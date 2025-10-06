Đây mà là Đàm Tùng Vận sao?

Mới đây, những hình ảnh của Đàm Tùng Vận trên phim trường Lan Hương Như Cố đã được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút không ít sự chú ý. Nếu như ở những hình ảnh leak trước đây, Đàm Tùng Vận luôn được quan tâm vì nhan sắc xinh đẹp, trẻ mãi không già thì lần này, cô lại hiện lên với dáng vẻ già nua vô cùng khiến khán giả nhất thời cảm thấy khó tin.

Vốn nổi tiếng với vẻ trẻ đẹp không tuổi...

Thực tế, đây là tạo hình khi về già của nhân vật Hứa Lan Hương do cô đảm nhận. Trên mạng xã hội, khán giả gửi đến Đàm Tùng Vận những lời có cánh, không phải vì vẻ ngoài ấn tượng mà bởi cảm giác chân thực mà cô mang lại, cũng như tinh thần không ngại xấu, hết mình cho vai diễn của cô.

...thế nhưng hiện tại, cô lại đang gây sốt với loạt hình ảnh già nua đầy khác lạ trong Lan Hương Như Cố.

Thực tế, đây là tạo hình của nữ chính Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương khi về già.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ai rồi cũng phải tới lúc tuổi già, rất thích phim quay đến khi về già vì nó chân thực về những điều thường thấy trong cuộc sống, cảm ơn tất cả ekip và các diễn viên đã nỗ lực mỗi ngày cho mỗi cảnh quay, hẹn gặp Lan Hương nhé. - Đẹp quá, phim này tạo hình cho từng nhân vật rất chỉn chu từ lúc trẻ cho đến lúc về già. - Ê có tâm nha, ok đó. - Già hay trẻ đều rất rõ ràng, Vận có thể hoá thân trong các nhân vật ở mọi độ tuổi. Mong chờ Lan Hương quá. - Đàm Tùng Vận dù rất trẻ đẹp nhưng lại không bị cố chấp vào chuyện lên phim phải trẻ đẹp, duyệt nha.

Nói thêm về Lan Hương Như Cố, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính. Trong phim, Đàm Tùng Vận thể hiện vai nữ chính Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương. Thẩm Gia Lan vốn là thiên kim của phủ Đại học sĩ, hai nhà Thẩm - Lâm đã định hôn ước cho cô và Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa). Thế nhưng, mối hôn sự này không thành sau khi nhà họ Thẩm bị kết tội mưu phản.

Lan Hương Như Cố xoay quanh câu chuyện của Hứa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ.

Giữa cơn bão khủng khiếp ập đến, Thẩm Gia Lan may mắn được cặp vợ chồng họ Hứa - vốn là người ở của Lâm gia cưu mang. Năm xưa, mẹ của Thẩm Gia Lan từng giúp đỡ hai người nên nay họ đến để trả nợ ân tình. Vợ chồng họ Hứa có một người con gái là Hứa Lan Hương nhưng đã qua đời vì bệnh tật. Bởi vậy nên giờ đây, để che giấu bản thân, Thẩm Gia Lan buộc phải sống với thân phận mới này và trở thành một nha hoàn trong nhà họ Lâm, cuối cùng nối lại duyên phận cùng Lâm Cẩm Kỳ.