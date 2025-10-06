Từ năm 1919 đến nay, điện ảnh Hàn Quốc đã trải qua hơn 106 năm thăng trầm với hàng ngàn tác phẩm đủ thể loại, nhưng hiếm có bộ phim nào tạo nên hiện tượng doanh thu như Nhân Diện. Với kinh phí vỏn vẹn 200 triệu won chỉ bằng một phần nhỏ so với các phim thương mại trung bình thế mà tính đến ngày 5/10, tác phẩm này đã thu về gần 10,2 tỷ won, tức lãi gấp hơn 51 lần so với vốn bỏ ra. Đáng nói hơn khi phim vẫn đang bán vé khá tốt, luôn nằm trong top 10 phim hot trong ngày ở phòng vé Hàn.

Đây là một con số chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Hàn, vượt xa những kỷ lục trước đó như The Outlaws (lãi 24 lần) hay Extreme Job (lãi 27 lần) - vốn từng được xem là biểu tượng của phim thương mại thành công.

Đạo diễn của Nhân Diện là Yeon Sang Ho, “cha đẻ” của Train to Busan, người vốn quen tay với thể loại kinh dị, xã hội. Lần này, Yeon Sang Ho không chọn xác sống hay bạo lực, mà kể một câu chuyện trần trụi về nỗi ám ảnh nhận dạng và sự mất mát. Phim theo chân Im Dong Hwan, con trai của một nghệ nhân khắc dấu mù lòa (Im Yeong Gyu), khi anh bất ngờ nhận được tin thi thể của mẹ mình, người mất tích suốt 40 năm vừa được phát hiện. Từ đó, anh cùng một nữ PD tên Kim Su Jin bắt đầu lần theo manh mối về cái chết của người mẹ, mở ra chuỗi ký ức về thời kỳ lao động nghèo khó tại khu xưởng may Cheonggyecheon năm xưa.

Không hề có yếu tố giật gân hay ngôi sao phòng vé, Nhân Diện vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên nhờ lối kể chuyện tinh tế và cảm xúc. Yeon Sang Ho đặt trọng tâm vào “khuôn mặt thật” không chỉ của người mẹ mất tích, mà của từng nhân vật bị che phủ bởi định kiến, tội lỗi và thời gian.

Hai diễn viên chính Park Jeong Min và Kwon Hae Hyo nhận cơn mưa lời khen vì diễn xuất chân thực đến nghẹn ngào. Cả hai đều không thuộc mẫu “đẹp chuẩn Hàn” nhưng họ chính là minh chứng rằng diễn xuất và khí chất có thể đè bẹp mọi tiêu chuẩn nhan sắc. Park Jeong Min tạo nên nhân vật Im Dong Hwan vừa mong manh vừa kiên cường, trong khi Kwon Hae Hyo lại khắc họa người cha mù đầy nhân hậu nhưng ám ảnh, khiến khán giả khó cầm nước mắt.

Nhân Diện không chọn diễn viên có sắc vóc, thậm chí còn làm xấu tạo hình của họ, thách thức các tiêu chuẩn về sắc đẹp của Hàn

Truyền thông Hàn gọi Nhân Diện là “hiện tượng sống” của điện ảnh độc lập, còn các nhà phê bình ca ngợi đây là bộ phim “tĩnh mà dữ dội”, “đánh thức niềm tin vào những khuôn mặt bình thường”. Liên hoan phim Busan năm nay đã dành hẳn suất chiếu đặc biệt cho Nhân Diện, trong khi các nước châu Âu cũng nô nức mua bản quyền phát hành, số nước công chiếu Nhân Diện lên tới 154.