1. Somebody

Phim 18+ Somebody xoay quanh nữ chính Kim Sum (Kang Hae Lim) là một lập trình viên mắc chứng Asperger (tự kỷ chức năng cao), lạnh lùng nhưng sở hữu kỹ năng công nghệ đỉnh cao. Cô đã tạo ra ứng dụng mạng xã hội "Somebody", không chỉ là ứng dụng hẹn hò thông thường mà còn có thể phân tích tâm lý và ham muốn tiềm ẩn của người dùng để ghép đôi "tùy chỉnh linh hồn bạn đời".

Vấn đề là, những người dùng ứng dụng này liên tục bị sát hại. Mọi manh mối đều dẫn đến một người đàn ông: Seong Yuno. Seong Yuno (Kim Young Kwang) có vẻ ngoài cuốn hút, khí chất ổn định. Nhưng thực chất hắn là tên sát nhân hàng loạt biến thái coi hẹn hò như khúc dạo đầu cho nghi thức giết người. Mỗi lần match thành công là một cuộc săn đuổi được tính toán tinh vi. Hắn ta sẽ nói những lời bạn muốn nghe nhất, khiến bạn tin rằng cuối cùng mình đã được thấu hiểu. Điều kinh khủng nhất là Kim Sum, dù biết rõ Seong Yuno là kẻ giết người, vẫn không cưỡng lại được mà tiếp cận hắn. Đây là sự cộng hưởng tinh thần giữa hai kẻ lạc lõng ở rìa xã hội: một bên lạnh lùng lý trí, một bên cuồng nhiệt bệnh hoạn, hấp dẫn lẫn nhau, xé nát lẫn nhau.

Bộ phim dùng tông màu lạnh, bố cục xa cách và không khí ngột ngạt để tạo cảm giác áp lực nghẹt thở. Đồng thời, bên nhà sản xuất đã mạnh dạn đưa vào nhiều cảnh nóng và ngôn ngữ tình dục trực diện (ví dụ: cảnh khỏa thân của diễn viên Kang Hae Lim trong phân đoạn quan hệ giữa Sum và Yun-woo). Tuy nhiên, những phân đoạn này không hề thừa thãi, mà đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật và phục vụ chặt chẽ cho diễn biến cốt truyện phức tạp của phim. Vậy nên, sau khi xem bộ phim 18+ này, điều khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng không phải là sự tàn ác của kẻ giết người, mà là bối cảnh quá giống với xã hội của chúng ta ngoài đời thực.

2. The Trunk

The Trunk xoay quanh In Ji (Seo Hyun Jin), nhân viên công ty hôn nhân hợp đồng. Cô trở thành người vợ thứ năm của Jeong Won (Gong Yoo), một nhà sản xuất âm nhạc cô đơn, người miễn cưỡng chấp nhận dịch vụ hôn nhân tạm thời này để hy vọng khôi phục mối quan hệ với vợ cũ. Trong quá trình chung sống, hai số phận cô đơn này dần tìm thấy sự quan tâm và chữa lành.

Ngay từ đầu, The Trunk đã được dán nhãn phim 18+. Đạo diễn Kim Gyu Tae lý giải rằng các cảnh nóng táo bạo là "cần thiết để thể hiện tính cách và cảm xúc của nhân vật một cách hợp lý," chứ không nhằm mục đích khiêu khích. Những cảnh này được đan xen nhằm khắc họa sự chuyển biến tâm lý của các nhân vật. Nhịp phim được xây dựng chậm rãi, khó chịu, phản ánh cảm giác bế tắc cùng cực mà hai nhân vật chính đang phải chịu đựng.

The Trunk không tập trung vào các cuộc đấu đá tranh giành, mà đào sâu vào nội tâm, sự cô đơn và lạc lõng của hai số phận. Điểm đặc biệt của series là cách nó khai thác Hội chứng nhân vật chính (Main Character Syndrome) và kết hợp khéo léo với ý tưởng về Nhân vật phụ (NPC) trong thế giới thực, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các Kdrama thông thường.

3. Squid Game

Bộ phim sinh tồn Hàn Quốc Squid Game (Trò Chơi Con Mực) đã trở thành series ăn khách nhất lịch sử Netflix với hơn 111 triệu người xem. Tác phẩm nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ, và được dự đoán là chương trình thành công nhất của hãng từ trước đến nay.

Phim kể về Gi Hoon (Lee Jung Jae), một người đàn ông nghiện cờ bạc, nợ nần, nhận lời mời tham gia một trò chơi kỳ lạ trên đảo biệt lập. Anh cùng 455 người chơi khác phải vượt qua sáu màn chơi dân gian để giành lấy số tiền thưởng 45,6 tỷ won. Luật chơi cực kỳ tàn nhẫn: chỉ một người chiến thắng, kẻ thua cuộc bị kết liễu mạng sống. Thay vì trò chơi giả tưởng, Squid Game sử dụng các trò chơi dân gian quen thuộc của Hàn Quốc (như bắn bi, hoa dâm bụt nở), tạo nên sự nghẹt thở và khó đoán qua từng cấp độ khó tăng dần.

Squid Game đã tạo nên hiện tượng toàn cầu, từ việc nữ diễn viên Jung Ho Yeon (vai người chơi Triều Tiên) nổi tiếng chỉ sau một đêm, đến việc người hâm mộ khắp nơi đua nhau nhại thử thách tách kẹo Dalgona và lùng mua các sản phẩm ăn theo như áo thun số 456.

Mặc dù gây sốt toàn cầu, Squid Game vẫn vấp phải ý kiến trái chiều về việc lạm dụng yếu tố bạo lực. Phim chứa đựng quá nhiều cảnh máu me, bắn giết và gây sốc, buộc nhà sản xuất phải dán nhãn phim 18+ khi phát hành. Tuy nhiên, chính sự bạo lực đậm đặc này lại được coi là một thành công trong cách dẫn dắt tình tiết của nhà làm phim. Nó không chỉ khiến người xem vừa hồi hộp vừa sợ hãi, mà còn được sử dụng khéo léo để tạo ra các nút thắt kịch tính ở cuối mỗi tập, mạnh mẽ lôi kéo khán giả theo dõi phần tiếp theo.

4. My Name

My Name là dự án hành động, báo thù kể về hành trình đẫm máu của Yoon Ji Woo (Han So Hee thủ vai) sau cái chết thương tâm của cha mình. Để truy tìm kẻ sát nhân, Ji Woo quyết định gia nhập tổ chức tội phạm Dongcheon của ông trùm Choi Mu Jin (Park Hee Soon) và tự rèn luyện thành một sát thủ. Khi được Mu Jin tiết lộ kẻ giết cha là cảnh sát, Ji Woo thay đổi danh tính thành Oh Hye Jin để thâm nhập và "nằm vùng" trong đội cảnh sát chống ma túy. Từ đây, cô dấn thân vào một hành trình báo thù không thể quay đầu, đối diện với những bí mật đen tối trong quá khứ của cha.

Bộ phim thu hút sự chú ý lớn từ khán giả nhờ dàn diễn viên chính Han So Hee, Ahn Bo Hyun và Park Hee Soon. Đặc biệt, cảnh nóng táo bạo giữa Han So Hee và Ahn Bo Hyun đã gây xôn xao dư luận. Đây là cảnh phim 18+ được cho là "nặng đô" nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ Han So Hee, nhằm đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ giữa Ji Woo và đồng nghiệp Pil Do. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ quan điểm rằng phân đoạn này quá táo bạo và không thực sự cần thiết đối với một bộ phim truyền hình. Cảnh nóng táo bạo kéo về cho bộ phim một lượng xem rất lớn, được đánh giá là điểm nhấn đáng tiền của My Name.

5. Love and Leashes

Bộ phim Love and Leashes gây chú ý khi lần đầu tiên màn ảnh Hàn đưa đề tài tình dục công sở kết hợp BDSM lên phim một cách táo bạo. Mọi chuyện bắt đầu khi Jung Ji Woo (Seo Hyun) và Jung Ji Hoo (Lee Jun Young) vô tình nhận nhầm một gói hàng, hé lộ sở thích tình dục thầm kín của Ji Hoo: BDSM. Từ đồng nghiệp, cả hai nhanh chóng ký một bản hợp đồng và trở thành "đối tác tình dục". Ji Woo đóng vai "kẻ thống trị" (Dominant) với những ngón nghề học được trên mạng, còn Ji Hoo sẵn sàng nhập vai "cún con" (Submissive) để bộc lộ ham muốn kỳ lạ của mình.

Đạo diễn Park Hyun Jin chọn khai thác sâu khía cạnh BDSM, một đề tài "nặng đô" và cần xử lý khéo léo. Tuy nhiên, bộ phim bị nhận xét là thiếu chiều sâu khi thời lượng dài (120 phút), các cảnh "giường chiếu" lại dành quá nhiều thời gian cho đối thoại và "diễn kịch" (roleplay) hơn là sự chìm đắm trong tình dục, khiến sự hấp dẫn bị giảm sút. Phim cố gắng cân bằng giữa tình dục và lãng mạn bằng bầu không khí hài hước, nhưng những câu thoại tung hứng lại không đủ sâu sắc để tạo nên sự rung động thực sự trong lòng khán giả. Mãi đến gần cuối phim, nụ hôn thực sự mới xuất hiện, khiến đường dây kịch bản trở nên nguội lạnh.

6. Aema

Bộ phim dài tập gốc Netflix Aeme gây sốc khi chọn đề tài chưa từng có: khắc họa hậu trường sản xuất phim 18+ lịch sử có thật - Phu nhân Aema (1982). Trái ngược với quảng cáo là một "hài hước gợi tình" (erotic comedy), Aema thực chất là một bản tuyên ngôn sâu cay và là cú phản kháng dữ dội nhắm vào sự bất công trong ngành điện ảnh Hàn Quốc.

Phim lấy bối cảnh thời kỳ hoàng kim của dòng phim 18+ chính thống Hàn Quốc (thập niên 80) xoay quanh Hee Ran (Honey Lee), minh tinh phim nóng số một đang muốn rũ bỏ quá khứ. Cô buộc phải đóng thêm một tác phẩm cuối cùng - Madame Aema - dưới quyền chỉ đạo của hãng phim. Hee Ran bị đẩy xuống tuyến phụ, nhường vai chính cho tân binh trẻ, táo bạo Joo Ae (Bang Hyo Rin). Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ nổ ra, không chỉ là sự cạnh tranh ngầm mà còn là sự chống trả và sau đó là hỗ trợ nhau trước sự kiểm soát và áp đặt của ngành công nghiệp.

Aema không lạm dụng cảnh nóng hay bạo lực, nhưng vẫn được đánh giá là phim 18+ sốc nhất Hàn Quốc năm nay vì bóc trần trực diện những góc tối của ngành công nghiệp phim người lớn và sự khắc nghiệt trong giới Chungmuro, từ mâu thuẫn quyền lực, cạnh tranh ngầm đến sự kiểm duyệt gắt gao, tất cả được thể hiện một cách trần trụi và đầy tính châm biếm.

7. Mercy for None

Không Dung Thứ (Mercy for None) là dự án "hàng khủng" năm 2025 của Netflix, chuyển thể từ webtoon noir nổi tiếng với dàn cast nam thực lực. Ngay sau khi ra mắt vào ngày 6/6, phim đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc và nhận được vô số lời khen ngợi quốc tế.

Mercy for None đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của So Ji Sub với thể loại hành động sau 13 năm vắng bóng. Màn hóa thân của anh thành Nam Ki Jun – một người đàn ông không chấp nhận thỏa hiệp, chỉ tiến về phía trước để trả thù – được fan nguyên tác đánh giá là "sinh ra để dành cho anh". So Ji Sub không dùng kỹ thuật hoa mỹ mà thể hiện nội tâm phức tạp qua từng ánh mắt và hơi thở, âm thầm quan sát và nắm thóp đối thủ. Dù ở tuổi U50, nam diễn viên vẫn trình diễn những cảnh hành động một chọi hàng chục đối thủ đầy ấn tượng, khiến anh được cộng đồng quốc tế gọi là "John Wick" phiên bản Hàn.

Series này được đánh giá là một trong những bộ phim noir hiếm hoi của Hàn Quốc trần trụi và tàn bạo đến vậy. Phim đi sâu vào thế giới bóng tối nơi liên minh tội ác ngự trị, thẳng tay sát phạt nhau ngay trước mắt luật pháp, điều mà chỉ các nền tảng streaming như Netflix mới có thể khai thác triệt để. Mercy for None đã bổ sung thêm một chương kịch tính vào danh sách phim về thế giới ngầm Hàn Quốc trên nền tảng này.

8. Mask Girl

Mask Girl (Cô Gái Mặt Nạ), được chuyển thể từ webtoon cùng tên, là một series Netflix mang màu sắc tối tăm, nặng đô và tạo cảm giác "lạnh gáy", khác biệt hoàn toàn so với các phim Hàn lãng mạn thông thường. Phim kể về Kim Mo Mi, một nữ nhân viên văn phòng có cuộc sống tẻ nhạt. Mặc dù có thân hình quyến rũ và tài năng nghệ thuật, nhưng Mo Mi luôn bị ám ảnh bởi ngoại hình kém thu hút của mình, điều đã dập tắt ước mơ làm idol từ bé. Ban ngày là nhân viên văn phòng, ban đêm Mo Mi hóa thân thành "cô gái mặt nạ" nổi tiếng trên mạng. Đằng sau chiếc mặt nạ, cô tự tin diện trang phục táo bạo, biểu diễn ca hát, nhảy múa và tìm lại được chính mình. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi cô bị lộ danh tính và bị cuốn vào những âm mưu đen tối, liên quan đến vụ án giết người kinh hoàng.

Mask Girl mở ra một cửa sổ vào thế giới u ám của những cá nhân yếu đuối, lạc lõng trong xã hội. Thay vì xây dựng nữ chính theo hướng hoàn thiện, phim tập trung khai thác những áp lực, sự phẫn nộ và những khía cạnh tối tăm bên trong Mo Mi và các nhân vật khác, tạo nên một bức tranh tổng thể ám ảnh.

Bộ phim Mask Girl được gắn mác phim 18+ không chỉ vì các cảnh quay nhạy cảm, mà còn bởi mức độ bạo lực đáng lo ngại bắt nguồn từ tâm lý và hành vi cực đoan của các nhân vật. Đặc biệt, những cảnh bạo lực và giật gân của nhân vật Nana đã khiến không ít khán giả phải rùng mình, dù thời lượng cô xuất hiện khá ít ỏi. Dù có thể gây ám ảnh, cái kết của Mask Girl lại được đánh giá là một kết cục thỏa đáng, mang lại sự giải thoát và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho những người còn lại. Với cốt truyện độc đáo và diễn biến tâm lý hài hòa, bộ phim này là lựa chọn lý tưởng cho những người hâm mộ thể loại kinh dị, tâm lý giật gân đặc trưng của điện ảnh Hàn Quốc.

9. Hierarchy

Hierarchy là bộ phim 18+ xoay quanh cuộc sống của học sinh giới thượng lưu tại trường cấp 3 Jooshin, nơi thứ bậc xã hội và quyền lực gia đình chi phối mọi khía cạnh. Trường học này bị kiểm soát bởi bốn học sinh "quyền lực" có gia thế khủng. Sự xuất hiện của Kang Ha, một học sinh nhận học bổng, đã làm đảo lộn trật tự phân cấp nghiêm ngặt tại trường. Mục đích thực sự của Kang Ha là trả thù cho người anh em sinh đôi của mình, In Han, người cũng từng là học sinh nhận học bổng và đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn sau khi bị bắt nạt. Trong quá trình phá vỡ hệ thống phân cấp của Jooshin, Kang Ha đã khám phá ra một mạng lưới giám sát, tống tiền và tham nhũng tồn tại từ lâu trong trường.

Bộ phim giống như sự kết hợp giữa Gossip Girl và The Heirs, nơi các mối quan hệ tuổi teen là phần mở rộng của các giao dịch kinh doanh phức tạp của phụ huynh. Mặc dù được quảng cáo là phim lãng mạn tuổi teen, Hierarchy lại gây tranh cãi dữ dội vì các nội dung nhạy cảm và gây sốc khi ở tập 2 mở đầu bằng cảnh học sinh Woo Jin (chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên ở Hàn Quốc) có mối quan hệ tình cảm, thậm chí là cảnh thân mật, với chính giáo viên của mình là Han Ji Su. Mối quan hệ giáo viên - học sinh, đặc biệt là với học sinh chưa đủ tuổi, đã khiến người xem vô cùng sửng sốt và phẫn nộ. Phim còn chứa đựng nhiều cảnh thân mật và tình tứ khác giữa các nhân vật, thể hiện một đời sống phóng túng, ngạo mạn và ích kỷ của những đứa trẻ nhà giàu.

10. Money Heist: Korea - Joint Economic Area

Năm 2022, Hàn Quốc làm lại bom tấn đình đám của Tây Ban Nha thành Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc). Giống bản gốc, phim kể về một vụ cướp và bắt cóc con tin được lên kế hoạch tỉ mỉ trong xưởng in tiền tại Bán đảo Triều Tiên. Nhóm cướp gồm tám thành viên, chỉ biết nhau qua bí danh (tên các thành phố), được dẫn dắt bởi một người đàn ông có bộ óc thiên tài được gọi là “Giáo sư”.

Money Heist: Korea được dán nhãn phim 18+ do có nhiều phân đoạn bạo lực và một cảnh quan hệ tình dục nóng bỏng giữa tên cướp Denver (Kim Ji Hoon) và con tin Yoon Mi Sun (Lee Joo Bin). Cảnh này gây ngạc nhiên lớn đối với khán giả Hàn Quốc vì sự táo bạo và mô tả rõ ràng (thậm chí có cảnh diễn viên khỏa thân hoàn toàn), điều hiếm thấy trong phim truyền hình Hàn. Phân đoạn này diễn ra khi Mi Sun bị lay động trước sự quan tâm của Denver dành cho vết thương của cô, dẫn đến nụ hôn bất ngờ và sau đó là phát sinh quan hệ thể xác.

