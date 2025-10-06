Bộ phim Chị Ngã Em Nâng tuy hiện tại không thắng lớn về mặt doanh thu nhưng vẫn nhận về rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Trong số đó, nữ diễn viên Lê Khánh, người vào vai Hai Thương là được khen ngợi nhiều nhất. Cô mang đến một màn thể hiện quá xuất sắc, khiến khán giả không biết nên thương hay nên giận trước một người chị hai cả đời yêu thương, bảo bọc em trai tới mức mất kiểm soát.

Lê Khánh trong vai Hai Thương

Không chỉ là một người chị ám ảnh với việc yêu thương, chăm sóc em, Hai Thương còn được chú ý khi là một phú bà giàu có, xinh đẹp, tiêu tiền cho người thân không cần suy nghĩ. Thực chất Hai Thương có xuất phát điểm nghèo khó. Gia đình vốn không dư giả gì, đã vậy bố mẹ còn cùng lúc qua đời trong một vụ tai nạn. Hai Thương vì vậy mà bị ám ảnh việc mình phải là người chăm sóc, bảo bọc em trai, hai chị em cả đời phải "chị ngã em nâng", đồng hành cùng nhau. Chẳng ai ngờ một cô gái có xuất phát điểm không cao như vậy lại có thể vươn lên mạnh mẽ, học hành giỏi giang rồi trở thành trụ cột của cả gia đình.

Từ nhỏ, Hai Thương đã có trách nhiệm lo cho em trai

Hai Thương sau khi tốt nghiệp đại học thì tự chủ kinh tế, từng bước xây dựng cho mình hẳn một bệnh viện thẩm mỹ. Trường (Quốc Trường), người đàn ông ở bên cạnh cô, cũng là trai trẻ được Hai Thương lo cho từ khi còn đi học tới lúc ra trường làm bác sĩ. Về Lực, em trai Hai Thương, sống mà chẳng cần phải lo nghĩ gì. Cô mở tiệm bida cho em trai làm chủ, lo liệu mỗi khi Lực gây ra chuyện. Tất cả các vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền, Hai Thương đều không ngần ngại. Ngay cả khi kinh tế gặp khó khăn, khủng hoảng thì Hai Thương vẫn là tầng lớp giàu có, là một phú bà thực sự.

Meme hot với mục đích gây cười về Hai Thương nhưng thực tế lại cho thấy độ chịu chi của cô

Xem phim, nhiều khán giả đùa nhau rằng mỗi nhà cần phải có một Hai Thương, vừa giàu có, xinh đẹp lại rất tình cảm, có thể làm mọi thứ vì những người thương yêu. Xuất phát điểm nghèo khó nên khi giàu, Hai Thương càng trân trọng hơn giá trị của tình thân và đồng tiền. Ngoài việc đôi khi kiểm soát em trai thái quá vì ám ảnh tâm lý thuở nhỏ sau khi mất ba mẹ ra thì đây là một phú bà tuyệt vời, ai cũng khao khát có được.