Lâm Bảo Châu hiện đang là cái tên nhận được sự quan tâm từ khán giả khi bất ngờ trở lại với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh Chị Ngã Em Nâng. Dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng trong lần đầu tiên ra mắt màn ảnh rộng, Lâm Bảo Châu vẫn kịp để lại ấn tượng bởi sự lột xác ngoạn mục cả về cách lựa chọn vai diễn lẫn ngoại hình. Trong phim, anh hóa thân thành Lê Bi - một TikToker nổi tiếng nhưng hư hỏng, thường xuyên có mâu thuẫn gay gắt với Lực trong Chị Ngã Em Nâng tại chính quán bida của Lực. Vai diễn khiến Lâm Bảo Châu phải từ bỏ vẻ lịch lãm, nam tính thường thấy để xuất hiện với dáng vẻ bụi bặm, chất chơi và khiến người xem khó chịu.

Lâm Bảo Châu ở hậu trường phim

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên, bạn gái của Lâm Bảo Châu, bất ngờ đăng tải một đoạn clip, khi tình trẻ của mình diễn cảnh hành động trong phim. Trong đoạn clip ngắn, Lâm Bảo Châu bị Thuận Nguyễn dùng gậy bida đánh thẳng vào vai. Cú đánh mạnh và thật đến nỗi khiến ai xem cũng phải giật mình. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng ngỡ ngàng, liên tục để lại những câu hỏi như "đánh thật à?", "sao lại đánh mạnh thế?", "đóng phim thôi mà, chị Quyên đưa anh Châu đi khám xem chứ như này nguy hiểm quá",... Khán giả càng lo lắng hơn khi Lệ Quyên còn đăng tải kèm đoạn clip để lộ vết thương tím bầm của Lâm Bảo Châu. Và trong đoạn clip này, cô chính là người cẩn thận xử lý vết thương cho bạn trai.

Đoạn clip gây sốc của Lâm Bảo Châu ở hậu trường phim

Lâm Bảo Châu bị đánh rất mạnh

Lệ Quyên cẩn thận chăm sóc bạn trai

Vốn dĩ chuyện tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên bị cư dân mạng bàn tán vì khoảng cách tuổi tác cũng như vị trí của cả hai trong showbiz. Thế nhưng khi xem đoạn clip ngắn, thấy cách Lệ Quyên lo lắng, chăm sóc cho người yêu cũng như cách cô liên tục để lại những dòng bình luận khen phim hay, mong mọi người ủng hộ dự án, nhiều khán giả lại "quay xe", khen ngợi chuyện tình này.

Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Dân lập Phương Đông nhưng lại bén duyên với nghệ thuật qua một số webdrama, sitcom chiếu mạng. Anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn với tư cách diễn viên chuyên nghiệp khi có cơ hội đảm nhận vai phụ trên sóng giờ vàng VTV. Tuy nhiên ở giai đoạn này, Lâm Bảo Châu vẫn chủ yếu được quan tâm bởi diện mạo chứ diễn xuất của anh vấp phải khá nhiều ý kiến chê bai. Với Chị Ngã Em Nâng, tuy chỉ là một vai diễn ngắn, chủ yếu diễn chung với Thuận Nguyễn, nhưng Lâm Bảo Châu lại được khen ngợi là có sự tiến bộ rõ nét, nhất là trong đài từ đã không còn nhạt nhòa, vô cảm như trước đây.