"Suzy sống dựa vào nhan sắc mãi không biết ngại à?"

Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) - màn tái xuất được mong chờ của Suzy đang trở thành tâm điểm bàn tán dữ dội trên các diễn đàn phim Hàn. Tác phẩm được đầu tư lớn, quy tụ dàn sao đình đám, thế nhưng thứ được nhắc đến nhiều nhất lại không phải là nội dung hay kỹ xảo, mà là diễn xuất gây thất vọng của Suzy.

Trong phim, Suzy vào vai Ka Young, một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội (thái nhân cách) - kiểu nhân vật thường gắn liền với sự lạnh lùng, thờ ơ và khó đoán. Cô gái này từng bị mẹ bỏ rơi vì bản tính bạo lực, phải sống cùng bà ngoại và học cách kiềm chế bản thân bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc mà bà đặt ra. Về lý thuyết, đây là vai diễn nhiều chiều sâu, hứa hẹn giúp Suzy chứng minh năng lực diễn xuất đã trưởng thành sau hơn 10 năm gắn bó với màn ảnh. Nhưng thực tế lại khiến người xem thất vọng tràn trề.

Ka Young lạnh lùng, thờ ơ trong mọi hoàn cảnh

Ngay từ những tập đầu, khán giả đã nhận xét Suzy “đang diễn vai robot chứ không phải thái nhân cách”. Biểu cảm cứng đờ, lời thoại đều đều, ánh mắt vô hồn, tất cả khiến nhân vật mất đi sự ám ảnh, bí ẩn cần có. Một bình luận trên diễn đàn Nate Pann thậm chí viết: “Tôi thật sự tưởng cô ấy đóng vai robot. Đến khi đọc mô tả mới biết đó là người mắc bệnh tâm lý.”

Sự thất vọng càng dâng cao khi nhà phê bình nổi tiếng Moon Sun Young đăng bài bình luận dài, thẳng thắn chỉ ra hàng loạt vấn đề. Bà cho rằng tác phẩm “thể hiện sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về người rối loạn nhân cách phản xã hội”, biến nhân vật thành hình mẫu rập khuôn, chỉ biết “lạnh lùng và tàn nhẫn”. Về phần Suzy, Moon Sun Young nói: “Đó là một màn trình diễn thực sự đóng khung. Tông giọng và cách thể hiện khiến tôi phải tự hỏi: tại sao một dự án đầu tư lớn đến vậy lại không nghiên cứu kỹ nhân vật? Liệu Suzy có đủ khả năng gánh vai này không?”.

Biểu cảm thường trực của Suzy trong phim gây tranh cãi

Nhà phê bình cũng nhận xét, phim như một “bữa tiệc phô diễn nhan sắc kéo dài 13 tập”, nơi vẻ đẹp của Suzy được ưu tiên hơn diễn xuất. Câu nói “liệu đoàn phim có đang tận dụng nhan sắc cô ấy để kéo dài thời lượng hay không” đang được cư dân mạng trích dẫn khắp nơi.

Và đúng như dự đoán, phần bình luận của khán giả cũng chẳng dễ chịu hơn. Hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện dày đặc, đa phần đều cho rằng Suzy chỉ đang sống dựa vào nhan sắc của mình thay vì nỗ lực để diễn xuất:

- Tôi xem mà cạn lời. Biểu cảm khuôn mặt gần như không có gì thay đổi. - Suzy đẹp thật, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô ấy diễn tốt cả. - Nếu là người không hiểu tiếng Hàn, chắc còn tưởng cô ấy diễn ổn, chứ người nghe thoại thì đúng là không thể chịu nổi. - Một nhân vật lớn lên ở làng quê mà lại nói năng kiểu tiểu thư cổ tích. Cứ như copy y nguyên vai Anna vậy. - Suzy thật sự vẫn chỉ dùng nhan sắc, bao năm chỉ có nhan sắc, cổ có ngại không khi các ekip đầu tư khủng như vậy nhỉ? - Đẹp và hết.

Không thể phủ nhận việc Suzy quá đẹp...

Ngay cả trong những cảnh lấm lem

Dẫu vậy, vẫn có một bộ phận người xem tỏ ra cảm thông. Họ cho rằng việc bị chê “đơ” là điều dễ hiểu với một nhân vật có tính cách lạnh lùng và vô cảm. Một bình luận bênh vực viết: “Suzy vào vai người không cảm xúc, thì tất nhiên không thể thể hiện quá nhiều biểu cảm được. Có thể chính điều đó khiến khán giả lầm tưởng cô ấy diễn kém.”

Không thể phủ nhận, Suzy từng bị gắn mác bình hoa di động trong thời gian dài, nổi tiếng nhờ nhantieengsnhieeuf hơn là năng lực. Thế nhưng những năm gần đây, cô đã có bước tiến rõ rệt với Anna, Doona! hay Start Up. Mỗi dự án đều cho thấy sự nỗ lực thoát khỏi hình ảnh bình hoa di động từng bám theo cô suốt một thập kỷ. Thế nên cú vấp lần này càng khiến dư luận phản ứng dữ dội, như thể mọi cố gắng trước đó bị xóa sạch chỉ sau vài tập phim.

Genie, Make A Wish vốn được kỳ vọng là cú bứt phá, giúp Suzy thể hiện khía cạnh tối tăm và gai góc chưa từng thấy đáng tiếc người ta lại chỉ đánh giá cao nhan sắc của cô. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận rằng việc Suzy dám chọn một vai khó nhằn như thế là điều đáng ghi nhận. Có thể cô chưa thực sự chạm tới nhân vật, nhưng ít nhất, cô đang cố thoát khỏi vùng an toàn vốn quá dễ chịu với mình.