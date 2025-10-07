Sau những lùm xùm không đáng có của diễn viên, bộ phim Cải Mả mới đây vừa tung poster và trailer chính thức, hé lộ một câu chuyện tâm linh rùng rợn xoay quanh dòng họ Đỗ - nơi mỗi nấm mồ, mỗi nhát cuốc đất đều chứa đựng bí mật oán nghiệp truyền đời. Bộ phim dự kiến khởi chiếu đúng dịp Halloween, ngày 31.10.2025, hứa hẹn mang đến màu sắc kinh dị thuần Việt trong mùa phim vốn ngập tràn tác phẩm cùng thể loại.

Trailer phim Cải Mả

Cải Mả là dự án phim giữ trọn câu chuyện Việt nhưng lại được cố vấn bởi nhà sản xuất người Hàn Quốc Kim Young Min - người đứng sau thành công toàn cầu của bom tấn Quật Mộ Trùng Ma (Exhuma), nhất là khi poster phim tung ra mang hơi hướm tác phẩm kinh điển xứ Hàn. Chính vì vậy, khi dự án ra mắt, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải là phiên bản Việt hóa của phim Hàn. Đại diện nhà sản xuất, bà Emily Lê, đã thẳng thắn khẳng định: Chúng tôi không sao chép Quật Mộ Trùng Ma. Tại thời điểm phim Hàn ra mắt, kịch bản Cải Mả đã được hoàn thiện. Anh Kim Young Min là bạn lâu năm của tôi và khi nghe về dự án, anh tỏ ra hứng thú trước nét tương đồng trong văn hóa cải táng của Việt Nam và Hàn Quốc. Vì thế, anh đã nhận lời sang Việt Nam hỗ trợ ekip về mặt chuyên môn.

Poster phim Cải Mả

Được cho là gợi nhắc Exhuma

Không chỉ khác biệt ở bối cảnh văn hóa, Cải Mả còn chọn lối kể chuyện đa tuyến, thay vì bám vào một nhân vật chính. Câu chuyện len lỏi qua từng thành viên của Đỗ gia, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, mở ra những mảnh đời và toan tính riêng. Đây cũng là một thử thách thú vị dành cho dàn diễn viên khi mỗi người đều có cơ hội trở thành “trung tâm” trong lát cắt của riêng mình.

Gây chú ý nhất trong dàn cast là Avin Lu. Nam diễn viên từng quen thuộc với hình ảnh chàng thơ, lãng tử lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị qua vai Sáng - một nhân vật gai góc, lập dị, thậm chí phải “tập sống như người rừng” để thể hiện bản năng hoang dã. Avin Lu chia sẻ: Từ trước đến nay khán giả biết đến tôi qua các vai thanh xuân, nhẹ nhàng, nên tôi muốn thay đổi. Tôi đã đi thử nhiều vai khác nhau, và đến Cải Mả, tôi mới thực sự có cơ hội bứt phá. Và quả nhiên khi nhìn tạo hình của Avin lần này, khán giả hoàn toàn không hề nhận ra chàng thơ quen thuộc trong loạt phim tình cảm nổi tiếng.

Trong khi đó, Rima Thanh Vy - cái tên gắn liền với dòng phim kinh dị Việt - lại tiếp tục gây tò mò khi hóa thân thành một nhân vật mang thân phận mập mờ, không rõ thiện ác. Xuất hiện trong trang phục của người dân tộc thiểu số, cô gái này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp huyền hoặc nhưng đồng thời phải chịu những cảnh tra tấn tàn khốc. Rima tiết lộ nhân vật của mình “ẩn chứa nhiều lớp tâm lý và có kết nối đặc biệt với bi kịch của dòng họ Đỗ”.

Bên cạnh thế hệ trẻ, Cải Mả còn quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Lê Huỳnh, Kim Lonh. Đặc biệt, NS Hoàng Phúc - “ông trùm phản diện” của màn ảnh Việt - trở lại với vai ông Quang, người đứng đầu gia tộc, vừa tri thức, vừa đầy mưu toan.

Câu chuyện của Cải Mả bắt đầu khi bốn anh em Quang - Minh - Chánh - Đại, thuộc dòng họ Đỗ, liên tục gặp tai ương. Họ tin rằng tổ tiên đang quở trách vì con cháu lơ là mồ mả, nên quyết định tề tựu để thực hiện nghi lễ cải táng. Thế nhưng, càng đào sâu, họ càng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường: mộ phần bị phá hủy có chủ đích, những uẩn khúc trong quá khứ dần trồi lên, và ánh nhìn nghi kỵ giữa người trong nhà càng thêm rõ rệt. Ai cũng có bí mật riêng, và công cuộc quật mộ vô tình trở thành khởi đầu cho hàng loạt sự kiện kinh hoàng.

Phân cảnh quật mộ trong trailer được xem là điểm nhấn của phim, khi tái hiện đầy đủ từng công đoạn cúng kiếng, nạy quách, lượm hài cốt - vừa chân thực, vừa ám ảnh. Đạo diễn Thắng Vũ cho biết anh muốn khắc họa nghi thức cải táng không chỉ như một yếu tố kinh dị, mà còn là nét văn hóa tâm linh sâu sắc của người Việt: nơi quá khứ, nghiệp báo và nỗi sợ giao hòa.