Cách Em Một Milimet đang là phim giờ vàng được khán giả ưa chuộng. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình bạn của lũ trẻ làng Mây gồm Tú, Bách, Biên, Thư, Chiến đo, Quyên và Đức.

Với kịch bản nhẹ nhàng, sâu lắng cùng diễn xuất tự nhiên, đáng yêu của dàn diễn viên nhí, các trích đoạn phim thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Trong tập phát sóng mới nhất, tình huống Chiến Đo nghĩ ra ý tưởng dùng đuôi chó con thay bút lông, vẽ mặt nạ khiến khán giả bật cười. Trước đó, Chiến Đo cũng là tác giả của trò vặt lông gà sống mang đi bán lấy tiền, hỗ trợ Quyên mổ tim.

“Lúc đầu tôi nghĩ là Chiến Đo lấy lông gà cơ, ai ngờ sau nhìn thấy cún con mà cười đau ruột. Khó thế Chiến cũng nghĩ ra”, “Xem đi xem lại mà vẫn phì cười với Chiến Đo”, “Cười chảy nước mắt”, “Vỡ bụng với bạn Chiến béo, chưa hết vụ cắt lông gà sống giờ lại đến lấy đuôi cún tô tượng”, “Xem mà cười từ tối qua, chỉ thấy khổ mấy bạn cún”, “Tôi chịu ông viết kịch bản, chắc tuổi thơ ông cũng dữ dội”, “Tôi cười đến bục chỉ vết mổ”… là một số trong hàng trăm bình luận về trích đoạn nêu trên.

Phân đoạn dùng đuôi chó thay bút lông vẽ mặt nạ khiến khán giả cười chảy nước mắt. Ảnh: Chụp màn hình.

Không chỉ mang đến nụ cười, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của lứa 8X, 9X, Cách em một milimet còn chạm tới trái tim khán giả thông qua những phân đoạn lắng đọng, cảm xúc. Điển hình, cảnh lũ trẻ chia tay Biên khi cậu theo bố vào miền Nam sinh sống khiến người xem rơi nước mắt.

Trong hội bạn thân, Biên thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn nhất. Cậu sống cùng bà ngoại, thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ. Biên trầm tính, ít nói nhưng tình cảm.

Trước khi Biên rời đại bản doanh, nhóm bạn mang đến tặng cậu những món quà như bộ sách truyện, gói bánh… Cả nhóm sụt sùi khóc vì biết Biên phải đi xa, chưa hẹn ngày trở lại: “Anh nhớ viết thư về cho bọn em đấy”, “Chờ bọn tao lớn, nhất định đạp xe vào thăm mày, dù một tháng hay một năm, chúng tao đạp tới cùng, hứa đấy”, “Anh Biên này, bọn em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Anh cũng phải hứa không bao giờ quên bọn em, làng Mây, đại bản doanh và quên chúng mình là bạn tốt”, “Anh đi rồi, mấy đứa đừng quên anh nhé, bà anh ở nhà, chắc sẽ buồn lắm, mấy đứa nhớ thường xuyên sang thăm bà giúp anh, được không?”…

Phân đoạn này sau khi lên sóng nhận gây xúc động mạnh. “Xem phân đoạn này mình đã khóc. Diễn viên nhí nào cũng diễn hay, nhưng mình lại thích nhất diễn viên đóng Biên. Bạn ấy diễn đạt chiều sâu tâm hồn của một bạn nhỏ thiệt thòi, xa bố mẹ qua biểu cảm ánh mắt, khuôn mặt và hình thể quá đạt”, “Mấy đứa trẻ con này làm cô khóc ướt hết gối đầu”, “Hôm qua xem tập này khóc quá trời, Biên đóng vai diễn này đạt quá”, “Sao yêu lũ trẻ này quá, làm cô khóc như mưa”… là những bình luận của khán giả.

Dàn diễn viên nhí phim Cách em một milimet gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Cách em một milimet do bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương thực hiện. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên nhí như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng…

Ở giai đoạn sau, Cách em một milimet có sự tham gia của các gương mặt như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu…

Hiện, trên các diễn đàn về phim bàn luận sôi nổi chủ đề ai vào vai các nhân vật ở giai đoạn trưởng thành, đồng thời dự đoán chuyện tình tay ba của Đức - Tú - Bách, Biên - Thư - Chiến Đo.

Ngoài ra, khán giả kỳ vọng phim có chuyển biến mượt mà, tránh đứt quãng cảm xúc như bộ phim Chúng ta của 8 năm sau .