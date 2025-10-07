Mới đây, bộ phim Nice To Not Meet You đã tung teaser và thu hút không ít sự chú ý. Được biết, tác phẩm này thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - melodrama, kể câu chuyện tình yêu giữa một nữ phóng viên cùng với một ngôi sao đáng ghét.

Lee Jung Jae đảm nhận vai nam chính Im Hyeon Jun, một diễn viên nổi tiếng nhưng đang bị đóng khung vào hình tượng cảnh sát chính trực. Khi chuẩn bị bước vào mùa thứ 5 của loạt phim nâng tầm tên tuổi của mình, trong lòng Hyeon Jun lại cháy lên ước mơ được thử sức với thể loại lãng mạn.

Nice To Not Meet You kể câu chuyện tình yêu giữa một nữ phóng viên và một ngôi sao nổi tiếng.

Ở chiều ngược lại, Lim Ji Yeon đảm nhận vai nữ chính Wi Jeong Sin. Cô là một nữ phóng viên mảng chính trị, từng đoạt được giải thưởng danh giá với loạt phóng sự điều tra đầy chân thực. Dẫu vậy, sau khi theo đuổi một vụ bê bối tham nhũng, Wi Jeong Sin bị giáng xuống làm mảng giải trí.

Vì việc này, Wi Jeong Sin đã gặp Im Hyeon Jun. Là một fan hâm mộ của Im Hyeon Jun với hình tượng chính trực, thế nhưng khi quen biết anh ngoài đời, cô lại cảm thấy thất vọng vô cùng trước sự khác biệt giữa hình tượng và thực tế. Dẫu vậy sau đó, cả hai lại từng bước dấn thân vào một mối quan hệ lãng mạn thật sự.

Teaser phim Nice To Not Meet You gây sốt

Qua đoạn teaser được tvN đăng tải, khán giả có thể thấy sơ qua về nội dung đầy hấp dẫn của Nice To Not Meet You. Đáng chú ý, có một phân cảnh Wi Jeong Sin do Lim Ji Yeon thủ vai hiện lên với dáng vẻ sang trọng, quyến rũ vô cùng. Thế nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì mà cô đã bước vào buồng vệ sinh nơi Im Hyeon Jun đang ngồi, sau đó mượn người của anh để làm "cầu thang". Ở phân cảnh này, Im Hyeon Jun dĩ nhiên khó chịu vô cùng, nhưng khán giả lại bật cười và tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng như việc hai người sẽ từ ghét thành yêu như thế nào.

Cho những ai chưa biết, kịch bản phim được chắp bút bởi biên kịch thiên tài Jung Yeo Rang, người đứng sau thành công rực rỡ của siêu phẩm Doctor Cha. Điều này càng mang tới sự bảo chứng về mặt chất lượng cho tác phẩm. Bên cạnh nội dung đầy hứa hẹn, phản ứng hóa học của cặp đôi Lee Jung Jae - Lim Ji Yeon cũng là điều rất đáng để mong chờ, mặc cho thực tế hai người chênh nhau tới 18 tuổi. Ngoài ra, tác phẩm này còn có sự góp mặt của Kim Ji Hoon, Seo Ji Hye, Choi Gwi Hwa...

Nice To Not Meet You hứa hẹn sẽ là một tác phẩm vô cùng thú vị.

Khán giả bày tỏ sự mong chờ đối với Nice To Not Meet You: