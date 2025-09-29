Trong dàn nhân vật nữ của phim Sex Education, khán giả thường nhắc nhiều đến Maeve Wiley - biểu tượng của bad girl cá tính. Nhưng ít ai ngờ rằng trong phim này, người từng bị gắn mác “khó ưa nhất” lại cũng chính là cô gái đã khiến cả thế giới mê mẩn. Đó chính là Ruby Matthews, nhân vật nữ đã đi từ chỗ bị ghét cay ghét đắng đến chinh phục trái tim hàng triệu người xem.

Ruby xinh đẹp, sành điệu trong phim Sex Education

Ruby trong phim Sex Education là ai và từng bị ghét ra sao?

Ngay từ mùa đầu của phim Sex Education, Ruby Matthews hiện lên với hình ảnh một “mean girl” chính hiệu. Cô là thành viên chủ chốt của nhóm Untouchables - hội hot girl trong trường, xinh đẹp, sành điệu và đầy kiêu ngạo. Ruby luôn khoác trên mình khí chất bất cần, coi thường những bạn học kém nổi bật, đặc biệt là nhóm bị gắn mác “mọt sách” hay “kẻ lạc loài” như Otis và Maeve.

Ruby phim Sex Education xinh đẹp nhưng khó ưa

Cô và hội bạn nhà giàu từng bị khán giả của phim Sex Education ghét bỏ

Sự chảnh chọe và những lời mỉa mai liên tục khiến Ruby bị khán giả của phim Sex Education ghét cay ghét đắng. Cô từng body shaming, hạ thấp người khác để củng cố vị trí “nữ hoàng”. Với nhiều khán giả, Ruby chính là gương mặt khó ưa nhất phim, là nhân vật điển hình cho kiểu “đẹp nhưng độc”. Thậm chí, tình yêu trong giai đoạn đầu cũng không giúp cô ghi điểm. Ruby yêu đương hời hợt, chỉ xem bạn trai như món phụ kiện thời trang. Sự nông cạn ấy càng khiến người xem khó tìm thấy sự đồng cảm. Trong mắt khán giả của phim Sex Education lúc ấy, Ruby là kiểu người đẹp thì đẹp nhưng chẳng ai dám đến gần.

Từ “mean girl” của phim Sex Education bị ghét thành người khiến cả thế giới mê mẩn

Thế nhưng, càng về sau, phim Sex Education càng cho thấy Ruby không chỉ là lớp vỏ lạnh lùng. Bắt đầu từ mối quan hệ với Otis, cô để lộ ra những vết nứt trong tính cách tưởng chừng hoàn hảo. Đằng sau vẻ ngoài sang chảnh, Ruby phải đối diện với gia đình đầy tổn thương: người cha bệnh tật, mẹ bỏ đi, căn nhà nhỏ bé trái ngược hoàn toàn với hình ảnh “queen bee” ở trường.

Ruby trong phim Sex Education là nhân vật có nhiều góc khuất

Chính những chi tiết ấy làm Ruby trong phim Sex Education trở nên thật hơn, gần gũi hơn. Cô bắt đầu bộc lộ sự yếu đuối, sự chân thành trong tình yêu. Khi Ruby đưa Otis về ra mắt bố, khi cô nấu ăn cho người mình thích, và đặc biệt là lúc nghẹn ngào thốt lên “Em yêu anh” rồi đau đớn nhận về sự im lặng, cả thế giới như lặng đi. Cảnh phim ấy trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất series.

Đến mùa 3 phim Sex Education, Ruby gần như tỏa sáng vượt ngoài mong đợi. Không ít khán giả đã chuyển phe, từ chỗ chán ghét quay sang ủng hộ Ruby hết mình. Các diễn đàn về phim Sex Education ngập tràn bình luận tiếc nuối: “Otis bỏ Ruby là sai lầm lớn nhất”, “Maeve có thể là nữ chính, nhưng Ruby mới là người yêu quốc dân”.

Khán giả của Ruby trong phim Sex Education khá thích cặp đôi Ruby - Otis

Sự lột xác của Ruby chứng minh sức mạnh của kịch bản và diễn xuất. Từ một nhân vật chỉ để làm nền, Ruby trở thành tâm điểm, chiếm trọn spotlight. Cô cho thấy sức hấp dẫn không nằm ở vẻ đẹp bề ngoài mà ở hành trình trưởng thành, dám bộc lộ con người thật. Giờ đây, khi nhắc tới phim Sex Education, người ta không chỉ nhớ đến Maeve hay Otis. Ruby Matthews đã ghi tên mình vào danh sách những nhân vật nữ khiến cả thế giới mê mẩn. Từ chỗ bị ghét nhất, cô trở thành minh chứng rằng ai cũng có thể được yêu thương, miễn là dám để lộ sự chân thành của bản thân.