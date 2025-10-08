Ở thời điểm hiện tại, không có bộ phim Hàn Quốc nào hot hơn Genie, Make a Wish. Bộ phim đứng vị trí số 1 trong top 10 series Netflix đang được xem nhiều nhất tại Việt Nam. Genie, Make a Wish được chắp bút bởi nữ biên kịch hàng đầu Hàn Quốc - Kim Eun Sook. Vì vậy, khán giả vô cùng trông đợi vào cốt truyện của bộ phim, nhất là sau thành công vang dội của 2 mùa phim The Glory - siêu phẩm gần đây nhất của nữ biên kịch tài ba.

Genie, Make a Wish cũng đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Kim Woo Bin và Suzy, sau kết cục đẫm nước mắt, khiến nhiều khán giả tiếc nuối ở phim Yêu không kiểm soát (2016).

Trong Genie, Make a Wish, Kim Woo Bin vào vai Thần Đèn Genie, được đánh thức bởi Ki Ka Young (Suzy) - một cô gái trẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Ki Ka Young được bà ngoại yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ, sau khi cô bị mẹ ruột bỏ rơi. Bộ phim lãng mạn giả tưởng này không chỉ khắc họa tình cảm ngọt ngào giữa cặp đôi chính, mà còn đề cập tới nhiều khía cạnh về bản chất con người, đó là lòng trắc ẩn, trái tim yêu thương, và cả lòng tham cùng những cái xấu.

Bộ phim còn cực kỳ thu hút khán giả bởi những mảng miếng hài hước đến từ các nhân vật, cùng dàn cameo hùng hậu, trong đó có "tường thành nhan sắc" Song Hye Kyo. Chưa kể, một bộ phận khán giả còn chia sẻ rằng, họ xem phim là vì có Suzy. Quả thực, mỗi lần quay trở lại màn ảnh nhỏ, Suzy lại xinh đẹp hơn một bậc.

Theo như chia sẻ từ bạn diễn Kim Woo Bin thì so với thời điểm nam diễn viên gặp Suzy khi cả hai quay Yêu không kiểm soát, Suzy trông vẫn vậy về độ trẻ trung. Nữ diễn viên 31 tuổi không chỉ bảo dưỡng tốt nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo, cô còn ngày càng thăng hoa về độ quyến rũ và sang trọng. Ở Genie, Make a Wish, Suzy xinh đẹp lộng lẫy khi khoác lên người những bộ cánh điệu đà và sang chảnh, vì nhân vật của cô rất giàu có. Dẫu vậy, ngay cả những lúc ăn vận đơn giản, tóc tai không được trau chuốt, Suzy vẫn gây choáng ngợp với nhan sắc trong trẻo, tinh khôi, không hổ danh là "tình đầu quốc dân".

Xuất thân là một idol trong nhóm nhạc nữ đình đám một thời Miss A, Suzy từng bị chê nhiều về diễn xuất đơ cứng, giọng thoại đều đều, thiếu cảm xúc. Dẫu vậy, theo thời gian, nữ diễn viên đã có sự tiến bộ đáng kể và bỏ túi nhiều bộ phim gây được tiếng vang, như là Lãng khách, Yêu không kiểm soát, Khởi nghiệp hay Doona!. Đặc biệt, bộ phim Anna (2022) đã cho thấy năng lực diễn xuất đáng gờm của nữ diễn viên. Màn thể hiện của Suzy lúc đó nhận được rất nhiều lời khen vì đã lột tả thành công nhân vật có nội tâm phức tạp.

Tuy nhiên, Suzy trong Genie, Make a Wish lại gây tranh cãi về diễn xuất. Ngay cả khi thiết lập nhân vật của cô là người khó thể hiện cảm xúc nhưng Suzy lại tạo cảm giác đơ cứng hơn là khéo léo truyền tải vai diễn. Bên cạnh những lời phê bình về diễn xuất, Suzy cũng nhận được không ít lời khen cho sự trở lại lần này. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp mãn nhãn của cô chính là yếu tố quan trọng giúp níu giữ khán giả đến tận tập cuối cùng.

Ảnh gif: Sưu tầm