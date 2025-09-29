Các bộ phim 18+ luôn được xem là đặc sản của màn ảnh Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, những nhà làm phim xứ Kim Chi tiếp tục cho ra mắt thêm các tác phẩm đầy nóng bỏng và hấp dẫn. Dưới đây là những bộ phim mà bạn nhất định phải thử:

Hidden Face

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Hidden Face, bộ phim có sự tham gia của những gương mặt đình đám Song Seung Hun, Cho Yeo Jung và Park Ji Hyun. Đây là tác phẩm với rất nhiều những cảnh nóng bỏng mắt, kể câu chuyện tình tay ba giữa nhà soạn nhạc tài ba Seong Jin, vị hôn thê của anh là Sin Su Yeon và nghệ sĩ cello Mi Joo.

Seong Jin và Sin Su Yeon chuẩn bị kết hôn. Thế nhưng một ngày nọ, Sin Su Yeon muốn thử lòng chồng. Cô xây một căn phòng bí mật ngay trong ngôi nhà của mình nhưng rồi lại mắc kẹt ở đó. Về phần Seong Jin, trong khi tìm kiếm vị hôn thê, anh rơi vào mối quan hệ sai trái với Mi Joo.

Khi mà Seong Jin đang bị những ham muốn dục vọng kéo đi, anh không ngờ rằng Sin Su Yeon đau khổ chứng kiến tất cả. Chẳng những vậy, anh cũng không hề biết gì về mối quan hệ đặc biệt giữa Sin Su Yeon và Mi Joo.

Hidden Face là phim 18+ đáng xem của điện ảnh Hàn Quốc.

Queen Woo

Tiếp theo là Queen Woo, bộ phim 18+ cổ trang đình đám được chiếu trên nền tảng TVING. Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên nổi đình đám bao gồm Jeon Jong Seo, Kim Mu Yeol, Ji Chang Wook, Lee Soo Hyuk... gây được tiếng vang không nhỏ khi phát sóng hồi mùa hè năm ngoái.

Lấy bối cảnh tại Goguryeo, Queen Woo kể câu chuyện của hoàng hậu Woo Hui (Jeon Jong Seo), người phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sống còn vì người chồng cô yêu thương, vua Go Nam Mu (Ji Chang Wook) đột ngột qua đời.

Sau khi Go Nam Mu ra đi, rất nhiều kẻ đặt tâm tư lên ngôi báu. Để bảo vệ gia tộc mình, Woo Hui buộc phải sử dụng chế độ hôn nhân kế tự - nghĩa là cô sẽ phải kết hôn với một trong những người anh em của người chồng quá cố. Cái tên mà cô lựa chọn làm chồng cũng sẽ trở thành vị vua mới của Goguryeo.

Jeon Jong Seo trong phim 18+ cổ trang Queen Woo.

The Queen Who Crowns

Còn nhớ hồi 2023, Cha Joo Young từng gây sốc toàn cầu với cảnh nóng bỏng mắt trong siêu phẩm The Glory. Đầu năm 2025, cô tiếp tục đốt mắt khán giả bằng những khung hình "cấm trẻ em" ở bộ phim 18+ The Queen Who Crowns.

Cho những ai chưa biết, The Queen Who Crowns là tác phẩm thuộc thể loại cổ trang kể về cuộc chiến quyền lực chốn cung đình. Trong phim, Cha Joo Young đảm nhận vai hoàng hậu Won Gyeong, người phụ nữ xuất thân từ một gia tộc danh giá. Bà kết hôn với Yi Bang Won, con trai của vua Tae Jo, người sáng lập triều đại Joseon.

Vốn dĩ, vua Tae Jo chỉ định con trai thứ hai là Yi Bang Gwa làm người kế vị. Thế nhưng sau đó, Yi Bang Won đã được các thế lực đưa lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Khi trở thành người ngồi trên ngai vàng, Yi Bang Won nạp nhiều phi tần và điều đó khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng rạn nứt. Không chỉ vậy, Yi Bang Won còn tìm cách kiểm soát hoàng hậu cũng như gia tộc của bà.

Cha Joo Young với vai hoàng hậu Won Gyeong.

The Scandal of Chun Hwa

Cái tên tiếp theo trong danh sách là The Scandal of Chun Hwa. Trái với bầu không khí căng thẳng của Queen Woo và The Queen Who Crowns, tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn và đậm tính giải trí. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Hwa Ri, công chúa út của gia đình hoàng tộc. Khác với những cô gái khác, Hwa Ri mang trong mình tư tưởng tự do. Thay vì nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối, cô muốn tự tìm kiếm vị hôn phu cho riêng mình.

Đảm nhận vai nữ chính Hwa Ri là Go A Ra, mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp và có đôi mắt hổ phách đặc biệt nhất Hàn Quốc. Ngoài ra, bộ phim 18+ này còn có sự góp mặt của dàn trai xinh gái đẹp gồm Han Seung Yeon, Chani, Chang Ryul, Son Woo Hyun...

Go Ara cực kỳ xinh đẹp trong phim 18+ The Scandal of Chunhwa.

The Trunk

Cái tên cuối cùng trong danh sách các bộ phim 18+ Hàn Quốc đình đám ra mắt trong khoảng thời gian 1 năm qua là The Trunk. Tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn - bí ẩn - chính kịch, có sự tham gia của cặp đôi ngôi sao hạng A là Seo Hyun Jin và Gong Yoo.

Seo Hyun Jin đảm nhận vai No In Ji, người phụ nữ làm việc tại NM, chuyên cung cấp dịch vụ hôn nhân có thời hạn 1 năm. Ở chiều ngược lại, Gong Yoo vào vai Han Jeong Won, một nhà sản xuất âm nhạc với trái tim đầy vết thương từ cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trước Han Jeong Won, No In Ji đã thực hiện 4 bản hợp đồng và anh là người chồng thứ 5 của cô. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mang tính hình thức này lại khiến hai người nảy sinh tình cảm thật sự. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau phát hiện ra một chiếc rương lạ được vớt lên từ lòng hồ. Nhờ nó, cả hai dần lần ra bí mật đen tối mà công ty NM muốn che giấu.