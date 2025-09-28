Phó Sơn Hải vốn từng được kỳ vọng là một trong những bom tấn cổ trang gây bão màn ảnh năm nay với vốn đầu tư khủng lên tới 300 triệu tệ (khoảng 1110 tỷ đồng) cùng sự tham gia của Thành Nghị - gương mặt đang lên của dòng phim cổ trang và đội ngũ sản xuất quen thuộc của bộ phim đình đám Liên Hoa Lâu trước đó. Nhưng ngay sau khi lên sóng, Phó Sơn Hải đã khiến khán giả thất vọng nặng nề và nhanh chóng bị gắn mác "thảm họa cổ trang 2025", kéo theo hệ lụy nghiêm trọng cho nhà sản xuất Hoan Thụy khi cổ phiếu lao dốc mạnh và bốc hơi tới 1,1 tỷ tệ (khoảng 4070 tỷ đồng).

Phó Sơn Hải trở thành phim cổ trang gây thất vọng nhất năm 2025

Điểm yếu đầu tiên khiến Phó Sơn Hải nhận phải nhiều chỉ trích từ khán giả chính là kịch bản. Ngay từ những tập đầu, câu chuyện đã khá rối rắm khi kết hợp 3 yếu tố xuyên sách + hệ thống + võ hiệp, lời thoại sáo rỗng và nhiều phân đoạn chẳng mang ý nghĩa gì. Các nút thắt quan trọng bị xử lý qua loa, nhiều tình tiết then chốt như mất người thân, đối đầu với phản diện đều thiếu cảm xúc và không có sự chuẩn bị tâm lý cho nhân vật, tạo cảm giác nhảy cóc vô lý.

Về diễn xuất, Thành Nghị được kỳ vọng sẽ gánh phim nhưng thực tế lại khiến khán giả thất vọng. Nam diễn viên 9x bị chê diễn ngày càng kém, biểu cảm hạn chế, đọc thoại thiếu cảm xúc và phát âm không rõ chữ khiến netizen mỉa mai là "đọc thoại như đang trả bài" thay vì truyền tải tâm lý nhân vật. Ngay cả những cảnh cao trào vốn là khoảnh khắc để tỏa sáng, Thành Nghị vẫn chưa đủ sức nặng để cứu vãn kịch bản yếu, khiến vai chính trở nên nhạt nhòa và lép vế trước dàn phụ.

2 yếu tố quan trọng nhất của phim là kịch bản và diễn xuất thì Phó Sơn Hải đều không có

Tiếp đến là tạo hình cũng khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm khi trang phục của diễn viên vừa quê mùa vừa màu sắc lòe loẹt thiếu sự chỉn chu, nhiều chi tiết trông như đồ chợ và không phù hợp với hình tượng võ hiệp cổ trang. Cảnh quay thiếu đi sự mãn nhãn, mang danh là phim võ hiệp nhưng chẳng khác gì tiên hiệp, hơn nữa các pha hành động bị lộ dây cáp và quá lạm dụng slow motion. Kỹ xảo "3 xu" khiến phim trông giống một webdrama cấp thấp hơn là bom tấn 300 triệu tệ, nhiều khán giả nhận xét rằng cảnh chiến đấu chẳng khác gì cảnh game online.

Hậu kỳ cũng là một thảm họa cho thấy sự sơ sài khi nhiều cảnh lỗi, khâu ghép hình và màu sắc quá đà, lạm dụng filter khiến gương mặt diễn viên trở nên trắng sáng và mất biểu cảm, còn phần âm nhạc thừa thãi, không ăn nhập với nhịp phim. Đáng chú ý, mặc dù ngân sách khủng không kém gì các bom tấn như Phàm Nhân Tu Tiên hay Quốc Sắc Phương Hoa nhưng phần lớn tiền được đổ vào quảng bá và cát-xê, còn chất lượng sản xuất thì nghèo nàn.

Phó Sơn Hải là bom tấn "danh không xứng với thực"

Hậu quả của chất lượng kém đã khiến thành tích của Phó Sơn Hải chạm đáy. Được chiếu trên 2 nền tảng lớn nhất là Tencent và Iqiyi nhưng lượt view mỗi ngày chỉ dao động từ 35 - 40 triệu, quá thấp so với kỳ vọng ban đầu, thậm chí còn chẳng bằng Youku hay MangoTV. Theo nhiều netizen, Phó Sơn Hải lên sóng không đụng độ đối thủ nặng ký nào mà thành tích còn kém như vậy, nếu chiếu cùng thời điểm Tàng Hải Truyện hay Sinh Vạn Vật thì không biết sẽ còn sa sút đến đâu.

Bên cạnh đó, sự thất bại của Phó Sơn Hải cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đơn vị sản xuất. Theo Sohu thì ngay sau khi Phó Sơn Hải lên sóng, cổ phiếu Hoan Thụy giảm mạnh, "thổi bay" khoảng 1,1 tỷ tệ một cách nhanh chóng. Trên các diễn đàn, khán giả không ngần ngại chê bai đội ngũ sản xuất "chỉ biết marketing, không biết làm phim". Phim trở thành ví dụ điển hình cho việc "vốn đầu tư khủng không đồng nghĩa với chất lượng cao".

Phó Sơn Hải là lời cảnh báo đắt giá cho thể loại cổ trang Hoa ngữ, phim cần kịch bản chặt chẽ, diễn xuất đủ sức nặng, kỹ xảo và hậu kỳ chỉn chu thay vì chỉ dựa vào tên tuổi diễn viên hay số tiền đầu tư khủng. Khi các yếu tố chính bị bỏ qua, cả dự án lớn cũng dễ dàng trở thành thảm họa, kéo theo thiệt hại cả về kinh tế lẫn uy tín. Khán giả cũng hy vọng sau Phó Sơn Hải, họ sẽ không còn phải thấy một thảm họa nào tương tự nữa.

