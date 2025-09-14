Nhắc đến phim Hàn, khán giả thường nghĩ ngay đến melodrama lãng mạn, hay những siêu phẩm giật gân, sinh tồn ăn khách toàn cầu. Nhưng ít ai ngờ, điện ảnh Hàn trong suốt gần 10 năm qua lại liên tục sản sinh ra những phim 18+ gây tranh cãi nảy lửa, thậm chí có phim khiến khán giả rời rạp vì không thể chịu nổi. Cùng điểm lại 5 tác phẩm ồn ào nhất, trải dài từ 2016 đến nay, mỗi phim lại là một lần Hàn Quốc bước thêm một bước táo bạo trên màn ảnh, để rồi dấy lên làn sóng bàn cãi không hồi kết.

1. The Handmaiden (2016)

Năm 2016, Park Chan Wook đã khiến cả thế giới điện ảnh chao đảo với phim 18+ The Handmaiden (Người Hầu Gái). Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Fingersmith của Sarah Waters, phim kể về cuộc đối đầu giữa nữ quý tộc và cô hầu gái. Những cảnh giường chiếu giữa một cặp đôi đồng tính nữ kéo dài, quay với góc máy tinh tế, gắn mác 18+ rõ ràng, không hề giấu giếm.

Điều gây tranh cãi không phải chất lượng nghệ thuật - vì phim còn được vinh danh ở Cannes - mà chính là mức độ táo bạo. Giữa một xã hội Hàn vẫn còn nhiều bảo thủ về tình dục và LGBT ở thời điểm đó, The Handmaiden trở thành “cái tát” mạnh mẽ vào dư luận, chia khán giả thành hai phe: người thì ca ngợi đỉnh cao nghệ thuật, kẻ lại cho rằng phim đi quá giới hạn.

2. Real (2017)

Một năm sau, màn ảnh Hàn lại rung chuyển với Real, bộ phim 18+ có Kim Soo Hyun đóng chính. Nhưng thay vì bàn về nội dung hay kỹ thuật, khán giả chỉ nhớ đến cảnh nóng bị lộ ra của Sulli. Ngay khi phim vừa ra mắt, những phân đoạn khỏa thân trực diện, cảnh giường chiếu kéo dài đã bị lộ tràn lan khiến dư luận bùng nổ.

Phim bị chê bai thậm tệ, từ kịch bản rối rắm đến diễn xuất gượng gạo. Nhiều người còn chỉ trích đoàn làm phim “lợi dụng thân thể của Sulli để bán vé”. Cảnh nóng ấy trở thành vết cắt sâu trong sự nghiệp của cô, và đến nay vẫn là một trong những yếu tố gây tranh cãi dữ dội nhất lịch sử phim 18+ Hàn.

3. Human, Space, Time and Human (2018)

Khi nhắc đến đạo diễn Kim Ki Duk, người ta luôn nghĩ đến ranh giới giữa nghệ thuật và sự cực đoan. Human, Space, Time and Human công chiếu năm 2018 tại Berlin là minh chứng rõ nhất. Cả bộ phim 18+ này diễn ra trên một con tàu, nơi con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, dẫn đến những cảnh phim cực kỳ ám ảnh.

Nhiều khán giả đã rời rạp giữa chừng vì “không thể chịu nổi”. Giới phê bình chia rẽ: có người xem đây là sự phản ánh trần trụi bản chất con người, kẻ khác thì gọi thẳng là “phim người lớn đội lốt nghệ thuật”. Đây cũng là một trong những tác phẩm khiến điện ảnh Hàn mang tiếng là cố tình gây sốc một cách quá đà.

4. Love and Leashes (2022)

Netflix đã mở ra cánh cửa mới cho điện ảnh Hàn với Love and Leashes. Bộ phim lãng mạn 18+ kể về mối quan hệ BDSM giữa một cặp đôi công sở. Dù không quá nhiều cảnh 18+ trực diện, nhưng việc đưa yếu tố vốn còn rất xa lạ với khán giả Hàn lên màn ảnh đã tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội.

Có khán giả khen ngợi rằng phim đã làm “mềm hóa” chủ đề nhạy cảm, biến nó thành một chuyện tình ngọt ngào, dễ tiếp nhận. Nhưng cũng có người cho rằng cách thể hiện quá đơn giản, có nguy cơ khiến công chúng hiểu sai hoặc lãng mạn hóa một khía cạnh vốn rất phức tạp của chuyện "người lớn". Dù khen hay chê, Love and Leashes vẫn trở thành hiện tượng, đưa văn hóa 18+ Hàn Quốc lên nền tảng toàn cầu.

5. Forbidden Fairytale (2025)

Mới nhất trong danh sách là Forbidden Fairytale, ra mắt 2025. Được quảng bá như một phim hài 18+, xoay quanh nữ nhân vật viết truyện người lớn. Nghe thì có vẻ táo bạo, nhưng khi ra rạp, tác phẩm lại khiến khán giả Hàn tranh cãi dữ dội vì… quá nhát.

Một số ý kiến chê bai rằng phim “làm về chuyện người lớn nhưng lại sợ chuyện người lớn”, né tránh trực diện, khiến cả nội dung lẫn cảnh nóng trở nên nửa vời. Thay vì mở ra cánh cửa tự do mới, Forbidden Fairytale bị coi là minh chứng cho thấy điện ảnh Hàn vẫn đang giằng co giữa muốn thử nghiệm và nỗi sợ bị phản ứng.