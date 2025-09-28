Năm 2025 chứng kiến sự thống trị ngoạn mục của phim Hàn trên Netflix. Không chỉ dừng lại ở việc gây bão tại quê nhà, những tác phẩm này còn vươn mình ra toàn cầu, thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng về lượt xem. Dưới đây là danh sách 10 phim Hàn được xem nhiều nhất trên Netflix tính đến nay trong năm 2025, theo thống kê giờ xem toàn cầu, khiến khán giả choáng váng vì độ phổ biến của dòng phim này.

1. Squid Game (Phần 1) - 840 triệu giờ xem

Không cần bàn cãi, Squid Game vẫn giữ ngôi vương với con số khổng lồ 840 triệu giờ xem. Ra mắt từ năm 2021, tác phẩm đã trở thành hiện tượng toàn cầu, đưa Hwang Dong Hyuk và dàn cast Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Jung Ho Yeon thành những ngôi sao quốc tế. Bộ phim sinh tồn đầy kịch tính này không chỉ tạo xu hướng hoá trang Halloween, meme khắp nơi mà còn đặt nền móng cho kỷ nguyên phim Hàn bùng nổ trên Netflix. Đến tận 2025, Squid Game phần 1 vẫn là cái tên khó ai vượt qua.

2. Squid Game (Phần 2) - 555 triệu giờ xem

Mùa 2 ra mắt cuối 2024 và ngay lập tức leo top toàn cầu, ghi nhận 555 triệu giờ xem. Dù gây tranh cãi vì nội dung bị so sánh với phần đầu, nhưng không thể phủ nhận sức hút quá lớn của thương hiệu này. Lee Jung Jae tiếp tục khẳng định phong độ, cộng thêm dàn diễn viên mới khiến khán giả tò mò. Mùa 2 củng cố vị thế của Squid Game như một trong những series không nói tiếng Anh thành công nhất lịch sử Netflix, trở thành niềm tự hào của Netflix xứ kim chi.

3. Queen of Tears - 500 triệu giờ xem

Cặp đôi Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã tạo nên cú nổ màn ảnh nhỏ đầu 2024 với Queen of Tears. Bộ phim xoay quanh cuộc hôn nhân sóng gió của cặp vợ chồng tập đoàn, vừa ngập tràn drama vừa lay động khán giả bằng những phân cảnh cảm động. Với 500 triệu giờ xem, đây chính là melodrama hot nhất trong năm 2024, sức ảnh hưởng kéo dài đến tận bây giờ, và cũng là minh chứng cho sức mạnh lan tỏa của hai ngôi sao hạng A.

4. All of Us Are Dead - 474 triệu giờ xem

Thuộc dòng zombie vốn đã quen thuộc, nhưng All of Us Are Dead vẫn thổi làn gió mới nhờ câu chuyện học đường kịch tính và những nhân vật giàu sức hút. Lượng giờ xem 474 triệu giúp phim trở thành series zombie thành công nhất trên Netflix và dự kiến có phần 2 trong năm 2026. Dàn diễn viên trẻ như Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun nhờ đó mà bật lên hàng ngũ ngôi sao triển vọng. Phim cũng mở đường cho hàng loạt tác phẩm kinh dị học đường sau này.

5. The Glory - 427 triệu giờ xem

Drama báo thù của Song Hye Kyo không chỉ làm mưa làm gió ở Hàn Quốc mà còn vươn tầm thế giới. Với 427 triệu giờ xem, The Glory chứng minh khán giả toàn cầu yêu thích những câu chuyện trả thù căng thẳng, dàn dựng chỉn chu và diễn xuất đỉnh cao. Song Hye Kyo nhận mưa lời khen, còn Lim Ji Yeon từ vai phản diện trở thành cái tên nổi bật trong năm 2023 - 2024, cả 2 có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ siêu phẩm xuất sắc này.

6. Hellbound - 400 triệu giờ xem

Với chủ đề siêu nhiên kết hợp yếu tố tôn giáo, Hellbound của đạo diễn Yeon Sang Ho (Train to Busan) mang đến trải nghiệm rùng rợn và triết lý. Ghi nhận 400 triệu giờ xem, phim từng được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Toronto, khẳng định chất lượng nghệ thuật. Dù gây tranh cãi vì cốt truyện khó hiểu, Hellbound vẫn đủ sức thu hút đông đảo khán giả toàn cầu. Đây cũng là minh chứng cho việc Netflix sẵn sàng đầu tư vào những phim Hàn với nội dung táo bạo, không đi theo lối mòn. Sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị và triết lý tôn giáo giúp bộ phim trở nên độc đáo, khiến người xem phải tranh luận sôi nổi ngay cả sau khi khép lại.

7. Sweet Home (Phần 1) - 392 triệu giờ xem

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Sweet Home mở ra thế giới quái vật u ám, nơi con người buộc phải chiến đấu để sinh tồn. Với 392 triệu giờ xem, tác phẩm này đã giúp Song Kang bùng nổ danh tiếng, còn Lee Do Hyun, Go Min Si, Lee Jin Wook cũng được khán giả quốc tế chú ý. Các cảnh kỹ xảo hoành tráng, cộng thêm cốt truyện lôi cuốn, biến Sweet Home thành một trong những phim Hàn đầu tiên bùng nổ trên Netflix. Thành công của phần 1 đã tạo tiền đề để Netflix mạnh dạn đầu tư tiếp cho những phần sau, nâng tầm thương hiệu Sweet Home thành một trong những con bài chủ lực của dòng phim kinh dị Hàn.

8. Extraordinary Attorney Woo - 385 triệu giờ xem

Nữ luật sư Woo Young Woo do Park Eun Bin thủ vai đã trở thành biểu tượng toàn cầu nhờ sự thông minh, đáng yêu và nghị lực vượt qua rào cản tự kỷ. Với 385 triệu giờ xem, bộ phim chứng minh sức hút của thể loại chữa lành kết hợp pháp lý. Đây không chỉ là cú hích lớn cho sự nghiệp của Park Eun Bin mà còn mở ra xu hướng khai thác nhân vật đặc biệt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Phim còn tạo hiệu ứng xã hội tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng về những người mắc chứng tự kỷ.

9. D.P. (Phần 1) - 365 triệu giờ xem

Khai thác đề tài quân ngũ, D.P. xoay quanh hành trình của đội bắt lính đào ngũ do Jung Hae In và Koo Kyo Hwan thủ vai. Với 365 triệu giờ xem, bộ phim được ca ngợi vì dám chạm vào những vấn đề nhức nhối trong quân đội Hàn. Phim vừa căng thẳng, vừa cảm động, đưa Jung Hae In vươn lên tầm ngôi sao quốc tế. Thành công này còn giúp D.P. trở thành một trong những series quân ngũ được chú ý nhất châu Á. Bằng cách phản ánh hiện thực nghiệt ngã, bộ phim đã gợi nên nhiều cuộc thảo luận về cải cách môi trường quân sự.

10. Kingdom (Phần 1) - 350 triệu giờ xem

Là sự kết hợp giữa phim cổ trang và zombie, Kingdom của biên kịch Kim Eun Hee đã chinh phục cả thế giới. Với 350 triệu giờ xem, phim mở ra kỷ nguyên mới cho dòng phim Hàn cổ trang vừa duy mỹ vừa rùng rợn. Dàn diễn viên Ju Ji Hoon, Bae Doona, Ryu Seung Ryong nhận vô số lời khen. Kingdom không chỉ chứng minh sự sáng tạo của biên kịch Hàn mà còn trở thành hình mẫu cho các dự án lai thể loại sau này. Sức ảnh hưởng của bộ phim còn kéo dài nhiều năm, truyền cảm hứng cho hàng loạt series cùng thể loại được sản xuất tại Hàn và nhiều quốc gia khác.