin vào chồng.

Su Yeon dành cả đời để đồng hành, giúp chồng đi lên trong First Lady

Tuy nhiên, giữa lúc Su Yeon chuẩn bị cho vai trò Đệ nhất phu nhân, Min Cheol bất ngờ yêu cầu ly hôn chỉ 67 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống vì đã có người thứ 3 chen chân. Mối quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt, căng thẳng, và còn bị đẩy vào những mâu thuẫn sâu sắc hơn bởi Sin Hae Rin (Lee Min Young), thư ký bí mật kiêm người bạn thân thiết nhất của Min Cheol. Trong hai tháng cuối trước ngày nhậm chức, Su Yeon phải xoay xở giữa âm mưu chính trị, bí mật gia đình và các cuộc đấu tranh quyền lực đe dọa đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô.

Khoảnh khắc ước mơ đạt được cũng là lúc chồng nói lời yêu cầu ly hôn ngay trên sân khấu chúc mừng

Điều khiến khán giả không thể rời mắt chính là diễn xuất xuất thần của Eugene trong First Lady. Nữ diễn viên được giới truyền thông Hàn Quốc và fan quốc tế tung hô là “nữ thần của mọi nữ thần”, “bà cố tổ visual”. Dù đã lâu không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, lần trở lại này của cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc và khí chất đỉnh cao, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh đệ nhất phu nhân quyền lực, nhưng cũng đầy tổn thương và phức tạp nội tâm.

Phim còn được đánh giá cao về kịch bản, khi hài hòa giữa drama tâm lý gia đình, tiểu tam lắt léo và những mâu thuẫn chính trị gay cấn. Những tình tiết xoay quanh đấu đá nội bộ, bí mật gia đình, và các âm mưu chính trị vừa kịch tính vừa cuốn hút, giúp khán giả liên tục hồi hộp theo dõi từng bước đi của các nhân vật.

Eugene phim First Lady không hổ danh là "bà cố tổ visual" đẹp nhất showbiz Hàn



Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn ngạc nhiên vì phim không hot nổi. Đạo diễn của bộ phim đã từng chia sẻ về nghi ngờ liên quan đến “màu sắc chính trị”: “Có một số phần trong phim thực tế trùng hợp với đời sống chính trị hiện nay, nhưng đó không phải là ý đồ của chúng tôi.” Điều này phần nào giải thích vì sao First Lady nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn nhưng chưa thực sự bùng nổ với khán giả đại chúng.

Dàn cast phụ cũng góp phần làm nên sức hút của phim. Han Soo A hóa thân xuất sắc vào vai Lee Hwa Jin, con gái của Su Yeon, với những biểu cảm chân thực, trong khi Shin So Yool và Kim Gi Bang hoàn thành tốt vai trò báo chí và cố vấn chính trị, tạo thêm lớp kịch tính và chiều sâu cho câu chuyện.