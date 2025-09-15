Trong làng giải trí Hoa ngữ, hàng loạt mỹ nhân đổi đời nhờ nhan sắc nhân tạo, gương mặt biến đổi ngoạn mục đến mức khó nhận ra so với thời chưa nổi tiếng. Thậm chí, có người vì quá đẹp sau thẩm mỹ mà trở thành nữ thần trong mắt công chúng. Dưới đây là 10 cái tên tiêu biểu, được mệnh danh là những “nữ thần dao kéo” nổi bật nhất xứ Trung.

1. Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y từ một thành viên không mấy nổi bật của nhóm nhạc SNH48, bỗng chốc trở thành cái tên hot nhờ danh xưng “mỹ nhân 4000 năm”. Khi so ảnh thời chưa nổi, khán giả dễ nhận thấy sống mũi thấp, mặt hơi vuông, mắt một mí nhỏ. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cô xuất hiện với khuôn mặt V-line hoàn hảo, sống mũi cao thẳng và đôi mắt long lanh, khiến ai nhìn cũng ngỡ ngàng. Chính diện mạo này giúp Cúc Tịnh Y trở thành nữ thần cổ trang thế hệ mới, liên tục đóng vai mỹ nhân trong các phim hot. Tuy diễn xuất còn gây tranh cãi, nhiều lần bị chê đơ cứng nhưng vấn đề có lẽ không xuất phát từ chuyện dao kéo mà do năng lực của nữ diễn viên. Mà vẫn phải khẳng định việc dao kéo đúng chỗ, vừa đủ đã khiến Cúc Tịnh Y có được sự nghiệp rực rỡ hơn.

2. Angelababy

Angelababy được coi là một trong số những ca dao kéo thành công nhất của Trung Quốc. Từ cô gái với hàm răng không đều, gương mặt thô, cô lột xác thành nữ thần với gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao, mắt to rạng rỡ. Chính nhờ vẻ đẹp này, Angelababy thành công ở mảng thời trang, là gương mặt quen thuộc trên bìa Harper’s Bazaar, ELLE, Vogue. Nhưng trong phim ảnh, Angelababy lại không may mắn. Ở Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tự Thưởng, cô bị chê “chỉ đẹp, không diễn”. Cảnh khóc hay giận dữ đều một màu, nhiều người tin rằng một phần nguyên nhân là do gương mặt can thiệp thẩm mỹ quá nhiều nên hạn chế biểu cảm.

3. Dương Mịch

Dương Mịch vốn đã có đường nét ưa nhìn, nhưng nhan sắc hiện tại được cho là kết quả của dao kéo: mũi cao vút, cằm nhọn gọn gàng. Nhan sắc ấy giúp cô nổi bật rực rỡ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hộc Châu Phu Nhân,... trở thành nữ thần cổ trang hàng đầu. Dù vậy, Dương Mịch nhiều lần bị chê mặt cứng, mắt ít cảm xúc trong các phân cảnh bi thương. Người Phiên Dịch là ví dụ, khán giả cho rằng biểu cảm cô khá “công nghiệp”. Nhưng không thể phủ nhận, với ngoại hình xinh đẹp hậu dao kéo, Dương Mịch vẫn giữ vững vị trí top đầu minh tinh Cbiz suốt nhiều năm.

4. Dương Tử

Khác với nhiều nữ thần dao kéo khác, Dương Tử là ví dụ cho thấy chỉnh sửa vừa phải có thể nâng cấp nhan sắc mà không phá hỏng diễn xuất. Từ gương mặt tròn bầu bĩnh thuở nhỏ, cô xuất hiện trong Hương Mật Tựa Khói Sương với mũi cao, mặt thon gọn, đẹp hơn thấy rõ. Quan trọng là Dương Tử vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên. Cảnh khóc vì tình yêu trong Trầm Vụn Hương Phai từng khiến khán giả rơi nước mắt. Dù đôi lúc lộ gương mặt sưng phù do tiêm filler, nhưng nhìn chung, cô hiếm khi nào bị chê đơ.

5. Chung Sở Hy

Chung Sở Hy không giấu việc mình từng chỉnh sửa, và cũng không bị chỉ trích nặng vì câu chuyện này. Từ gương mặt bình thường, cô lột xác thành nữ thần với nét đẹp lạnh lùng, mũi cao, mắt sâu. Chính diện mạo này giúp cô được yêu thích trong Phương Hoa và loạt phim hot khác. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng gương mặt của Chung Sở Hy thiếu sự mềm mại, nhất là trong cảnh cần cảm xúc tinh tế. Dù vậy, cô vẫn được khen hợp với phim hiện đại, đặc biệt là các vai cá tính, thời trang.

6. Trần Tiểu Vân

Trần Tiểu Vân không quá nổi nhưng gương mặt sau dao kéo giúp cô được chú ý. Với khuôn mặt thon gọn, mũi cao, đôi mắt to, cô mang nét đẹp thanh thuần, hợp với hình tượng thiếu nữ trong sáng. Trong Như Ý Truyện, nhan sắc của cô từng gây sốt. Nhưng khi xuất hiện ngoài đời thực, gương mặt Trần Tiểu Vân nhiều lần bị bắt gặp cứng như tượng sáp. Điều này làm khán giả lo ngại cô có thể đi vào “vết xe đổ” của nhiều sao nữ khác, chỉ đẹp nhưng khó bền trong diễn xuất.

7. Trịnh Sảng

Trịnh Sảng từng là tình đầu trong mộng của nhiều chàng trai sau thành công vang dội của Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Gương mặt thanh khiết, nụ cười trong trẻo giúp cô nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả trẻ. Ở thời điểm ấy, Trịnh Sảng thực sự là hình mẫu trong sáng, ngọt ngào của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau khi bước sang giai đoạn trưởng thành, nữ diễn viên đã lựa chọn can thiệp thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Không thể phủ nhận sau đó, nhiều khoảnh khắc trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang, Trịnh Sảng đẹp rực rỡ chẳng kém bất kỳ mỹ nhân nào của Cbiz. Dẫu vậy, một số lần xuất hiện, khán giả tinh ý nhận ra biểu cảm của cô không còn tự nhiên như trước. Trong các bộ phim sau này, đôi lúc nét diễn bị cho là hơi gượng gạo, khóc cười thiếu mềm mại.

8. Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ từng được công chúng gọi là “Song Hye Kyo bản Trung” bởi diện mạo mang nhiều nét tương đồng với ngọc nữ Hàn Quốc. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn và khuôn mặt thon gọn giúp cô trở thành một trong những gương mặt đẹp nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Chính nhờ vẻ đẹp ấy, Trương Vũ Kỳ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Châu Tinh Trì và có những vai diễn để đời. Dù đôi lần vướng nghi vấn thẩm mỹ, nhưng nhan sắc của Trương Vũ Kỳ chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Cô vẫn giữ được thần thái quyến rũ, kiêu kỳ, và thường xuyên xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ. So với nhiều nữ thần dao kéo khác, Trương Vũ Kỳ may mắn không gặp tình trạng gương mặt bị đơ cứng, vẫn giữ được diễn xuất tự nhiên trên màn ảnh.

9. Liễu Nham

Liễu Nham vốn không sở hữu gương mặt hoàn hảo ngay từ đầu, với đôi mắt nhỏ và phần xương quai hàm khá thô. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó showbiz, cô đã chủ động tìm đến thẩm mỹ để hoàn thiện diện mạo. Chính nữ diễn viên - MC nóng bỏng này cũng từng thừa nhận đã tiêm thuốc giúp gương mặt thon gọn, thanh thoát hơn. Nhờ đó, Liễu Nham ngày càng rực rỡ, không chỉ có vòng một gợi cảm mà còn sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, dễ nhìn. Bên cạnh đó, vóc dáng nuột nà cùng phong cách thời trang táo bạo giúp cô luôn nổi bật trong mọi sự kiện. Liễu Nham biết cách khai thác triệt để lợi thế ngoại hình, biến mình thành biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Trung Quốc.

10. Thích Vy

Thích Vy từng khiến dân tình sốt rần rần khi lộ nhan sắc sau lột xác. Từ cô gái mặt thô, mắt nhỏ, sau thẩm mỹ cô biến thành mỹ nhân với khuôn mặt V-line, đôi mắt sáng. Nhờ đó, cô được chú ý trong Người Yêu Hoàn Mỹ và vài dự án ngôn tình. Dù vậy, Thích Vy không giữ được sự nghiệp dài lâu. Nhan sắc chỉnh sửa của cô ngày càng lộ dấu hiệu căng cứng, đặc biệt khi xuất hiện ở sự kiện. Nhiều người tiếc nuối, cho rằng cô đã quá tham lam chỉnh sửa thay vì giữ nét đẹp vốn có.