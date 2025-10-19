Gánh nặng của Phương Oanh

Ngay từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh còn chưa kịp lên sóng, nhân vật Mỹ Anh của Phương Oanh đã được đặt vào vị trí trung tâm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong khi ở bản gốc Trung Quốc, nhân vật tương ứng với Mỹ Anh vốn chỉ là một trong ba nữ chính và người được ưu ái ở vị trí trung tâm lại là vai của Việt Hoa, thì khi về Việt Nam, mọi spotlight lại thuộc về Phương Oanh. Nhà đài chọn cô làm gương mặt quảng bá chính, xuất hiện dày đặc trong mọi teaser, poster và phỏng vấn. Phim chưa chiếu nhưng dư luận đã ngầm mặc định rằng đây là “phim của Phương Oanh” một sự trở lại sau thời gian dài im ắng kể từ Hương Vị Tình Thân. Chính điều đó khiến nữ diễn viên sinh năm 1989 gánh trên vai kỳ vọng khổng lồ, rằng cô phải bùng nổ, phải cứu vãn phim giờ vàng đang dần nguội lạnh sau chuỗi tác phẩm không tạo được dấu ấn lớn.

Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Nhưng kỳ vọng càng cao, áp lực càng lớn. Khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính thức lên sóng, người xem dễ nhận thấy câu chuyện của Phương Oanh dày đặc hơn hẳn, nhiều phân đoạn tâm lý hơn, lời thoại cũng nặng về chiều sâu nội tâm. Cô được xây dựng như trụ cột cảm xúc của phim, gánh cả phần bi, phần kịch tính và danh tiếng tác phẩm. Tuy nhiên, việc đặt một nữ chính nặng ký vào giữa một dàn diễn viên chưa thật sự phù hợp vô tình khiến bộ phim trở nên lệch tông. Dù Phương Oanh cố gắng thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất, cô vẫn phải xoay sở giữa một dàn những diễn viên không hợp vai của bộ phim.

Phương Oanh có một dàn bạn diễn không hợp vai

Từ người chồng do Doãn Quốc Đam đảm nhận bị chê là thiếu chemistry, cứng nhắc, không hợp vai giám đốc, cho tới “trà xanh” Quỳnh Anh ngoại hình không hợp vai hay Lan Phương trong vai tiểu tam lại chưa đủ sắc sảo, quyến rũ,... tất cả khiến nhân vật của Phương Oanh dù có muốn cũng chẳng thể hoàn hảo. Hội phú bà trong phim cũng bị nhận xét là nhạt, sến, không ra chất giới thượng lưu như bản gốc, khiến Phương Oanh cứ phải loay quanh giữa một tổng thể lệch pha.

Phương Oanh không xuất sắc bằng bản gốc nhưng khá hợp vai Mỹ Anh trong khi Doãn Quốc Đam và các bạn diễn của cô lại lệch pha hoàn toàn

Thực tế, từ sau Hương Vị Tình Thân, bộ phim từng giúp Phương Oanh vụt sáng, giờ vàng VTV rơi vào tình trạng thiếu "bom tấn". Vì thế, ai cũng kỳ vọng Phương Oanh sẽ là át chủ bài vực dậy sức nóng màn ảnh nhỏ. Gánh nặng từ danh tiếng đến dàn bạn diễn không hợp vai khiến chính Phương Oanh là 1001 lần nhận về lời chỉ trích. Có thể nói, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là một bài kiểm tra khó. Nó không chỉ thử sức Phương Oanh trong việc giữ phong độ, mà còn đặt cô vào vị thế phải chứng minh rằng mình không chỉ dựa vào danh tiếng quá khứ hay thậm chí là đời tư. Người xem vẫn nhận ra nỗ lực làm mới mình của cô, nhưng cũng thừa hiểu muốn bùng nổ như Hương Vị Tình Thân hay Quỳnh Búp Bê là điều không thể.

Nguồn ảnh: VTV