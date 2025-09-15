Năm 2025, làng điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến sự xuất hiện của nhiều bộ phim mới đủ mọi thể loại, nhưng nổi bật và gây bão nhất phải kể đến Murderer Report, phim 18+ đang làm dậy sóng phòng vé ngay từ những ngày công chiếu. Không chỉ vượt qua rào cản độ tuổi, bộ phim còn nhanh chóng khẳng định vị thế khi leo thẳng lên ngôi số 1 tại phòng vé Hàn Quốc, thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện kịch tính và dàn diễn viên đẹp đôi, khiến người xem chỉ muốn xem đi xem lại nhiều lần.

Ngay trong ngày khởi chiếu, Murderer Report đã thu hút hơn 38.000 khán giả, vượt xa nhiều phim cùng thể loại. Điều đặc biệt là phim mang nhãn 18+, vốn giới hạn lượng người xem, nhưng sức hút của nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ, phá vỡ mọi định kiến. Ngay lập tức, báo chí Hàn Quốc gọi đây là “ngựa ô phòng vé 2025”, còn cộng đồng mạng nhận xét rằng xem một lần không đủ, ít nhất phải xem lại ba lần để cảm nhận trọn vẹn sức hấp dẫn.

Điểm nhấn lớn nhất của bộ phim 18+ này chính là cặp đôi diễn viên chính. Cho Yeo Jeong hóa thân vào vai Seon Ju, một nữ nhà báo sắc sảo, gai góc nhưng cũng đầy mâu thuẫn nội tâm. Từ ánh mắt đến từng cử chỉ, cô thể hiện trọn vẹn sự giằng xé giữa bản năng nghề nghiệp và lương tri con người, khẳng định danh hiệu “nữ hoàng phim tâm lý, thriller” mà khán giả luôn tin tưởng. Jung Sung Il đảm nhận vai Yeong Hun, bác sĩ tâm thần lạnh lùng, mang trong mình bí mật gây sốc. Nhân vật của anh vừa là trung tâm của những tình tiết kịch tính, vừa tạo ra sức hút ma mị khiến người xem vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt. Sự kết hợp của họ tạo nên một chemistry bùng nổ, từng cảnh đối thoại căng như dây đàn, từng ánh nhìn đầy ẩn ý biến toàn bộ bộ phim thành một trò chơi tâm lý nghẹt thở. Ngoài ra, sự xuất hiện của Kim Tae Han trong vai Han Sang U cũng mang đến điểm nhấn thú vị, bổ sung chiều sâu cho mạch phim và làm tăng độ kịch tính ở nhiều phân cảnh quan trọng.

Câu chuyện của Murderer Report xoay quanh hành trình của Seon Ju, một phóng viên dày dạn kinh nghiệm, tình cờ nhận được lời mời phỏng vấn từ Yeong Hun, người tự xưng là kẻ sát nhân hàng loạt. Từ đó, khán giả bước vào một trò chơi đầy hồi hộp, nơi mỗi câu trả lời và từng chi tiết đều tiềm ẩn cú twist khó lường. Kịch bản không chỉ khắc họa tội ác mà còn đi sâu vào bản chất con người, sự đấu tranh giữa đạo đức và danh vọng. Nhờ đó, bộ phim 18+ đã vượt lên trên ranh giới của một tác phẩm trinh thám thông thường, trở thành một trải nghiệm tâm lý đậm chất điện ảnh mà người xem khó có thể quên.

Ngay sau suất chiếu đầu tiên, phim đạt 97% Golden Egg Index trên CGV, một con số gần như tuyệt đối. Khán giả không ngớt lời khen cho màn hóa thân của hai diễn viên chính và sức hấp dẫn của câu chuyện. Nhiều người nhận xét rằng Cho Yeo Jeong diễn quá đỉnh, khiến họ không thể rời mắt, trong khi chemistry giữa hai nhân vật chính căng đến mức nghẹt thở. Một số khác thừa nhận tưởng rằng đây chỉ là một phim 18+, nhưng lại đậm chất nghệ thuật và cuốn hút đến mức phải quay lại rạp ngay lập tức.

Murderer Report không chỉ đang được tung hô là bộ phim 18+ Hàn Quốc hay nhất 2025 mà còn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu phim thriller của năm. Từ doanh thu ấn tượng, phản ứng tích cực của khán giả cho đến màn hóa thân đỉnh cao của Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il, tất cả đã tạo nên một hiện tượng điện ảnh khó có thể bỏ lỡ.