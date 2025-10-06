1. Khâu Bội Ninh - Tây Du Ký 1986

Hằng Nga là biểu tượng huyền thoại trong văn hóa Trung Hoa, đại diện cho sự cô độc, dịu dàng và nỗi biệt ly phàm trần. Phiên bản Hằng Nga do Khâu Bội Ninh thủ vai trong Tây Du Ký năm 1986 vẫn được coi là kinh điển nhất. Dù tạo hình có phần "cổ xưa" hơn các mỹ nhân kế nhiệm, Khâu Bội Ninh lại sở hữu khí chất tiên nữ khó ai sánh kịp: vừa thanh thoát, kiêu ngạo, lại vừa toát lên vẻ tao nhã rất tự nhiên. Đặc biệt, chấm son đỏ giữa lông mày trong tạo hình của cô còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc trong Đạo giáo và Phật giáo về việc "nhìn rõ bản chất" và "phá vỡ hư không". Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, khí chất và ý nghĩa biểu tượng đã đưa Hằng Nga của Tây Du Ký trở thành đỉnh cao thẩm mỹ cổ trang khó lòng vượt qua cho đến tận ngày nay.

2. Nhan Đan Thần - Bảo Liên Đăng

Hằng Nga do Nhan Đan Thần thủ vai trong bộ phim Bảo Liên Đăng quả thực khiến khán giả nhớ mãi không quên. Lần đầu cô xuất hiện đã đẹp đến nao lòng, với nhan sắc khiến người ta sửng sốt. Nhan Đan Thần sỡ hữu giơng mặt như hoa đào, mắt long lanh sóng thu, nụ cười tao nhã toát lên hết vẻ tiên tử và nhan sắc cổ điển. Không ít khán giả nhận xét cô và Dương Tiễn là cặp "tài tử giai nhân" mẫu mực. Hằng Nga của Nhan Đan Thần không chỉ là nữ thần tuổi thơ của bao người mà còn là một trong những hình ảnh Hằng Nga đẹp nhất trên màn ảnh.

3. Trần Hồng - Ngày Xuân Rực Rỡ Của Trư Bát Giới

Hằng Nga do Trần Hồng thủ vai toát lên vẻ đoan trang quý phái, giữa nét thanh khiết xinh đẹp còn mang cảm giác nghiêng nước nghiêng thành. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng với nhiều vai mỹ nhân kinh điển, từ Liên Thành đến Điêu Thuyền. Tạo hình Hằng Nga của cô thiên về tiên khí bay bổng cùng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thể hiện khả năng thích nghi đa dạng trong diễn xuất. Phiên bản Hằng Nga trong Ngày Xuân Rực Rỡ Của Trư Bát Giới của Trần Hồng quả thực là một vẻ đẹp đến nghẹt thở, với một loại khí chất đặc biệt bao quanh.

4. Lưu Đào - Bảng Phong Thần

Khả năng diễn xuất của Lưu Đào thực sự đáng ngưỡng mộ. Cô có thể hóa thân thành nhiều vai, từ nữ tổng tài bá đạo lạnh lùng đến mỹ nhân dịu dàng và luôn để lại dấu ấn riêng biệt. Trong phim Bảng Phong Thần, Lưu Đào thủ vai Hằng Nga với phong cách dịu dàng, đáng yêu, bớt đi sự lạnh lùng và thêm phần gần gũi, thân thiện. Nếu phiên bản của Trần Hồng đẹp một cách rõ ràng và trực diện, thì Hằng Nga của Lưu Đào lại mang vẻ đẹp kín đáo, sâu lắng hơn, tạo nên một sự dễ chịu khác biệt.

5. Phạm Văn Phương - Truyền Thuyết Hằng Nga

Mỹ nhân số một Singapore Phạm Văn Phương đã hóa thân thành Hằng Nga trong phim truyền hình Truyền Thuyết Hằng Nga. Với tạo hình giản dị cùng lối diễn xuất chân thực, phiên bản Hằng Nga này trở nên khác biệt. Tạo hình Hằng Nga của Phạm Văn Phương tuy không gây choáng ngợp nhưng lại rất dịu dàng và có sức hút riêng.

6. Lý Hân Nhữ - Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Lý Hân Nhữ đã hóa thân thành công Hằng Nga trong Bảo Liên Đăng Tiền Truyện khi thay thế đàn chị Nhan Đan Thần trong phần phim trước đó. Với tạo hình cổ trang trắng muốt, cô toát lên vẻ tiên khí bay bổng, như một tiên nữ giáng trần, hoàn toàn chinh phục khán giả. Tuy nhiên, nếu Hằng Nga là đỉnh cao nhan sắc của Lý Hân Nhữ, thì vai "xấu nữ" Lâm Vô Địch lại là đỉnh cao diễn xuất của cô. Khả năng "biến hình" và diễn xuất tài tình này khiến nhiều khán giả đến nay vẫn không nhận ra rằng hai nhân vật đối lập này đều do một diễn viên đảm nhận.

7. Trịnh Sảng - Ngộ Không Truyện

A Nguyệt (tiền kiếp Hằng Nga) do Trịnh Sảng thủ vai trong Ngộ Không Truyện gây ấn tượng bởi vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn, thuần khiết. Dù sở hữu hai tạo hình (Hằng Nga và thôn nữ A Nguyệt), nhan sắc của Trịnh Sảng vẫn tỏa sáng với nét thanh tao, trong trẻo. Tạo hình của cô tuy không quá lộng lẫy, cầu kỳ nhưng lại thành công tôn lên nét đẹp vốn có của nữ diễn viên ở thời kỳ đỉnh cao.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhật Nguyệt Truyền Kỳ

Hằng Nga luôn mang đến ấn tượng về một nàng tiên xinh đẹp, lãng mạn với khí chất ưu tư, thanh thoát. Khác hẳn với các phiên bản trước đó, bộ phim Nhật Nguyệt Truyền Kỳ đã mang đến một sự thay đổi hoàn toàn. Lấy bối cảnh câu chuyện tình yêu cảm động giữa Hậu Nghệ (Đậu Kiêu) và Hằng Nga (Địch Lệ Nhiệt Ba) tại ngôi làng Kim Ngư thời cổ đại, Hằng Nga của Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bất ngờ lớn với tạo hình mới lạ. Phiên bản này có nét Tây Tây lạ mắt khác biệt so với Hằng Nga đậm chất truyền thống Trung Quốc. Đặc biệt, trang phục của cô là váy vải thô đơn giản, để lộ tay chân, khiến nhân vật trở nên vừa hiện đại vừa mang vẻ "hoang dã" như người nguyên thủy. Sự khác biệt này không chỉ làm thay đổi hình ảnh Hằng Nga quen thuộc trong tâm trí khán giả, mà còn khiến nhiều người cảm thấy lạ mắt và độc đáo.

9. Thang Gia Lệ - Hoan Thiên Hỉ Địa Thất Tiên Nữ

Thang Gia Lệ đã thủ vai Hằng Nga trong bộ phim Hoan Thiên Hỉ Địa Thất Tiên Nữ. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, khác biệt với nét thánh thiện của các phiên bản trước, Hằng Nga của Thang Gia Lệ được khán giả coi là nàng Hằng Nga gợi cảm nhất trên màn ảnh Trung Quốc.

10. Mã Tô - Hoan Lạc Nguyên Soái

Mã Tô đã hóa thân thành công Hằng Nga trong phim Hoan Lạc Nguyên Soái. Cô mang đến hình ảnh Hằng Nga xinh đẹp, nhẹ nhàng và tiên khí thoát tục, cực kỳ phù hợp với vai tiên nữ. Dù nhan sắc có thể chưa sánh bằng một số đàn chị, nhưng Mã Tô vẫn tạo nên một phiên bản Hằng Nga đáng nhớ nhờ tổng thể tạo hình cổ trang và khí chất tiên tử rất xuất sắc. Chính điều này đã giúp cô để lại một ấn tượng riêng trong lòng khán giả.