Trong năm 2025, điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt phim 18+ nhưng không nhiều trong số đó gặt hái được thành công vang dội về doanh thu. Cơn sốt “nội dung cấm trẻ con” tưởng như sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho phim Việt, lại nhanh chóng hạ nhiệt. Cảnh nóng, cảnh rùng rợn, đẫm máu, yếu tố bạo liệt hay ngôn từ thô ráp không còn xuất hiện quá nhiều, từng là món ngon nhưng rồi ăn mãi cũng ngán.

Bão phim 18+ và thực tế phũ phàng

Thị trường phim Việt năm 2025 dường như đang bị quá tải bởi dòng phim 18+. Hầu hết tháng nào cũng có tác phẩm mới ra mắt với những cách quảng bá chung chung như “ra rạp không cắt cảnh nào”, “bạo liệt nhất từ trước đến nay”, “chưa từng có trên màn ảnh Việt”,.... Những chiêu này vốn từng gây tò mò ở giai đoạn đầu của điện ảnh thương mại, giờ lại trở nên vô nghĩa. Bởi khán giả hiện nay không còn tò mò vì yếu tố “người lớn” nữa, mà họ muốn xem một bộ phim có kịch bản đủ sức nặng.

Những cái tên như Đồi Hành Xác, Có Chơi Có Chịu, Khế Ước Bán Dâu hay Cô Dâu Ma mới ra mắt trong tháng 9 đều chung một số phận. Không ít phim rơi vào tình trạng phòng vé vắng tanh, các rạp buộc phải giảm suất hoặc rút phim sớm. Thậm chí, nhiều khán giả còn phản ứng gay gắt, cho rằng các tác phẩm này có chất lượng quá tệ hại so với những gì ekip quảng bá ban đầu.

Có Chơi Có Chịu

Đồi Hành Xác - phim được ekip tích cực quảng bá trước gần 1 tháng, đánh vào yếu tố rùng rợn, đầu tư khủng nhưng chỉ trụ được ít ngày rồi rút khỏi rạp, doanh thu chưa chạm 2 tỷ. Có Chơi Có Chịu còn thảm hơn, thu vỏn vẹn hơn 150 triệu, thấp đến mức nhà sản xuất không muốn nhắc tới. Thứ người ta để ý về bộ phim này chỉ là drama bên lề, câu chuyện tranh cãi giữa diễn viên với đạo diễn. Những phim khác như Cô Dâu Ma hay Khế Ước Bán Dâu còn được quảng bá rầm rộ hơn nhưng số phận cũng chẳng khá hơn là bao, doanh thu thấp, phản ứng khán giả không tốt, lép vế hoàn toàn trước các bom tấn phòng vé. Sắp tới, lại thêm một loạt các dự án cộp mác 18+ ra mắt như Bịt Mắt Bắt Nai, Cải Mả hay Nhà Ma Xó,... nhưng chưa có tín hiệu khả quan hay yếu tố nổi bật nào cho thấy chúng sẽ “giải cứu” dòng phim đang tuột dốc này.

Bịt Mắt Bắt Nai mới poster đã nóng

Điều trớ trêu là trong khi dòng phim 18+ bị khán giả ngoảnh mặt, những bộ phim có giới hạn tuổi thấp hơn, kể chuyện chặt chẽ hơn như Mưa Đỏ (13+) hay Tử Chiến Trên Không (16+) lại thành công vang dội. Không chỉ doanh thu cao, hai bộ phim này còn được giới phê bình đánh giá tích cực nhờ sự cân bằng giữa kịch bản, kỹ thuật và cảm xúc. Thành công của chúng chứng minh một điều rõ ràng: khán giả Việt sẵn sàng ủng hộ phim nội địa, miễn là phim hay, chứ không phải vì nó “nóng”.

Tại sao phim 18+ không có lợi thế?

Trong quá khứ, rất nhiều phim Việt có yếu tố 18+ từng được PR rầm rộ theo hướng "qua vòng kiểm duyệt", "ra rạp không bị cắt cảnh", "rùng rợn, táo bạo nhất" và ít nhiều tạo sự tò mò cho khán giả. Nhưng hiện tại, khi thị hiếu khán giả đã thay đổi, cách làm cũ không còn hiệu quả, nhất là khi 2025 chứng kiến quá nhiều phim cộp mác "người lớn" ra rạp.

Nhiều bộ phim gắn mác 18+ hiện nay chỉ dừng lại ở việc nhấn vào yếu tố nóng - kinh dị - gây sốc mà thiếu chiều sâu tâm lý và thông điệp. Người xem có thể bị thu hút vài phút đầu vì sự táo bạo, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra kịch bản rời rạc, thoại gượng gạo và cú twist chẳng khác gì phim chiếu mạng. Những yếu tố được quảng bá rầm rộ trở thành điểm yếu chết người khi bị đặt dưới lăng kính điện ảnh, trên màn ảnh rộng. Khi phim không còn đủ hay, ekip lại đẩy mạnh truyền thông bằng các yếu tố nặng đô chỉ khiến khán giả không còn bị cuốn theo những lời hứa xuông. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng việc dùng mác phim 18+ làm mồi câu khách là dấu hiệu của một bộ phim yếu kém về mặt nội dung.

18+ không còn là tiêu chí chất lượng. Trong cùng một năm, điện ảnh Việt có nhiều ví dụ cho thấy không cần nóng vẫn cháy vé. Tử Chiến Trên Không tạo hiệu ứng mạnh nhờ kỹ xảo chiến đấu đỉnh cao, hành động đã mắt, diễn xuất quá tốt và dù là phim hành động nhưng nó cũng không cần đến những cảnh quá đẫm máu, rùng rợn, đi quá giới hạn 16+. Mưa Đỏ là phim chiến tranh, chạm tới nỗi đau dân tộc mà không cần quá nhiều cảnh nhạy cảm, chưa kể mác 13+ còn giúp nhiều học sinh được xem phim. Sức hút của chúng đến từ câu chuyện - thứ mà mọi chiêu trò thị giác đều không thể thay thế.

Những con số phòng vé năm 2025 cho thấy khán giả đang khắt khe hơn, còn thị trường thì đang loại bỏ dần các sản phẩm hời hợt. Trong bối cảnh này, việc tiếp tục lặp lại công thức “nóng - bạo - ồn ào” chẳng khác nào tự đào mộ cho chính dự án của mình.

Tử Chiến Trên Không

Mưa Đỏ

Chất lượng mới là chìa khóa, không phải con số

Điện ảnh không cấm 18+, nhưng khán giả chỉ lại rất kén khi chọn phim 18+ để thưởng thức. Những đạo diễn lớn trên thế giới từng làm phim người lớn, nhưng họ dùng yếu tố ấy để nói về bi kịch, cô đơn, hoặc bản năng con người chứ không phải công cụ bán vé, bỏ quên cảm xúc thật. Khán giả Việt không dễ dãi, họ sẵn sàng bỏ tiền xem phim nếu phim đó đủ chất lượng. Họ cũng sẵn sàng đón nhận phim 18+ nếu cảnh nóng, cảnh rùng rợn là cần thiết và có giá trị cảm xúc. Nhưng khi yếu tố người lớn bị đẩy lên quá mức, làm mờ đi câu chuyện, người xem sẽ cảm thấy bị lừa. Đây chính là lý do vì sao nhiều phim 18+ hiện nay không thể "sống bền" ngoài phòng vé.

Cô Dâu Ma

Trong khi đó, một làn gió mới đang nổi lên, những bộ phim không cần cảnh nóng, cảnh bạo vẫn đủ mạnh để chinh phục rạp chiếu. Họ không cần phải nhấn mạnh việc "qua vòng kiểm duyệt" mà chỉ cần một câu chuyện đủ sức chạm. Năm 2025, khán giả đã chứng minh rằng họ quan tâm tới phim như một trải nghiệm văn hóa, không phải như thứ kích thích thị giác. Việc quá tải phim 18+ không phải điều đáng lên án, bởi có những dòng phim (tiêu biểu như kinh dị) vẫn cần gắn mác này nhưng muốn phim thành công thì quan trọng hơn vẫn là phải dựa vào kịch bản, cảm xúc, và sự chân thành trong sáng tạo. Bởi cuối cùng, điều khán giả tìm kiếm không phải là ranh giới 18+ hay 16+, mà là một bộ phim đủ sức khiến họ nhớ mãi sau khi thưởng thức.