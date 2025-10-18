Việt Hoa đang là cái tên phủ sóng khắp màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trong phim, cô vào vai Ngân - một cô gái hiền lành, chủ động, yêu hết mình nhưng bị người yêu lừa gạt, đẩy vào tay đối tác làm ăn tên Đại (Vương Trọng Trí). Thế nhưng ít ai biết, người đàn ông thủ vai Đại - kẻ nhăm nhe đẩy đời Ngân vào bi kịch - lại chính là chồng của Việt Hoa ngoài đời thật. Phát hiện này khiến khán giả vô cùng tò mò, bởi hóa ra cặp đôi đã kết hôn được 4 năm nhưng không thường xuyên nhắc về đối phương khiến những người không phải fan cứng sẽ không biết về mối quan hệ này.

Vương Trọng Trí - Việt Hoa và Denis Đặng ở hậu trường Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Được biết, Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì Covid-19 nên đã trì hoãn việc làm đám cưới ở thời điểm đó. Nói về dự định kết hôn, Việt Hoa bộc bạch: "Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi".

Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã đăng ký kết hôn được 4 năm nhưng chưa làm đám cưới

Hiện tại, Việt Hoa được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất của phim truyền hình Việt. Cô liên tục góp mặt trong các dự án nổi bật như Độc Đạo, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Hương Vị Tình Thân và đặc biệt là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - bộ phim đang giúp tên tuổi cô lên tầm cao mới. Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, Việt Hoa còn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp. Nhiều người thậm chí “cấm” cô phẫu thuật thẩm mỹ vì nét đẹp tự nhiên đã quá hoàn hảo và riêng biệt, sợ rằng chỉ cần đụng dao kéo là mất hết nét duyên vốn có.

Trong khi đó, Vương Trọng Trí có phần kém tiếng hơn so với bà xã nhưng anh vẫn được đánh giá cao, là một diễn viên có cả ngoại hình lẫn năng lực. Anh hiện đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong tương lai, Vương Trọng Trí xác định vẫn gắn bó với sân khấu kịch, ngoài ra cũng sẽ tích cực thử sức với vai trò một diễn viên phim truyền hình, giống với bà xã xinh đẹp của mình.

Việt Hoa ngày càng xinh đẹp, bị khán giả cấm dao kéo

Việt Hoa và bạn trai quen nhau từ khi cả hai còn là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Họ từng là bạn học, bạn thân, đồng nghiệp, người yêu và sau cùng là vợ chồng. Thời điểm hiện tại, họ thậm chí còn trở thành bạn diễn trong cùng một dự án phim, đã thế còn đóng vai đối đầu. Chính bởi mối quan hệ trái ngược giữa trên phim và ngoài đời, cư dân mạng lại càng tò mò và thích thú khi tìm hiểu kỹ hơn về cặp vợ chồng này.