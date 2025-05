10. Kim Ji Won - Đôi mắt biết cười

Dù không phải là nữ thần top 1 Kbiz nhưng Kim Ji Won lại sở hữu đôi mắt to, sáng và có chiều sâu, đây được xem là điểm nhấn đắt giá làm nên thần thái cuốn hút của nữ diên viên trên màn ảnh. Không chỉ mang nét dịu dàng, đôi mắt “biết cười” với bọng mắt duyên dáng còn giúp cô ghi điểm trong lòng khán giả. Nhờ ngoại hình nổi bật và diễn xuất tinh tế, Kim Ji Won tỏa sáng qua loạt vai diễn ấn tượng như Hong Hae In trong Queen of Tears, Mi Jeong của My Liberation Notes hay Choi Ae Ra trong Fight for My Way. Mỗi ánh nhìn của cô đều mang theo cảm xúc, khiến người xem không thể rời mắt.

9. Go Ara – Đôi mắt ngũ sắc cuốn hút màn ảnh Hàn

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Go Ara ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Reply 1994, Miss Hammurabi và The Childe (2023). Cô từng được xem là "hiện tượng visual" của làng giải trí Hàn Quốc, đặc biệt nổi bật với đôi mắt ngũ sắc hiếm gặp – to, tròn và sáng, tạo nên nét cuốn hút khó trộn lẫn trong dàn diễn viên thế hệ 8x. Ánh mắt của Go Ara được ví như “thanh xuân học trò” – vừa trong trẻo, vừa hoài niệm – trở thành điểm sáng giúp cô thường xuyên được giao vai nữ chính trong những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn.

8. Dương Mịch – Đôi mắt hồ ly của giải trí Hoa ngữ

Dương Mịch là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, được biết đến với "ánh mắt hồ ly" đầy cuốn hút, trở thành một trong những đặc điểm nổi bật giúp cô chinh phục công chúng. Dù khuôn mặt của cô không hoàn hảo theo tiêu chuẩn truyền thống, với chiếc mũi hếch, miệng móm và cằm vuông, nhưng ánh mắt sắc sảo của Dương Mịch lại là điểm nhấn không thể bỏ qua. Đôi mắt của cô có sức hút mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt. Chính ánh mắt hồ ly này đã "cứu rỗi" mọi khuyết điểm trên khuôn mặt, trở thành dấu ấn đặc biệt giúp cô khẳng định tên tuổi trong giới giải trí Hoa ngữ.

7. Elizabeth Olsen – Đôi mắt phù thủy đầy mê hoặc

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Elizabeth Olsen không chỉ là điểm nhấn nhan sắc mà còn là “vũ khí cảm xúc” tạo nên một Scarlet Witch đầy huyền thoại trong Avengers. Có lúc ánh mắt ấy tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, có lúc lại cuộn trào như cơn bão cảm xúc giữa vũ trụ hỗn loạn. Có lúc đôi mắt ấy như hồ nước bình yên, có lúc lại như vũ trụ sụp đổ. Ánh mắt của cô luôn toát lên sự quyền lực, quyến rũ và mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Olsen không cần "make-up đậm", chỉ cần ánh mắt là đủ khiến vạn người say.

6. Mai Davika – Đôi mắt lai Tây như thôi miên

Mai Davika là bảo vật nhan sắc của Thái Lan vừa có nét Á Đông mềm mại, vừa có vibe lai Tây sắc sảo. Trong số những điểm nổi bật trên gương mặt, đôi mắt của Mai Davika luôn được nhắc đến nhiều nhất. Mắt to, tròn, đen và đặc biệt có chiều sâu vừa quyến rũ, vừa có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ. Chính đôi mắt ấy đã giúp nữ diễn viên ghi điểm trong loạt phim nổi tiếng như Tình Người Duyên Ma, My Ambulance hay Astrophile, đồng thời khẳng định vị thế nhan sắc hàng đầu của cô tại xứ chùa Vàng.

5. Anne Hathaway – Đôi mắt cổ tích giữa đời thực

Anne Hathaway mang trong mình đôi mắt to tròn như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Dù trong The Princess Diaries, Les Misérables hay Interstellar, ánh mắt ấy luôn chứa đựng sự thông minh, đồng cảm và… một chút mơ mộng. Có lẽ vì thế mà Hathaway luôn được yêu mến như một nàng thơ của Hollywood – dịu dàng, sang trọng và đậm chất cổ điển.

4. Hashimoto Kanna – Đôi mắt thiên thần xứ hoa anh đào

Hashimoto Kanna từng khiến mạng xã hội dậy sóng với danh xưng “thiên thần quốc dân” nhờ đôi mắt tròn xoe, long lanh như phủ lớp sương nhẹ. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt màu hổ phách long lanh hiếm có, vừa trong trẻo vừa cuốn hút. Nhờ ánh nhìn đặc biệt này, cô dễ dàng hóa thân từ hình tượng ngây thơ như nữ sinh anime đến nét cá tính, sắc sảo hơn mà vẫn giữ được dấu ấn riêng biệt.

3. Châu Tấn – Đôi mắt huyền thoại của diễn xuất Hoa ngữ

Châu Tấn được xem là một trong những biểu tượng diễn xuất hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, cô chinh phục khán giả không chỉ bằng kỹ năng diễn xuất tinh tế mà còn bởi đôi mắt trong trẻo như tinh linh, có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc mà không cần lời thoại. Cũng chính nhờ khả năng diễn xuất bậc thầy qua ánh mắt, Châu Tấn cũng trở thành “nỗi ám ảnh” của sinh viên ngành diễn xuất tại Trung Quốc, khi nhiều phân cảnh kinh điển của cô được dùng làm bài thi. Với tài năng ấy, Châu Tấn được mệnh danh là “quốc bảo diễn xuất”, là chuẩn mực khó vượt qua của thế hệ diễn viên sau này.

2. Tôn Lệ – Đôi mắt cương nghị và sâu lắng

Tôn Lệ cũng được xem là một trong những mỹ nhân diễn bằng mắt. Tôn Lệ có đôi mắt đơn mí rất Á Đông, không quá sắc nhưng đầy nội lực, được ví như “ống kính tâm hồn” giúp cô thể hiện trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, chỉ bằng ánh mắt, cô đã khắc họa rõ nét hành trình từ cô gái ngây thơ đến người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng. Đôi mắt của Tôn Lệ không cần lời thoại, vẫn truyền tải được nỗi đau, sự kiên cường và cả những phút yếu mềm. Đây chính là “vũ khí” khiến khán giả không thể rời mắt và giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

1. Alexandra Daddario – Kỳ quan thế giới thứ 8 là đây

Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm cùng vóc dáng đẹp như tượng tạc giúp Alexandra Daddario trở thành một biểu tượng nhan sắc khó thay thế của Hollywood. Theo truyền thông Mỹ, ánh mắt đặc biệt này được ví như "kỳ quan thế giới thứ 8" nhờ sức hút thị giác mạnh mẽ, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Alexandra thường được biết đến với hình ảnh nóng bỏng, năng lượng rực cháy và luôn cháy hết mình trong từng vai diễn. Dù là trong Percy Jackson, Baywatch hay The White Lotus, thần thái và ánh nhìn của cô luôn là điểm nhấn khiến người xem khó lòng rời mắt.