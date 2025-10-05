Từng bị chê thậm tệ, gọi là phim Hàn dở nhất tháng 10, vậy mà Walking On Thin Ice lại vừa có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Theo Nielsen Korea, tập 5 phát sóng tối 4/10 ghi nhận rating cao nhất lên tới 5,7%, tăng tới 190% so với tập 4. Đây cũng là mức cao nhất từ khi phim lên sóng, giúp tác phẩm thoát cảnh bom xịt tưởng chừng không cứu nổi.

Sự tăng vọt bất ngờ này được cho là nhờ màn tỏa sáng của Kim Shi Ah, nữ diễn viên sinh năm 2008 vào vai con gái của Lee Young Ae. Trong tập mới, nhân vật của cô bị nghi ăn cắp tiền lớp, bị bạn bè và giáo viên nghi ngờ. Cảnh phim cao trào khi bí mật được làm sáng tỏ, cô bé không phải thủ phạm đã khiến cảm xúc khán giả vỡ òa, đưa tỷ suất người xem ở thời điểm đó lên 5,7%, mức cao nhất từ đầu phim tới giờ.

Trái với mẹ trên phim là Lee Young Ae, người bị khán giả chê chemistry nhạt, ngoại hình lệch tuổi với Kim Young Kwang – Kim Shi Ah lại được khen ngợi hết lời. Diễn xuất tự nhiên, ánh mắt trong trẻo và khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế của cô được cho là cứu nguyên tập phim, thậm chí có những bình luận còn nói vui rằng "một mình Kim Shi Ah diễn bằng mấy chục người lớn còn lại cộng lại".

Shi Ah phim Walking On Thin Ice chưa đầy 20 tuổi nhưng có cả nhan sắc lẫn ngoại hình nổi bật



Sự xuất hiện nổi bật của nữ diễn viên 2k8 không chỉ kéo rating, mà còn mở ra hy vọng mới cho cả đoàn phim. Sau chuỗi ngày bị chê “chemistry lạc quẻ”, “nội dung lê thê” và “nữ chính như dì của nam chính”, Walking On Thin Ice cuối cùng cũng có một điểm sáng thực sự. Theo tiết lộ từ nhà đài, tập 6 sắp tới sẽ tiếp nối cú twist gay cấn khi Eun Soo (Lee Young Ae) và Lee Kyung (Kim Young Kwang) bị cuốn vào một vụ giết người sau cuộc đụng độ với kẻ lạ mặt. Loạt ảnh nhá hàng cho thấy cảnh Lee Young Ae tự tay băng bó cho bạn diễn trong căn nhà đẫm máu, hé lộ bước ngoặt mới có thể khiến rating tiếp tục tăng.

Từng là đề tài bị mỉa mai vì vừa xem vừa buồn ngủ, Walking On Thin Ice giờ lại trở thành cái tên khiến dân mạng tò mò trở lại. Không ít khán giả thừa nhận sẽ cho phim thêm cơ hội, một phần chỉ để xem Kim Shi Ah sẽ còn tỏa sáng đến đâu. Với màn cứu nguy ngoạn mục của mỹ nhân 2k8, có lẽ Walking On Thin Ice đang thực sự bước ra khỏi lớp băng mỏng manh để tìm lại niềm tin từ khán giả.