Phương Oanh thấy có lỗi với các con

Sau một thời gian dài rút khỏi màn ảnh để tập trung cho gia đình, Phương Oanh chính thức trở lại với vai trò diễn viên trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lần tái xuất này diễn ra giữa lúc hai con song sinh của cô vẫn còn rất nhỏ, quá trình ghi hình dài, đến hiện tại phim vẫn chưa đóng máy, khiến hành trình trở lại phim trường trở nên đặc biệt hơn bao giờ.

Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Trong một dịp giao lưu, chia sẻ với phóng viên về lịch trình quay phim, Phương Oanh thừa nhận công việc khiến cô không thể ở bên con nhiều như mong muốn. Nữ diễn viên nói: "Những ngày quay dày đặc như thế đôi khi khiến tôi cảm thấy xót con. Có những lúc tôi tự trách mình một chút, vì cảm giác mình tham lam quá, vừa muốn dành thật nhiều thời gian cho con, lại vừa khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp". Dù vẫn cố gắng cân bằng, nhưng có lúc nữ diễn viên không tránh khỏi chạnh lòng, nhất là khi các con giận dỗi thấy rõ, quấn bác nhiều hơn là mẹ: "Tôi cũng thấy chạnh lòng và có chút cảm giác có lỗi với con."

Phương Oanh và hai con

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh - người phụ nữ hiện đại, có sự nghiệp ổn định nhưng quyết định lui về làm hậu phương, hỗ trợ chồng mình từ phía sau. Đây được xem là vai diễn đánh dấu cột mốc mới sau thời gian dài cô vắng bóng. Dù bộ phim gây tranh cãi về nhịp phim và kịch bản, nhưng diễn xuất của Phương Oanh lại được đánh giá là tiến bộ hơn hẳn, tự nhiên và đằm hơn so với thời Hương Vị Tình Thân. Một số khán giả vẫn chê cô đôi lúc còn diễn hơi an toàn, nhưng phần lớn đều công nhận nữ diễn viên đã có bước chuyển tích cực, đặc biệt là trong những phân đoạn nội tâm.

Phương Oanh được khen tiến bộ trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Sự trở lại lần này cũng cho thấy Phương Oanh chưa bao giờ từ bỏ đam mê, chỉ là cô chọn tạm dừng để sống cho mình và cho gia đình. Từ người mẫu thời trang, đến vai diễn đột phá trong Quỳnh Búp Bê rồi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, phim của Phương Oanh thường gắn với tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của cô. Với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, có thể Phương Oanh chưa đạt đến độ bùng nổ như thời đỉnh cao nhưng sự đánh đổi, cảm giác "có lỗi với con" cũng xứng đáng khi nữ diễn viên nhận về nhiều phản ứng tích cực hơn hẳn.

Phương Oanh trong sự kiện họp báo ra mắt Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Nguồn ảnh: VTV