Những năm gần đây, nếu như thị trường phim dài tập Trung Quốc trở nên lạnh giá thì mọi chuyện ngược lại hoàn toàn với dòng phim ngắn. Đây đang được xem là mảnh đất màu mỡ để những gương mặt ít tên tuổi vụt sáng. Ở thời điểm hiện tại, Quách Vũ Hân có thể xem là cái tên thành công bậc nhất.

Quách Vũ Hân là ngôi sao đang lên của làng giải trí Trung Quốc.

Gần đây, cô trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ bộ phim ngắn Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ đóng cùng Lưu Tiêu Húc. Tác phẩm này đạt được tới 3 tỷ view chỉ sau vỏn vẹn 18 ngày phát sóng. Đây rõ ràng là một thành tích cực kỳ "khủng" và không phải ngẫu nhiên, nó lại tạo ra tiếng vang lớn như vậy.

Tất cả những ai đã xem Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ đều phải công nhận rằng, Quách Vũ Hân và Lưu Tiêu Húc thực sự quá đỗi đẹp đôi. Họ không chỉ hợp nhau từ ngoại hình, mà còn bởi phản ứng hóa học đầy ấn tượng.

Tên tuổi của cô được chú ý nhờ thành công của Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ đóng cùng Lưu Tiêu Húc.

Nhan sắc ấn tượng của Quách Vũ Hân ở phim Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ.

Lưu Vũ Hân không chỉ xinh đẹp vô cùng mà còn có diễn xuất tốt. Cô được đào tạo bài bản tại Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc.

Thực tế, với những ai theo dõi Quách Vũ Hân từ lâu hẳn sẽ không cảm thấy bất ngờ về khả năng tạo chemistry với bạn diễn của cô nàng. Mỹ nhân sinh năm 1999 không phải là hot girl hay người mẫu tay ngang sang đóng phim, mà được đào tạo bài bản từ Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc (Trung Hý). Đây là ngôi trường các ngôi sao nổi tiếng Chương Tử Di, Trần Đạo Minh, Lưu Hạo Nhiên, Đặng Siêu, Dịch Dương Thiên Tỷ... từng theo học.

Đáng nói hơn, trước khi có được thành công rực rỡ với Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ, Quách Vũ Hân từng trau dồi kinh nghiệm diễn xuất của mình ở nhiều dự án khác nhau. Trong vòng 2 năm gần đây, cô đã góp mặt ở khoảng 20 dự án phim ngắn, nhận đa dạng vai diễn, thể hiện tốt cả hình tượng nhu nhược yếu đuối lẫn lạnh lùng sắc sảo.

Quách Vũ Hân từng đóng Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Thế nhưng với những vai diễn rất nhỏ ở các phim dài tập truyền thống, cô không có đất để tỏa sáng.

Dẫu vậy, vị thế của Quách Vũ Hân bây giờ đã khác. Và nếu trong thời gian tới cô tái xuất ở thị trường phim dài tập truyền thống, đó sẽ là điều không bất ngờ.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Quách Vũ Hân cũng từng góp mặt ở những bộ phim dài như Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi - Bạch Lộc, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh, Hổ Hạc Yêu Sư Lục của Trương Lăng Hách - Vương Ngọc Văn.

Dẫu vậy, vì chỉ đóng những vai rất nhỏ nên thậm chí, nhiều khán giả không thể nhớ nổi cô từng đóng những bộ phim này. Tuy nhiên giờ đây, với sự nổi tiếng mà bản thân giành được nhờ Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ, mỹ nhân sinh năm 1999 có thể sẽ lại có cơ hội ở thị trường phim dài truyền thống.