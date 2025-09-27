Phim truyền hình Hàn vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ sự đa dạng thể loại, từ melodrama lãng mạn, thriller căng não cho đến những siêu phẩm lịch sử đầu tư khủng. Thế nhưng mới đây, một bộ phim Hàn lại khiến khán giả không tin nổi mắt mình vì nghe tên thôi đã muốn tắt TV. Dự án có tên Advertisement Agency: CHICHI 2 vừa nhá hàng đã ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi bởi cách đặt tiêu đề phản cảm, khiến netizen không ngừng phẫn nộ.

Hình ảnh của Advertisement Agency: CHICHI phần 1

Vấn đề không nằm ở chuyện dàn cast có ai góp mặt, mà nằm ở chính cái tên của tác phẩm. Từ CHICHI có cách phát âm giống với “jji-jji” trong tiếng Hàn - là cách gọi vòng 1 phụ nữ một cách thô tục, thiếu văn hóa. Nói cách khác, bộ phim đang công khai sử dụng bộ phận cơ thể phụ nữ để làm trò đùa, gắn liền nó với một kịch bản hài hước 3 xu. Việc này chẳng khác nào biến cơ thể trở thành công cụ gây cười rẻ tiền, thay vì tôn trọng người phụ nữ như những gì xã hội hiện đại đang hướng đến.

Nội dung mùa đầu tiên vốn đã gây khó chịu cho một bộ phận khán giả. Chuyện phim xoay quanh ba chàng trai khởi nghiệp bất thành, phải sống trong container cũ kỹ. Trong lúc buồn chán, một nhân vật đã cầm chiếc gối silicon lên rồi thốt ra câu: “Cảm giác mềm thế này, y hệt ngực phụ nữ.” Câu thoại tưởng chừng “giải trí” ấy lại chính là khởi nguồn cho toàn bộ cái tên và concept sau này. Họ lập kênh YouTube với những trò nhảm nhí, bỗng dưng viral, rồi thành lập hẳn một công ty quảng cáo mang tên “Jjijji” - tức “vòng 1”. Đó là lý do khiến netizen vô cùng phẫn nộ và càng khó chịu hơn khi ekip quyết định làm phần 2.

Phản ứng dữ dội không khó hiểu, bởi ngay từ tiêu đề đã toát ra sự dung tục. Trên các diễn đàn, khán giả Hàn liên tục để lại những bình luận như: “Nghe tên thôi đã tức lắm rồi” “Không biết xấu hổ sao lại đặt như thế” hay thậm chí là yêu cầu Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc xem xét lại vấn đề kiểm duyệt.

Poster nhá hàng phần 2

Điều đáng nói, đây không phải dạng phim 18+ dành riêng cho người trưởng thành, mà được giới thiệu là sitcom hài hước hướng đến khán giả trẻ thích sự vui nhộn. Chính vì vậy, việc cố tình lồng ghép chi tiết nhạy cảm vào lại càng gây bức xúc. Một bộ phận khán giả lo ngại rằng, nếu giới trẻ tiếp cận với tác phẩm, họ sẽ mặc nhiên coi việc đem cơ thể của người khác ra làm trò cười là bình thường. Hiện tại nữ chính của phần 2 - Park Chorong (Apink) cũng đang phải đối diện với những bình luận vô cùng gay gắt khi nhiều khán giả trên theqoo cho rằng cô "không biết xấu hổ" khi mới nhận vai này, tự hủy hoại hình tượng idol rất khó để xây dựng của mình.

Khán giả thất vọng với lựa chọn của nữ idol Park Chorong

Nguồn: Koreaboo