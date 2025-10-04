Cơn sốt phim 18+ Thái Lan chính thức trở lại với Quỷ Ăn Tạng 3 - phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị nổi tiếng từng làm chao đảo phòng vé Việt. Ngay khi công bố lịch chiếu, bộ phim đã khiến khán giả phát cuồng, một số suất chiếu sớm ở Việt Nam nhanh chóng cháy vé dù chưa chính thức ra mắt.

Một số cụm rạp ở Việt Nam cháy vé trước ngày chiếu

Ở Thái Lan, Quỷ Ăn Tạng 3 mở màn với doanh thu hơn 60 triệu baht (khoảng 43,8 tỷ đồng) chỉ trong ngày đầu tiên, trở thành phim nội địa có doanh thu mở màn cao nhất năm 2025. Con số này khẳng định vị thế thương hiệu kinh dị ăn khách nhất xứ chùa Vàng, tiếp nối thành công vang dội của hai phần trước. Giới chuyên môn dự đoán nếu đà này tiếp tục, phim có thể cán mốc hơn 300 triệu baht trong tuần đầu, vượt xa nhiều bom tấn quốc tế đang chiếu cùng thời điểm.

Nội dung phần ba được đánh giá kịch tính và hấp dẫn hơn hẳn hai phần trước. Nhân vật chính Yak do Nadech Kugimiya thủ vai - chàng lính trẻ từng sống sót qua những bi kịch kinh hoàng lần này phải đối mặt với thử thách khủng khiếp nhất: em gái anh bị thế lực siêu nhiên bắt cóc, kéo theo chuỗi sự kiện ma quái và bí ẩn xoay quanh linh hồn ác nhất trong toàn bộ vũ trụ Quỷ Ăn Tạng. Từ những tiếng gào thét trong đêm đến những nghi lễ rùng rợn, phim được dán nhãn phim 18+ vì chứa nhiều cảnh kinh dị, bạo lực và cảm xúc cực độ khiến người xem không thể rời mắt.

Điều khiến khán giả Việt đặc biệt háo hức là nam chính Nadech Kugimiya - mỹ nam hàng đầu Thái Lan, nổi tiếng với gương mặt điển trai, thân hình rắn rỏi và lối diễn xuất tuyệt vời. Trong Quỷ Ăn Tạng 3, Nadech thể hiện một Yak mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, vừa chiến đấu với ma quỷ, vừa bị giằng xé bởi tình thân. Các trang tin Thái Lan đồng loạt khen ngợi anh là “trái tim của bộ phim”, diễn bằng ánh mắt hơn cả lời thoại, mỗi khung hình xuất hiện đều đủ khiến người xem nín thở.

Nadech tiếp tục mang đến màn thể hiện quá đỉnh

Và tiếp tục có cảnh khoe body

Không chỉ nhờ gương mặt đẹp, Quỷ Ăn Tạng 3 còn gây ấn tượng tại quê nhà với kỹ xảo và âm thanh đẳng cấp. Các cảnh gọi hồn, tiếng thét vọng từ nhiều hướng khiến khán giả có cảm giác đang bị bao vây bởi thế giới âm giới. Câu chuyện lần này cũng được đánh giá sâu sắc hơn, không chỉ hù dọa đơn thuần mà còn khai thác tình anh em, lòng dũng cảm và nỗi sợ hãi mang tính con người. Phim vừa rùng rợn, vừa xúc động, vừa có những khoảnh khắc đậm chất phim 18+ khiến khán giả giật mình thon thót nhưng không thể bỏ lỡ bất cứ giây nào.

Thương hiệu Quỷ Ăn Tạng đã vươn tầm thành một trong những loạt phim kinh dị thành công nhất của điện ảnh Thái, được ví như vũ trụ kinh dị riêng của xứ chùa Vàng. Ở Việt Nam, hai phần đầu từng tạo nên hiện tượng hiếm có, giúp khán giả Việt cởi mở hơn với phim kinh dị Đông Nam Á. Phần 3 được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ khi nhiều rạp lớn đã phải mở thêm suất chiếu đêm để đáp ứng nhu cầu khán giả.

Giữa hàng loạt phim kinh dị, phim 18+ ra mắt năm nay của Thái Lan, Quỷ Ăn Tạng 3 vẫn nổi bật bởi sự hòa trộn hoàn hảo giữa yếu tố rùng rợn, cảm xúc và sức hút từ nam chính điển trai bậc nhất xứ Chùa Vàng. Với doanh thu mở màn khủng, độ hot trên mạng xã hội và hiệu ứng vé sớm cháy sạch tại Việt Nam, bộ phim hoàn toàn xứng đáng được gọi là phim 18+ hay nhất 2025 của đất Thái, nơi mà chỉ cần nhìn Nadech thôi, bạn cũng chẳng nỡ chớp mắt một giây.