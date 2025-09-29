Không ít phim Hàn từng khiến khán giả "ôm hận" vì cái kết dở dang, nhân vật chết bất ngờ hoặc kết thúc quá gượng ép. Nhưng cũng có những tác phẩm hiếm hoi khép lại hành trình trong sự thỏa mãn trọn vẹn, khiến khán giả rời màn hình với cảm xúc vẹn nguyên. Dưới đây là 10 phim Hàn thường được khen có cái kết xuất sắc nhất, trong đó Ngự Trù Của Bạo Chúa vừa ra mắt đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1.

1. Ngự Trù Của Bạo Chúa (The Tyrant's Chef, 2025)

Thể loại xuyên không vốn không phải đặc sản của Hàn Quốc, lại càng hiếm khi kết thúc viên mãn. Đa số các phim đi theo hướng này thường để lại dư âm buồn, một nhân vật quay trở về thực tại trong tiếc nuối hoặc có cái kết mở. Nhưng Ngự Trù Của Bạo Chúa đã phá vỡ định kiến đó.

Phim khép lại bằng một cái kết trọn vẹn, Lee Heon sau cái kết bi kịch ở quá khứ thì đã xuyên không về hiện tại, đoàn tụ với ngự trù của mình. Chính sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, tình cảm và yếu tố ẩm thực độc đáo khiến cái kết này trở thành của hiếm trong dòng phim xuyên không. Nhiều khán giả Hàn ví đây là món tráng miệng ngọt ngào hiếm hoi sau hàng loạt phim cổ trang xuyên không từng khiến họ khóc nghẹn vì bi kịch.

2. Mr. Sunshine (2018)

Được biên kịch bởi Kim Eun Sook, Mr. Sunshine không khép lại bằng sự viên mãn, nhưng chính bi kịch ấy lại được xem là "xuất sắc". Tình yêu của Eugene Choi và Ae Shin không trọn vẹn, nhưng cái chết của họ mang tính biểu tượng, khắc ghi tinh thần yêu nước. Cái kết bi tráng khiến người xem vừa đau thương vừa tự hào, một kiểu "đẹp trong mất mát" mà ít phim nào đạt được.

3. Prison Playbook (2017-2018)

Shin Won Ho - cha đẻ series Reply - đã biến một câu chuyện trại giam tưởng u ám thành hành trình nhân văn. Prison Playbook khép lại khi từng nhân vật có lối đi riêng: người cải tà quy chính, người tìm thấy tự do trong tâm hồn, có người thì không thể vượt qua được cám dỗ, một lần nữa vấp ngã. Cái kết vừa thực tế vừa giàu tính chữa lành, để lại cảm giác an ủi cho khán giả.

4. Misaeng (2014)

Không có tình yêu cổ tích, không cú twist nghẹt thở, Misaeng đơn giản chỉ là bức tranh chân thật về đời công sở với nhiều vui buồn, thậm chí là mất mát, đấu đá. Cái kết của phim không hề màu mè nhưng trọn vẹn, khi nhân vật Jang Geu Rae từ một kẻ bị coi thường đã tìm thấy chỗ đứng riêng. Nhiều người trẻ Hàn vẫn gọi đây là "kết thúc đáng xem nhất" vì nó tiếp thêm sức mạnh để họ bước tiếp ngoài đời thực.

5. Signal (2016)

Một trong những phim điều tra xuất sắc nhất màn ảnh Hàn, Signal kết thúc bằng sự mở nút đầy logic. Dù còn để lại khoảng trống cho trí tưởng tượng, nhưng chính cái kết mở đó lại khiến khán giả tâm phục khẩu phục và vô cùng mong chờ những phần tiếp theo của loạt phim, ngay cả khi biên kịch có hứa hẹn làm tiếp hay không. Nó không chỉ khép lại câu chuyện phá án mà còn đặt ra thông điệp: công lý có thể bị trì hoãn, nhưng không bao giờ biến mất.

6. My Mister (2018)

Nhiều người xem My Mister trong tâm trạng nặng nề, bởi phim đào sâu vào sự khắc nghiệt của đời sống và những tâm hồn tổn thương. Nhưng tập cuối mang đến cảm giác giải thoát. Nhân vật chính bước ra khỏi bóng tối, tìm thấy chút ánh sáng cho riêng mình sau một hành trình dài quá nhiều đau khổ. Một cái kết không cần phô trương, chỉ vừa đủ để chữa lành và để lại dư vị ấm áp lâu dài.

7. Extraordinary Attorney Woo (2022)

Cái kết của Extraordinary Attorney Woo không hề hoành tráng, nhưng lại chạm vào lòng người nhờ sự bình dị. Woo Young Woo - nữ luật sư mắc chứng tự kỷ - khép lại hành trình bằng hình ảnh bước ra thế giới với niềm tin mới bên cạnh một chàng trai đặc biệt và những người bạn, người đồng nghiệp tuyệt phúc. Không cần một hạnh phúc "ngôn tình", chỉ một tương lai mở ra đã đủ để khán giả mỉm cười và hơn hết là mong chờ vào phần 2 của dự án - không phải vì tiếc nuối mà chỉ đơn giản là muốn được tiếp tục tận hưởng sự viên mãn.

8. Forest of Secrets (Stranger, 2017–2020)

Thuộc hàng đỉnh cao, huyền thoại của dòng phim chính trị - hình sự tại Hàn, Forest of Secrets nổi bật với cái kết kín kẽ, gọn gàng và logic tuyệt đối khiến người xem không thể bàn cãi hay tìm ra kẽ hở để phê bình, chê trách. Không có sự cường điệu, không có chiêu trò, chỉ là cách buộc các nút thắt hợp lý. Cái kết này giúp phim được tôn vinh là tượng đài, hiếm có series nào về sau vượt qua được.

9. SKY Castle (2018-2019)

Từng gây sốt toàn châu Á, SKY Castle phơi bày mặt tối của nền giáo dục và giới nhà giàu tại Hàn Quốc. Nhiều người lo rằng phim sẽ khép lại bằng một cái kết quá bi kịch, nhưng biên kịch đã chọn hướng dung hòa. Các nhân vật đối diện hậu quả, nhưng vẫn có cánh cửa cho sự chuộc lỗi và thay đổi. Cái kết vừa thực tế vừa có hy vọng, khiến dư luận lúc bấy giờ sục sôi bàn luận và cũng biến SKY Castle trở thành một trong những siêu phẩm rating khó ai đạp đổ của màn ảnh Hàn.

10. Move to Heaven (2021)

Khác hẳn những phim ồn ào thị trường, Move to Heaven là một hành trình lặng lẽ nhưng lay động. Cái kết không kịch tính, chỉ là khoảnh khắc nhân vật chính tiếp tục công việc nhặt nhạnh ký ức cho người đã khuất, nhưng để lại cảm giác thanh thản kỳ lạ. Phim như một lời nhắc: sống tử tế để khi ra đi, ta để lại những kỷ niệm ấm áp.