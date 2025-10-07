Câu trả lời cho việc Thiên An có bị cắt vai sau ồn ào với Jack

Cải Mả là bộ phim điện ảnh rất được khán giả quan tâm trong thời gian qua, lý do liên quan đến Thiên An, một trong số những diễn viên của bộ phim. Lùm xùm đời tư của cô nổ ra giữa thời điểm phim đang bắt đầu đi vào quá trình quảng bá, ngay lập tức khiến bản thân Thiên An và cả ekip Cải Mả nhận bão tẩy chay. Ngay sau đó, ekip Cải Mả lập tức xóa tên Thiên An trong poster chính thức dù trước đấy, cô thậm chí còn có poster nhân vật riêng khiến nhiều người đồn đoán rằng Thiên An đã bị cắt giảm thời lượng lên hình, thậm chí là xóa sổ hoàn toàn.

Ekip làm phim Cải Mả tại buổi showcase công bố dự án

Chiều ngày 7/10, ekip bộ phim Cải Mả đã có mặt tại sự kiện showcase công bố dự án. Việc Thiên An có xuất hiện hay không ngay lập tức trở thành chủ đề hot. Và kết quả đúng như dự án của nhiều người, Thiên An hoàn toàn không xuất hiện thế nhưng cô vẫn liên tục bị nhắc tên xuyên suốt buổi họp báo với những câu hỏi từ phóng viên dành cho đạo diễn, nhà sản xuất. Cụ thể, tại buổi showcae, các phóng viên liên tục đặt ra các câu hỏi xoay quanh việc Thiên An có bị cắt vai hay không, tại sao vắng mặt, ekip có sợ bị ảnh hưởng bởi đời tư của diễn viên hay cụ thể hơn là có sợ bị fan của nam ca sĩ Jack tẩy chay dự án. Trong khi nhân vật của cô vẫn xuất hiện trên best cut (có khả năng là không bị cắt vai hoàn toàn) thì đạo diễn và nhà sản xuất lại né tránh việc trả lời trực tiếp và chủ yếu đề cập đến việc không muốn ai bị ảnh hưởng bởi lùm xùm đáng tiếc này:

"Sau 2 năm đi với dự án, đến hôm nay, tinh thần của ekip là điều quan trọng nhất với tôi, tất cả mọi người đều đóng góp phần quan trọng. Mọi người xem phim sẽ thấy mỗi vai đều quan trọng như thế nào. Những lùm xùm vừa rồi hi vọng nó không ảnh hưởng quá tiêu cực đến những người còn lại, đặc biệt là các diễn viên khác. Còn chuyện cắt ít hay nhiều, cắt như thế nào không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là khi xem phim, mọi người sẽ thấy sự xuất hiện của mỗi diễn viên đều được quyết định theo câu chuyện, tự nhiên và chuyên nghiệp chứ không phải vì chuyện của Thiên An trước đây hay sau đó." - đạo diễn Thắng Vũ cho biết

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ về Thiên An

"Cá nhân tôi thấy việc phán xét đạo đức đang không khách quan, không có bằng chứng.Tôi chưa biết bạn là ai, có scandal như thế nào nhưng mọi người muốn chúng tôi phải suy nghĩ giống mọi người, phải trù dập một cá nhân nào đó. Cũng như tất cả những người vào tấn công trên trang cá nhân của tôi, mọi người chưa tìm hiểu tôi là ai, có liên quan gì tới Thiên An, thậm chí còn chưa hiểu công việc đạo diễn của tôi là làm cái gì, có quyết định việc chọn Thiên An không, có quen biết trước với bạn ấy không. Mọi người cứ phán xét là tôi có quen biết, ưu ái Thiên An, phán xét đạo đức một cá nhân rồi kéo theo những người khác là các diễn viên của tôi.

Nhân danh đạo đức, nhân danh sự phán xét cá nhân của các bạn, tôi nghĩ phải tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu trước, đúng sai trước rồi mới có thể có phán xét cá nhân của mình. Chưa nói đến pháp luật hay phát xét của tòa án. Bản thân tôi thấy mình không có quyền hạn gì để quay ra cùng chửi Thiên An với mọi người. Tôi cũng sẽ làm những việc gì để bảo vệ dự án, bảo vệ quyền lợi của bộ phim cũng như sự tôn trọng cho các diễn viên khác. Còn việc đi ném đá người này người kia, đó không phải công việc mà tôi được thuê vào dự án này để làm." - Đạo diễn Thắng Vũ nhấn mạnh

Đạo diễn và nhà sản xuất chia sẻ về Thiên An

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Rima Thanh Vy

Avin Lu

Hoàng Mèo

NS Hoàng Phúc

NS Kiều Chinh