Hậu Duệ Mặt Trời không chỉ là bộ phim tạo nên cặp đôi Song - Song huyền thoại trên màn ảnh, mang về cho Song Hye Kyo và Song Joong Ki tình duyên từng rực rỡ trong lòng người hâm mộ, mà còn là bệ phóng giúp nhiều diễn viên khác ghi dấu ấn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bên cạnh sự thành công đó, còn có một sao nam khác âm thầm yêu thầm nữ chính suốt 6 tháng trời, tạo nên câu chuyện hậu trường thú vị mà fan lâu nay không hề hay biết. Và chính Ahn Bo Hyun là đã người tiết lộ cảm xúc chân thật này.

Ahn Bo Hyun trong Hậu Duệ Mặ Trời

Quay trở lại năm 2016, khi Descendants of the Sun bắt đầu bấm máy, chàng diễn viên sinh năm 1988, vốn có xuất thân từ nghề người mẫu và từng phục vụ trong Quân đoàn nghi lễ Hàn Quốc, đã phải lòng Song Hye Kyo ngay từ lần gặp đầu tiên. "Tôi đã phải lòng Song Hye-kyo trong sáu tháng." - nam diễn viên chia sẻ. Nam diễn viên cũng cho biết thêm rằng anh vô cùng ấn tượng trước vẻ ngoài tự nhiên của Song Hye Kyo buổi tại tiệc tối đầu tiên của ekip. Anh nhớ lại khi ấy anh và tất cả mọi người đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rạng nhớ, gợi nhớ đến nhân vật chính trong bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

Sự yêu thích, mến mộ này kéo dài suốt 6 tháng mà Ahn Bo Hyun không hề nói ra tình cảm của mình. Trước chia sẻ chân thành của chính chủ, nhiều người còn tiếc nuối vì năm đó Ahn Bo Hyun không thử mở lòng. Số khác còn so sánh anh với Song Joong Ki. Tuy không sở hữu nét đẹp "baby-face" rất được ưa chuộng tại Hàn như mỹ nam họ Song nhưng Ahn Bo Hyun lại có phần nổi trội hơn hẳn bởi sự nam tính, rắn rỏi và diễn xuất cực kỳ linh hoạt.

Song Joong Ki và Ahn Bo Hyun

Dĩ nhiên Ahn Bo Hyun không chỉ được biết đến vì mối tình thầm lặng với nữ diễn viên đình đám. Anh đã dần khẳng định mình là một diễn viên thực lực trong làng phim Hàn. Bắt đầu sự nghiệp với Golden Cross (2014), Ahn Bo Hyun liên tục thử sức ở nhiều thể loại: từ hành động, lãng mạn, hài hước cho đến drama tâm lý. Các dự án nổi bật của anh gồm Itaewon Class, Yumi’s Cells, Military Prosecutor Doberman và Chaebol x Detective,... nơi anh thể hiện màu sắc riêng biệt và phong thái diễn xuất đa dạng.

Năm 2025, Ahn Bo Hyun tiếp tục duy trì phong độ với loạt dự án mới. Gần đây nhất, anh gây ấn tượng với khán giả khắp châu Á trong đó có cả Việt nam với bộ phim điện ảnh Em Xinh Tinh Quái. Sự chăm chỉ và chuyên nghiệp của Ahn Bo Hyun trong từng vai diễn đã giúp anh thoát khỏi cái bóng từ vai diễn thành công đầu đời trong Hậu Duệ Mặt Trời, đồng thời hứa hẹn nhiều bước tiến mới trong tương lai.