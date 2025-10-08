Trong bối cảnh màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đang rơi vào tình hình ảm đạm, Nhập Thanh Vân được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới. Thế nhưng ngay khi vừa lên sóng vào trưa ngày 8/10, bộ phim đã vấp phải những ý kiến chê bai. Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ lại là một quả bom xịt.

Dù có kỹ xảo đẹp nhưng các cảnh hành động trong phim lại tỏ ra thiếu hấp dẫn.

Lư Dục Hiểu bị nhận xét không thể hiện được hình tượng chiến thần.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, khán giả đang chỉ ra nhiều vấn đề của bộ phim, trong đó nổi cộm nhất là nội dung không có gì thực sự mới mẻ, đặc sắc mà thậm chí còn có phần "ba xu". Chưa hết, nữ chính Lư Dục Hiểu chẳng những bộc lộ sự yếu kém ở khả năng thoại mà còn cho thấy bản thân không hề hợp với hình tượng nhân vật. Cô đảm nhận vai nữ chiến thần nhưng diễn xuất chưa đủ để thể hiện được cái hồn của nhân vật, các cảnh hành động cũng đều tỏ ra thiếu lực.

Thực tế, vai diễn Minh Ý mang màu sắc có phần tương đồng với Thượng Quan Thiển ở Vân Chi Vũ - bộ phim giúp cô nàng nâng tầm sự nghiệp. Dẫu vậy khi rời xa ống kính của đạo diễn Quách Kính Minh, Lư Dục Hiểu thực sự đã gây thất vọng vô cùng. Thậm chí, có khán giả còn nói rằng chỉ sau nửa tập là đã không muốn xem tiếp.

Bối cảnh đẹp có lẽ là ưu điểm lớn nhất của Nhập Thanh Vân.

Bình luận của netizen về phim Nhập Thanh Vân:

- Lướt thử Tiểu Hồng Thư, Douyin với Weibo thì chưa thấy cái topic thảo luận nào ổn luôn, cảnh nổi bật cũng chưa có. Ngoài cái cảnh nữ chính tạo dáng nằm chờ nam chính đang lay lắt bên mấy page Việt còn hài hài thì nhạt thật, chờ 3-4 tập nữa mà không khả quan thì chắc giống tình trạng bộ Nhất Tiếu Tùy Ca rồi đó. - Ổn nhân vật thui chứ không có nội dung gì hết. Mở đầu thiết lập cũng ổn rồi mấy tập sau không triển khai thêm gì, sau này theo mạch phim cứ vậy không có gì mới. - Nó không ổn đâu, ít nhất với tôi là thế. Vào xem thử mà xem được nửa tập đầu tôi đã không muốn xem tiếp rồi, nội dung cứ nhạt nhẽo thế nào ấy, đoạn em Hiểu mặc giáp đánh đấm trông cũng chán nữa, chả ra dáng chiến thần gì. Nói chung là cá nhân tôi không thấy hợp gu rồi. - Thật không muốn chê đâu nhưng thoại của nữ chính nghe vừa buồn cười vừa tệ. Thề, vừa mở trailer lên nghe thoại là hết muốn xem phim luôn. Trailer dài bị đánh bản quyền nên tui để video cut, xem mấy đoạn cut diễn xuất cứ làm sao đấy, sao tui không thấy được cả 2 match với nhau gì cả. - Mới xem thử tới tập 2 thì ấn tượng nhất là quay đẹp vãi, các cảnh nhìn bắt mắt còn diễn xuất của cả 2 thì chưa dám bình luận nhiều vì là lần đầu coi phim của Hầu Minh Hạo, còn đài từ của Lư Dục Hiểu thì vẫn hơi yếu. - Tui xem thì không thấy cuốn bằng mở đầu của Nhất Tiếu Tùy Ca, hay không phải gu nhỉ?

Nói thêm về Nhập Thanh Vân, đây là tác phẩm có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bạch Lộ Thành Song. Nội dung phim xoay quanh cặp đôi nhân vật chính Kỷ Bá Tể và Minh Ý. Hai người lần đầu gặp nhau trong một trận chiến tại đại hội Thanh Vân, nơi nữ chiến thần Minh Ý từng nhiều lần bước lên đỉnh cao bị đánh bại.

Nhập Thanh Vân do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính nhiều khả năng sẽ trở thành một quả bom xịt.

Thất bại này khiến Minh Ý từ anh hùng trở thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người. Không chỉ vậy, cô còn trúng một loại độc kỳ lạ làm đứt gãy linh mạch. Để có thể giải độc, cô buộc phải tìm cách tiếp cận Kỷ Bá Tể và quyến rũ anh, cuối cùng từ đóng kịch lại nảy sinh tình cảm thật.