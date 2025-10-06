Thời gian gần đây, màn ảnh Trung Quốc chứng kiến không ít bộ phim ngắn chất lượng lên sóng và Kim Chiêu Ngọc Túy cũng là một trong số đó. Được biết, tác phẩm này kể câu chuyện giữa môn chủ Tiêu Cẩm Du của Tuân Thiên Môn và Tiêu Nhận, người tưởng như là em trai của Tiêu Cẩm Du nhưng thực ra lại là một hoàng tử. Mọi chuyện bắt đầu khi Tiêu Cẩm Du bị sát hại một cách tàn nhẫn trong lúc điều tra Sở Vương. Sau đó, cô sống lại một lần nữa nhưng ở trong cơ thể của Lục Chiêu, Sở vương phi mù lòa yếu đuối.

Bộ phim ngắn Kim Chiêu Ngọc Túy được chiếu trên nền tảng Bilibili.

Không cam lòng trước thực tại khắc nghiệt, Tiêu Cẩm Ngọc quyết tâm điều tra chân tướng, báo thù rửa hận. Thế rồi, Tiêu Cẩm Ngọc phát hiện ra một bí mật động trời, đó là Tiêu Nhận vẫn luôn ôm một thứ tình cảm đơn phương dành cho nàng, nhưng cũng vì thế mà nói dối nàng.

Đảm nhận vai nam chính Tiêu Nhận là Châu Tuấn Vỹ, người từng đảm nhận vai Yên Lâm ở bộ phim đình đám Ninh An Như Mộng. Trong khi đó, vai nữ chính Tiêu Cẩm Ngọc/Lục Chiêu do Chu Lệ Lam đảm nhận. Cả hai đều được khen có nhan sắc ấn tượng, tạo chemistry rất tốt với nhau, nội dung phim cũng cực kỳ hấp dẫn.

Tác phẩm này do Châu Tuấn Vỹ và Chu Lệ Lam đóng chính.

Trên nền tảng Bilibili, Kim Chiêu Ngọc Túy thực tế không phải một bộ phim vô danh mà khá được yêu thích. Dẫu vậy so với các phim dài tập, lượng view của Kim Chiêu Ngọc Túy chỉ là một con số rất nhỏ mà thôi. Tác phẩm này cũng rơi vào tình cảnh giống như nhiều bộ phim ngắn khác: Có thể chất lượng rất ổn, thế nhưng vì dàn cast kém tên tuổi, không đủ kinh phí để thực hiện các chiến dịch marketing lớn nên cuối cùng không được công chúng biết đến một cách rộng rãi.

Châu Tuấn Vỹ được biết đến với vai nam phụ Yên Lâm trong Ninh An Như Mộng.

Chu Lệ Lam tả tơi vẫn cực kỳ xinh đẹp ở Kim Chiêu Ngọc Túy.

Về phần khán giả, đa số những người biết đến bộ phim này đều dành những lời có cánh cho nó. Họ cho rằng một tác phẩm như vậy xứng đáng được biết tới nhiều hơn: