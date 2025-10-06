Trung Thu 2025, không ít mỹ nhân có màn hóa thân thành Hằng Nga tiên tử và Cổ Lực Na Trát là một trong số đó. Vốn được đánh giá là nàng thơ sở hữu nhan sắc đặc biệt bậc nhất Cbiz, cô đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi mang tới vẻ đẹp hơn cả vô thực.

Cổ Lực Na Trát đẹp như tiên nữ giáng trần với tạo hình Hằng Nga.

Ngắm nhìn Cổ Lực Na Trát, khán giả cứ ngỡ đây thực sự là nàng Hằng Nga ở trên cung trăng.

Ở loạt ảnh Cổ Lực Na Trát hóa thân thành Hằng Nga tiên tử, khán giả thấy một bóng hình dịu dàng, thánh khiết trong bộ y phục trắng muốt với điểm nhấn là họa tiết cánh hoa. Không chỉ vậy, một dải lụa trắng che mắt khiến cho vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1992 càng thêm phần huyền ảo. Ngắm nhìn cô, tin rằng ai nấy đều cảm thấy đây giống như là tình yêu duy nhất của đời mình.

Cổ Lực Na Trát tại Đêm hội Trung Thu 2025.

Cho những ai chưa biết, bên cạnh Cổ Lực Na Trát thì còn có một mỹ nhân Tân Cương khác cũng gây sốt khi biến thành nàng Hằng Nga, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến một vẻ đẹp rực rỡ chói mắt, thì Cổ Lực Na Trát lại là một sắc thái đối lập hoàn toàn. Cô giống như một vị tiên tử dịu dàng, khiến người xem cảm thấy êm đềm, thư thái và cũng rất khó để dời mắt.

Cùng hóa thân Hằng Nga nhưng Cổ Lực Na Trát và Địch Lệ Nhiệt Ba lại mang tới những vibe hoàn toàn khác biệt.

Cổ Lực Na Trát chuyên đóng các vai mỹ nhân.

Nói thêm về Cổ Lực Na Trát, đây không phải lần đầu tiên cô nàng mang tới một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian. Trong các bộ phim từng tham gia, Cổ Lực Na Trát thường xuyên đảm nhận những vai mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Một vài vai diễn mỹ nhân mà cô nàng từng thể hiện là Tiểu Tuyết trong Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Dạ Minh trong Thập Nhị Đàm, Khố Địch Lưu Ly trong Phong Khởi Nghê Thường, Từ Hữu Dung trong Trạch Thiên Ký... Mới đây nhất, cô cũng gây sốc visual khi vào vai Tiêu Tuyết Ngư trong Phó Sơn Hải.

Chiêm ngưỡng loạt ảnh đẹp phong thần của Cổ Lực Na Trát trong tạo hình Hằng Nga: