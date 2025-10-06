Genie, Make A Wish: Đến cả thần đèn cũng ước “Suzy ơi hãy diễn hay hơn”!

Ra mắt trên Netflix vào đầu tháng 10 vừa qua, Genie, Make A Wish (tựa Việt: Thần Đèn Ơi, Ước Đi) đánh dấu sự trở lại đầy chú ý của Kim Woo Bin và Suzy trong một dự án kỳ ảo pha lãng mạn, được kỳ vọng là cú hích mới cho dòng phim giả tưởng Hàn Quốc sau thời gian dài trầm lắng. Phim do đạo diễn Ahn Gil Ho và biên kịch Kim Eun Sook chấp bút, người từng tạo nên hàng loạt hiện tượng truyền hình như Hậu Duệ Mặt Trời hay Quân Vương Bất Diệt, lần này khai thác chủ đề về lòng tham và bản chất cảm xúc của con người thông qua câu chuyện giữa linh hồn đèn thần và cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Cốt truyện mở đầu khi Ka Young vô tình đánh thức Thần đèn - thực thể đã bị giam cầm suốt nghìn năm - và trở thành chủ nhân của ba điều ước. Từ đó, bộ phim vừa mở ra thế giới siêu thực vừa đặt ra câu hỏi về giới hạn của cảm xúc của con người và sự đánh đổi khi nhận được điều ước thần linh. Ngay khi lên sóng, Genie, Make A Wish nhanh chóng đứng trong top thịnh hành tại hơn 40 quốc gia, được khen ngợi vì kỹ xảo và chemistry của hai diễn viên chính sau gần một thập kỷ kể từ bộ phim Yêu Không Kiểm Soát. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng phim ôm đồm nhiều tầng ý nghĩa và lạm dụng hình tượng Tôn giáo, khiến nhịp phim đôi lúc bị loãng và sai lệch về ý nghĩa. Vậy bộ phim này thực sự có gì đáng chú ý?

Khi điều ước không còn là phép màu

Genie, Make a Wish mở đầu bằng khoảnh khắc thần đèn thức tỉnh sau hàng ngàn năm bị phong ấn, đối diện với Ka Young, cô gái không tin vào phép màu cũng chẳng tin vào lòng tốt. Thay vì cầu ba điều ước như mọi người, Ka Young lại thách thức thần đèn chứng minh rằng con người rồi sẽ tha hóa vì ham muốn của chính họ. Cuộc thử nghiệm ấy mở ra hành trình đầy biến động, nơi cả hai dần thay đổi khi buộc phải nhìn thẳng vào nỗi cô đơn và tổn thương của chính mình. Ka Young từ một người khép kín, lạnh lùng trở nên biết cảm thông, còn Genie, một thực thể vốn vô cảm lại bắt đầu học cách rung động và yêu thương. Mối quan hệ tưởng chừng không thể dung hòa giữa thần đèn và con người dần trở thành sợi dây kết nối của những tâm hồn từng đánh mất niềm tin. Đến cuối cùng, cả hai phải lựa chọn giữa việc giữ lời ước, phá bỏ phong ấn hay hi sinh để cứu lấy người còn lại, khép lại một câu chuyện vừa mang màu sắc cổ tích vừa chan chứa nỗi buồn của hiện thực.

Có thể thấy, điều khiến Genie, Make A Wish khác biệt giữa rừng phim lãng mạn Hàn Quốc không nằm ở những khung hình lung linh hay hai cái tên Suzy và Kim Woo Bin, mà ở cách biên kịch Kim Eun Sook lựa chọn kể một câu chuyện giả tưởng có phần mạo hiểm về con người, niềm tin và sự chuộc lỗi. Thay vì dẫn dắt bằng những điều ước dễ đoán, bộ phim khởi đầu bằng một vụ cá cược giữa hai bản thể đối lập. Ka Young, cô gái đã đánh mất khả năng cảm nhận cảm xúc, và Genie, vị thần được sinh ra từ lửa, kẻ tin rằng bản chất con người vốn yếu đuối và tham lam. Khi Ka Young thách thức rằng không phải ai cũng bị cám dỗ bởi quyền năng, cuộc cá cược trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt câu chuyện, buộc cả hai nhân vật phải soi chiếu lại chính mình. Kim Eun Sook đã biến một motif cổ điển về ba điều ước thành phép ẩn dụ sâu sắc cho ham muốn và giới hạn của lòng người. Mỗi điều ước trong phim không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là một phép thử cho đạo đức, cho niềm tin và cho khát vọng được yêu thương. Bằng cách đặt Ka Young vào vị thế của người bị tổn thương đến mức chai sạn, khi bị chính gia đình của mình từ bỏ từ khi còn nhỏ, bộ phim khéo léo gợi mở câu hỏi rằng liệu tình cảm có thể sống dậy một lần nữa bên trong con người đã từng đi qua tổn thương sâu đậm như thế hay không.

Những tập đầu tiên gần như không có cao trào, nhưng càng về sau, câu chuyện càng xoáy sâu vào mâu thuẫn giữa niềm tin và bản ngã con người. Genie, với sự ngạo mạn và tò mò của một vị thần không hiểu nhân loại, dần nhận ra rằng ngay cả sự vô cảm của Ka Young cũng là một dạng nỗi đau. Chính mối quan hệ này khiến bộ phim đôi khi trở thành một bản đối thoại đầy tính triết học về bản chất con người, thay vì chỉ dừng lại ở một chuyện tình thần thoại giải trí đơn thuần. Điểm đáng ghi nhận khác là cách phim duy trì được sự cân bằng giữa yếu tố cao trào và tâm lý cảm xúc. Một bên là những khung cảnh mênh mông của sa mạc, ánh sáng nhòe đi giữa ngày và đêm như biểu tượng cho ranh giới giữa người và thần, một bên là những khoảnh khắc nội tâm nặng nề khi các nhân vật đối diện với nỗi đau của chính mình.

Dẫu vậy, Genie, Make A Wish vẫn có những điểm yếu về mặt hình ảnh và nội dung đáng tiếc. Một vài phân cảnh cho thấy rõ những hạn chế trong khâu kỹ xảo, khi hiệu ứng phép thuật còn giả, chuyển cảnh chưa đủ mượt và thiếu cảm giác liền mạch với bối cảnh thực, khiến không khí cổ tích của phim đôi lúc bị đứt quãng và khó duy trì cảm xúc trọn vẹn cho người xem. Cùng với đó, phim mắc phải vấn đề muôn thuở của các tác phẩm mà biên kịch Kim Eun Sook đảm nhiệm - sự ôm đồm. Có quá nhiều thứ phải xây dựng và phát triển trong 13 tập phim, từ triết lý nhân sinh, quy luật nhân quả cho đến lời nhắn gửi về sự chữa lành những nỗi đau của con người, nên đôi khi mạch cảm xúc của phim bị ảnh hưởng và chưa thực sự chạm đến cao trào. Một số đoạn hội thoại trở nên giáo điều, mất đi tính tự nhiên vốn là thế mạnh của biên kịch Kim Eun Sook trong các tác phẩm trước đây. Tuy nhiên khi nhìn tổng thể thì đây vẫn là kịch bản có chiều sâu, dám khai thác vùng tối của con người, nơi lòng tốt và tham vọng luôn song hành.

Vai diễn mới lạ của Kim Woo Bin và bước thụt lùi của Suzy

Kim Woo Bin trong Genie, Make A Wish một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một trong những nam diễn viên có khả năng biến hóa linh hoạt nhất màn ảnh Hàn hiện nay. Nhân vật Genie hay còn gọi là Iblis không chỉ là một vị thần ban điều ước, mà còn là hiện thân của sự mâu thuẫn giữa quyền năng và nhân tính. Anh được viết với nhiều tầng cảm xúc, khi vừa mang nét ngạo mạn, bất cần của một kẻ đứng trên con người, vừa dần để lộ những vết nứt yếu mềm khi học cách cảm nhận lòng tin và tình yêu. Kim Woo Bin xử lý những thay đổi tâm lý ấy bằng diễn xuất tiết chế, tinh tế trong cách thể hiện cảm xúc, pha trộn là những nét diễn xuất có phần hài hước thú vị mà các bộ phim trước đó chưa từng thể hiện. Càng về sau, sự chuyển hóa của Woo Bin từ vô cảm sang nhân hậu, từ kẻ giễu cợt thành người biết trân trọng sinh mệnh trở thành điểm sáng khiến nhân vật này có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Trái ngược với bạn diễn, Suzy trong vai Ka Young lại thể hiện một phong độ chông chênh. Cô có lợi thế về hình ảnh và sự phù hợp ngoại hình với kiểu nhân vật lạnh lùng, thông minh và có phần xa cách. Nhưng khi kịch bản yêu cầu cô đào sâu vào nội tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc đối diện với cảm xúc thật, Suzy lại dừng lại ở mức an toàn. Cách Suzy nói thoại đều đều, đôi khi thiếu nhấn nhá càng khiến các cảnh tâm lý mất đi độ rung cảm cần thiết. Nếu ở Anna, Suzy từng khiến khán giả bất ngờ vì một diễn xuất trưởng thành và mạch cảm xúc chân thật, thì ở Genie, Make A Wish, cô như đang quay lại vạch xuất phát. Dẫu vậy, không thể phủ nhận nỗ lực của Suzy khi dấn thân vào một vai diễn không dễ. Ka Young là một nhân vật nhiều lớp, vừa lý trí, vừa tổn thương, vừa sợ hãi tình cảm lại vừa khao khát được yêu. Suzy có thể chưa chạm đến độ chín đó nhưng việc cô dám lựa chọn một vai diễn đầy rủi ro như thế cũng cho thấy mong muốn trưởng thành trong nghề dẫu kết quả chưa thật sự trọn vẹn.

Tương tác giữa Kim Woo Bin và Suzy trong Genie, Make A Wish vẫn là điểm sáng đầy duyên dáng của bộ phim. Sau gần một thập kỷ kể từ Yêu Không Kiểm Soát, cả hai tái ngộ trong bối cảnh kỳ ảo và vẫn giữ được sự kết nối tự nhiên khiến người xem dễ dàng tin vào mối quan hệ giữa thần đèn và con người. Ở những phân đoạn cao trào, khi cả hai cùng rơi vào mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm, cảm xúc ấy được truyền tải trọn vẹn và đủ khiến người xem day dứt với nỗi đau của từng nhân vật. Dù chưa đạt đến mức bùng nổ như kỳ vọng, nhưng sự tương tác giữa Kim Woo Bin và Suzy vẫn đủ để khiến người xem thích thú trong lần quay trở lại này.

Chấm điểm: 3/5

Genie, Make A Wish là một bộ phim có ý tưởng hấp dẫn, hình ảnh đẹp và diễn xuất vững vàng của Kim Woo Bin, nhưng vẫn mắc kẹt giữa tham vọng và sự lúng túng trong triển khai cảm xúc. Phim được đầu tư chỉn chu, có những khoảnh khắc chạm tới sự sâu sắc, song Suzy vẫn chưa thể duy trì được mạch cảm xúc ổn định sau nhiều năm diễn xuất, dù cho các tác phẩm có kịch bản xuất sắc và tạo nhiều đất diễn cho nhân vật của nữ diễn viên. Dẫu vậy, đây vẫn là một tác phẩm đủ khác biệt trong dòng phim giả tưởng lãng mạn Hàn Quốc hiện nay, nhờ kịch bản mang hơi hướng triết lý và cặp đôi trung tâm có sức hút tự nhiên. Tổng thể, Genie, Make A Wish là một bộ phim đẹp từ nhân vật đến khung cảnh, nhưng chưa đủ mạnh để trở thành điều ước khiến khán giả thực sự say mê!