Dụi mắt 1000 lần vẫn không nhận ra Kim Ji Won

Mới đây, trên Pann (một trong số những diễn đàn về Kbiz lớn nhất Hàn Quốc) bất ngờ viral một hình ảnh của nữ diễn viên Kim Ji Won. Đáng nói hơn nếu không đọc phần chú thích ảnh thì nhiều khán giả sẽ vô tình lướt qua vì hoàn toàn không nhận ra nữ minh tinh họ Kim. Trong kiểu tóc mái bằng quen thuộc, gương mặt cô lại rất khác lạ, vô cùng xinh đẹp nhưng lại không giống với Kim Ji Won mà chúng ta từng biết.

Hình ảnh của Kim Ji Won đang viral trên Pann

Nhìn kỹ hình ảnh, nhiều khán giả cho rằng đây là Kim Ji Won thời kỳ đóng vai Rachel Yoo ở phim The Heirs, số khác lại nghi ngờ rằng đây là tạo hình phim mới của nữ diễn viên bởi hồi đầu năm nay, Kim Ji Won cũng xuất hiện với kiểu tóc mái bằng. Điểm chung của các bình luận là đều hết lời khen ngợi Kim Ji Won, choáng ngợp với nhan sắc của cô, dù hơi khác lạ nhưng vẫn quá xinh đẹp, khí chất tiểu thư tràn màn hình. Nhiều bình luận còn cho rằng Kim Ji Won thực sự xinh đẹp hơn cả IU, Yoona hay Suzy,... đều là những biểu tượng nhan sắc cùng lứa với cô.

Thực tế đây chính xác là bức ảnh của Kim Ji Won thời The Heirs, có lẽ vì kiểu tóc mái quá dày nên mới mang tới cảm giác khác lạ cho tổng thể khuôn mặt. Trong The Heirs, Kim Ji Won hóa thân thành Rachel Yoo, tiểu thư thừa kế RS International với khí chất sang chảnh và kiêu kỳ đúng chuẩn “queen bee” của Học viện Jeguk. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, Rachel ý thức rõ vị thế của mình nên luôn giữ hình ảnh lạnh lùng, khó gần và không dễ bị lung lay trước lời ra tiếng vào. Cô nàng vừa thông minh, học giỏi, vừa am hiểu thời trang, luôn xuất hiện trong những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ khiến ai cũng phải choáng ngợp.

Không chỉ sang chảnh trong tính cách và phong cách, Rachel còn yêu theo cách rất “nhà giàu”, lý trí, thực tế và có phần kiêu hãnh. Dù là vị hôn thê của Kim Tan (Lee Min Ho), cô không thể chấp nhận thân phận con vợ lẽ của anh và sẵn sàng dùng mọi cách để bảo vệ danh dự của mình. Tuy thất bại trong tình yêu, Rachel Yoo vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ cá tính độc lập, tự tin và vẻ đẹp lạnh lùng khó cưỡng, một trong những vai diễn giúp Kim Ji Won khẳng định bản lĩnh diễn xuất và sức hút riêng trên màn ảnh Hàn. Năm đó so với nữ chính Park Shin Hye, Kim Ji Won được yêu thích hơn cả, thậm chí đến nay nhiều người còn gọi vui Rachel Yoo năm đó là một "hệ tư tưởng" cho những vai tiểu thư tài phiệt trên màn ảnh Hàn.